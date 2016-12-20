Анкара, 20 декабря, 2016, 19:17 — ИА Регнум. «Я был шокирован трагической новостью о том, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Андрей Геннадьевич Карлов подвергся жестокому нападению во время своего выступления в Галерее искусств в Анкаре. Я приношу свои соболезнования и осуждаю этот немыслимый террористический акт. Ни один из террористических актов не может заслуживать на малейшего оправдания, какие бы цели при этом не преследовались.

Иван Шилов ИА REGNUM Фетхуллах Гюлен

Глубоко уверен, что расследования этого ужасного преступления будут проведены как можно быстрее. Народ Турции и вся мировая общественность возлагают надежды на то, что турецкое правительство сделает все необходимое для расследования этого немыслимого террористического акта и изучит все обстоятельства этого ужасного убийства в кратчайшие сроки, а также сделает все возможное для предотвращения подобных террористических актов в будущем.

Хочу выразить свои соболезнования семье и близким глубокоуважаемого посла Андрея Карлова, а также всему русскому народу в связи с утратой такого блестящего дипломата, доброго и хорошего человека. Я обратился в молитве к Всевышнему с просьбой помочь всем нам в борьбе с терроризмом и искоренением этого зла на земле, да воцарится мир на всей земле!

Турецкие и мировые эксперты неоднократно подчеркивают важность урегулирования конфликтных ситуаций и преодоления угроз для восстановления безопасности во всем мире. Более того, неоднократно звучат заявления, что безосновательные чистки в рядах турецкой полиции и судебной системы с начала 2014 года только усугубляют ситуацию и отягощают адекватную борьбу с терроризмом.

Этот ужасный террористический акт еще больше осложнил и без того непростую ситуацию вокруг сирийского конфликта, который на сегодня унес огромное количество жизней невинных людей.

Я убежден, что правительство Турции и Российской Федерации, а также представители мировой общественности сделают все возможное для урегулирования Сирийского конфликта. Продвижение идеи мира во всем мире — это наша главная цель и задача, и нельзя останавливаться на достигнутом ни при каких обстоятельствах. Я глубоко уверен, что продолжение этой работы и будет лучшей данью памяти трагически погибшему на своем посту Андрею Геннадьевичу Карлову».