Фетхуллах Гюлен, обвиняемый турецким правительством в организации попытки переворота 15 июля, опубликовал открытое письмо к общественности, в котором ответил на обвинения в свой адрес и на слухи о «новой попытке переворота».

spektrum.al Фетхуллах Гюлен

«Руководство Турции, утверждавшее, что не знало о готовящейся попытке переворота до тех пор, пока на улицах не появились танки, уже через несколько часов возложило ответственность за эту попытку на сторонников движения «Хизмет», и это ярко свидетельствует об истинных намерениях лидеров турецкого государства», — отметил Гюлен в письме.

Гюлен вновь заявил, что не имеет никакого отношения к предательски спланированной попытке переворота 15 июля, а также решительно осудил клеветническую кампанию, утверждающую, что он управлял попыткой переворота через связанных с ним людей. Гюлен в очередной раз повторил, что ответственные за попытку государственного переворота должны быть выявлены международной комиссией, и заявил о согласии с решением, которое примет такая комиссия.

Текст письма, размещенного на сайте herkul.org под заголовком «Обращение Фетхуллаха Гюлена в связи с попыткой государственного переворота 15 июля и слухами о втором перевороте», гласит:

Открытое письмо

Как человек, который на протяжении всей жизни был жертвой переворотов, я стойко верю, что перевороты не могут построить демократию, перевороты не могут защитить демократию. Как я и говорил ранее, даже если те, кто пришел к власти в результате выборов и вершили бесчинства по отношению ко мне и членам моего сообщества, попирая вселенские законы и правовые нормы, я категорически не приемлю свержения их антидемократическими методами.

Я категорически не приемлю перевороты, попытки переворотов и саму идею переворотов. И если есть в рядах движения Хизмет те, которые поддерживают перевороты, то я встану на их пути, прегражу путь их словам и делам.

Несмотря на то, что я много раз говорил о своей абсолютной непричастности к подлой и предательской попытке переворота 15-го июля, я гневно осуждаю попытки некоторых сил представить меня, как архитектора это попытки переворота, а также попытки связать этих людей со мной. Если среди людей, которые, как говорят, близки к моему окружению, были те, кто участвовал в этом предательством и подлом действе, то они послужили тем центрам, которые хотели бы представить меня и мое движение, неустанных сторонников мира и безопасности, как мятежников и сторонников террора.

На следующий день после этой подлой попытки переворота, в ответ на беспочвенные обвинения в мой адрес, я озвучил свой призыв создать международную комиссию для расследования обстоятельств попытки переворота и выяснения, кем на самом деле был инициирован переворот, и я заявил, что априори приму любое заключение, которые вынесет эта комиссия. Несмотря на мой открытый призыв, не было никаких попыток расследования, изучения обстоятельств событий, продолжалось лишь упорное беспочвенное обвинение добровольных сторонников движения Хизмет, что показывает нежелание властей открыть миру подлинных вдохновителей попытки переворота. Обвинения строятся на показаниях, получаемых путем пыток, суды не считают нужным расследовать эти показания, что еще более усиливает сомнения.

Государственные деятели, которые, как они говорят, не знали о попытке переворота до того момента, как танки вышли на улицы, в течение нескольких часов после начала попытки переворота приписали ее нам, нашему сообществу, и это ясно показывает их намерения.

Десятки лет это движение было движением мира и безопасности, сначала движение обвиняли в одних вымышленных прегрешениях, теперь же их обвинили в подлой и предательской попытке переворота. Ясно видна попытка представить их миру, как пособников жестокости, насилия и террора. Однако члены этого движения не покорились и не смирились с этим нарушением их прав, преследованиями, давлением и пытками, и продолжили защищать свои права в рамках правового поля, и сокрушили все усилия по очернению их деятельности.

В последние несколько дней стали возникать разговоры о некоей второй попытке переворота. Эти разговоры целенаправленно запускаются этими же кругами, и я очень опасаюсь, что эти силы строят какую-то новую ловушку нашим гражданам, особенно тем, которые симпатизируют нашему движению. В этой связи вызывают ужас сведения, поступающие из СМИ об изоляции людей, арестованных и содержащихся в тюремных камерах и угрозах расправ над ними.

Пользуясь этим случаем, я еще раз провозглашаю перед всем миром; даже если по отношению к нам буду применять самой тяжелое угнетение, давление, даже если нас будут изгонять, пытать и карать, люди, которые, следуя душевным порывам, присоединились к этому движению, не отступят от демократии и принципа превосходства права и закона. Эти люди миролюбивы настолько, что не посмеют раздавить и муравья, и, несмотря на все трудности и преграды, они будут продолжать бороться с невежеством, разобщенностью и бедностью, ради того, чтобы мир обрел спокойствие и безопасность, мы будем продолжать быть и действовать, как «движение позитивизма».

С глубочайшим уважением довожу вышесказанное до сведения общественности.

Фетхуллах Гюлен