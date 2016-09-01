На сегодняшний день самым амбициозным региональным интеграционным процессом является Европейский Союз. В то же время созданный в 2010 году Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана с его последующей трансформацией в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в составе пяти государств представляет собой важнейший пример региональной экономической интеграции в северной и центральной Евразии. Потенциальное взаимодействие между двумя интеграционными объединениями, возникшими на евразийском континенте, открывает широкие возможности ускорения экономического развития входящих в них стран. С другой стороны, при таком сотрудничестве существуют значительные трудности в плане обеспечения совместимости и соблюдения принципа справедливости при распределении издержек и доходов.

Флаги

Для конструктивного взаимодействия ЕС-ЕАЭС необходимо преодоление текущего политического кризиса в отношениях сторон. Поворотным пунктом в вопросе восстановления доверия между ЕС и Россией должно стать достижение взаимопонимания по стратегическому положению Украины. В сфере экономических отношений необходимо остановить движение в сторону эскалации взаимных санкций и роста недоверия и повернуть эти процессы вспять. На сегодняшний день предпринимаются попытки найти прагматические решения наиболее острых проблем в этой плоскости, что подтверждается трехсторонними дипломатическими усилиями государств по обеспечению транзита газа через Украину и его поставок в страну. Также ведется работа министерств торговли по снижению предполагаемого негативного влияния на экономические интересы России при реализации Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

Отдельной важной задачей в рамках работы над сближением двух союзов является анализ возможных разногласий ЕС и ЕАЭС по выстраиванию отношений с партнерами, не состоящими в одном из этих объединений. При структурировании возможного соглашения о партнерстве между ЕС и ЕАЭС, сторонам крайне необходимо проработать вопрос влияния их торговых систем и соглашения в целом на такие страны-партнеры как Украина и Сербия.

В контексте перспектив сотрудничества двух союзов, важно также учитывать стремление ЕАЭС получить торговые преференции за пределами своей непосредственной зоны влияния, с учетом наличия у ЕС хорошо развитой системы торговых соглашений с этими и множеством других стран и регионов по всему миру. Сторонам необходимо стремиться к тому, чтобы общие партнерства и общие соседства ЕС и ЕАЭС служили интересам стран-членов двух союзов и их партнеров, а не становились предметом разногласий между ними.

Наращивать усилия по нормализации и развитию отношений ЕС и ЕАЭС следует с прицелом на заключение в долгосрочной перспективе всеобъемлющего интеграционного соглашения между двумя союзами. Предполагаемое соглашение о сотрудничестве между ЕС и ЕАЭС должно быть всеобъемлющим с учётом широты охватываемых проблем, объёма и структуры отношений и степени взаимосвязанности между двумя интеграционными объединениями. Такое соглашение может охватывать множество сфер взаимодействия — от торговли товарами и услугами до свободы передвижения капитала, безвизового режима, технического регулирования, защиты прав интеллектуальной собственности, развития трансграничной и транзитной инфраструктуры, в том числе транспортной, энергетической, телекоммуникационной.

Касательно сотрудничества ЕС и ЕАЭС в энергетической сфере, важно понимать, что в ближайшем будущем на долю Евразийского континента будет приходиться более половины общего мирового спроса на электроэнергию, а потому он будет оказывать существенное влияние на развитие глобальной энергетики. Что ждет нас в этом будущем — развитие сотрудничества и интеграции в энергетической сфере или рост конкуренции за ресурсы и трубопроводы? Станет ли этот континент лидером в производстве чистой энергии или закрепит зависимость от ископаемого топлива? Поможет ли природный газ, который оказался в самом центре споров вокруг европейской энергетики, перебросить мост в будущее? Как создание Европейского энергетического союза повлияет на развитие событий в Евразии? Поиск ответов на эти вопросы требует дальнейших специализированных исследований.

