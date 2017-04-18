Евгений Винокуров
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Таможенный кодекс ЕАЭС: 1500 поправок, жертвы и компромисс
Начат процесс ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС. Предположительно, в течение 2017 года он вступит в силу. Работа над ним шла трудно, в течение последних трех лет. Документ оказался экономически чувствительным, было рассмотрено около 1500 поправок. Что в нем нового, по каким вопросам есть...
18 апреля 2017
ЕС и ЕАЭС: вектор развития отношений
На сегодняшний день самым амбициозным региональным интеграционным процессом является Европейский Союз. В то же время созданный в 2010 году Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана с его последующей трансформацией в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в составе пяти государств представляет...
1 сентября 2016