Ожидается, что, несмотря на расхождения по отдельным вопросам, позиция ЕС в энергетической сфере будет все более монолитной. В качестве примера можно привести разработанную Европейской комиссией Стратегию создания устойчивого энергетического союза — документа, направленного на обеспечение диверсификации источников, поставщиков и маршрутов поставки газа в ЕС. Это самым серьезным образом повлияет на ЕАЭС, где энергетические компании занимают заметное место в экономике и обеспечивают существенную долю экспортной выручки. Далее спрос на электроэнергию будет, вероятно, снижаться, не в последнюю очередь благодаря росту эффективности энергопотребления и изменению климата.

В то же время Евразийский экономический союз также планирует гармонизацию и либерализацию энергетического рынка. Согласно последним решениям Евразийской экономической комиссии, работа по созданию в ЕАЭС единого рынка электроэнергии должна быть завершена к 2019 году, а работа по созданию единого рынка нефти и газа — к 2025 году.

Отметим, что запланированные реформы энергетического рынка ЕАЭС (2019 и 2025 годы) разрабатываются на основании нормативной базы ВТО. Это повышает уровень совместимости европейского и евразийского энергетических союзов. Европейско-евразийское энергетическое сотрудничество может быть расширено с помощью инструментов Договора к Энергетической хартии (1998 год), принятой всеми государствами — членами ЕС и ЕАЭС. Инструменты, предусмотренные этим документом, могут содействовать развитию политического диалога и сотрудничества в вопросах нормативного регулирования и стимулировать реализацию региональных/трансграничных энергетических проектов, таких, например, как проект сотрудничества между Арменией и Ираном.

В контексте перспектив углубления сотрудничества между ЕС и ЕАЭС необходимо учитывать перспективы международного сотрудничества в строительстве, модернизации и дальнейшем развитии евразийских транспортных коридоров на период до 2030 года. Это тесно связано с решением вопросов развития трансграничной транспортной инфраструктуры, проблем финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов в условиях геополитической и экономической напряженности.

Интеграционный потенциал ЕАЭС в сфере транспорта и инфраструктуры определяет не только программу сотрудничества, но и долгосрочный сценарий развития ЕАЭС. Для того, чтобы обеспечивать развитие, транспортные коридоры должны стать экономическими коридорами. Максимальный экономический эффект может быть достигнут за счет концентрации экономической активности и капиталовложений в регионах, прилегающих к основным транспортным магистралям. Следует, однако, отметить, что экономический рост в коридорах развития должен быть самодостаточным. Это может стать одним из направлений обмена технологиями и знаниями между ЕС и ЕАЭС.

Любое предметное обсуждение рассматриваемой тематики должно начинаться с проектов в сфере транспортной инфраструктуры, однако не менее важно развитие электроэнергетической и телекоммуникационной инфраструктуры. Эта «инфраструктурная тройка» (транспорт, линии электропередачи, телекоммуникации) играет ключевую роль и в трансевразийском контексте, и в контексте сотрудничества по линии ЕС — ЕАЭС.

Развитие общих электроэнергетических рынков позволит нарастить объемы торговли электроэнергией — товаром, который обладает огромным внутренним коммерческим потенциалом. Это также создаст значительный синергетический эффект, который окажет положительное влияние, как на уровень цен, так и на стабильность поставок электроэнергии. Едва ли стоит ожидать, что в обозримом будущем возникнет единый и гомогенный общий электроэнергетический рынок, протянувшийся от Лиссабона до Владивостока и Шанхая. В то же время в процессе развития инфраструктуры, предназначенной для генерации и передачи электроэнергии, вполне реально создать несколько региональных и субрегиональных общих рынков. Потенциальными ключевыми партнерами стран Северной и Центральной Евразии в создании таких рынков являются ЕС, Китай, Индия и Иран.

Огромные возможности открывает и развитие трансконтинентальных волоконно-оптических линий связи. В настоящее время наземный потенциал ограничен, и большая часть данных передается из Европы в Азию по подводным волоконно-оптическим каналам связи. К сожалению, их эксплуатация сопряжена, по крайней мере, с двумя трудностями — протяженностью линий и продолжительностью ремонтных работ. Только 6% трафика между ЕС и Восточной Азией передается через наземные волоконно-оптические линии связи. Этот показатель может быть существенно улучшен. Ключевую роль в успешном решении этой задачи играют вопросы нормативного обеспечения, безопасности и капиталовложений.