



Иван Шилов ИА REGNUM Лидеры государств — участников ЕАЭС

Начат процесс ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС. Предположительно, в течение 2017 года он вступит в силу. Работа над ним шла трудно, в течение последних трех лет. Документ оказался экономически чувствительным, было рассмотрено около 1500 поправок. Что в нем нового, по каким вопросам есть прогресс, и где пришлось пожертвовать прогрессом ради компромисса?

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В отличие от действующего таможенного законодательства, проект нового ТК — комплексный кодифицированный международный договор. При его разработке и согласовании была проведена ревизия ранее заключенных международных соглашений в сфере таможенного регулирования, переосмыслены существующий порядок таможенных операций, учтена роль информационных технологий.

Утвержден приоритет электронного таможенного декларирования над бумажным (в действующем законодательстве электронное декларирование упоминается лишь как альтернатива бумажному). Таможенный кодекс ЕАЭС, напротив, определяет, что таможенное декларирование товаров, как правило, производится в электронной форме, и только в ряде случаев допускается использование традиционной формы (при помещении товаров под процедуру таможенного транзита, при перемещении товаров для личного пользования и другое). Проект ТК содержит прямые нормы, согласно которым подача декларации на товары или транзитной декларации как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, не сопровождается представлением таможенному органу документов, на основании которых она заполнена. Истребовать их сотрудники таможни могут, только если сработала система управления рисками.

Еще одно принципиальное упрощение — возможность совершения таможенных операций, связанных с регистрацией таможенной декларации и выпуском товаров, автоматически, информационными системами таможенных органов, без участия должностных лиц. Таким же образом может проводиться таможенный контроль. Таким образом, если в рамках проверки конкретной таможенной декларации система управления рисками не сработает, а решение о выпуске будет принято в автоматическом режиме, время таможенного оформления теоретически сводится к нескольким минутам.

При этом максимальные сроки выпуска товаров также сокращены — с одного рабочего дня, следующего за днем регистрации декларации на товары, до четырех часов (из этого правила есть несколько исключений).

В проекте нового кодекса заложены правовые основы для использования механизма «единого окна» при совершении таможенных операций. Суть в том, что участник ВЭД однократно представляет документы в стандартизованном виде через единый пропускной канал, а дальше все заинтересованные госорганы «достают» из системы нужный документ самостоятельно.

К совершенно новым явлениям относится, в частности, институт уполномоченных экономических операторов (УЭО) — хорошо себя зарекомендовавших организаций, которым предоставляется возможность вести внешнеэкономическую деятельность по упрощенным таможенным процедурам. Такие предприятия получат возможность существенно сократить свои временные и ресурсные затраты, а таможня сможет сконцентрироваться на тех направлениях, где есть реальная опасность нарушений.

Кроме этого, в новом кодексе усовершенствован подход к представлению предварительной информации. Она разделена на две группы — обязательная и факультативная. В обязательном порядке подается предварительная информация, которая используется для оценки рисков и принятия предварительных решений о выборе объектов, форм таможенного контроля и мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля. По желанию подается информация, которая используется для ускорения совершения таможенных операций и оптимизации проведения таможенного контроля, например, в случае дальнейшего открытия процедуры транзита, помещения товара на СВХ и других. Помимо этого, предварительно информировать можно будет и другие госорганы, задействованные на границе. Таким образом, на момент прибытия товара в пункт пропуска информация о нем уже проверена контролирующими органами и фактически вынесены решения о формах проведения не только таможенного, но и санитарного, фитосанитарного, ветеринарного или транспортного контроля.

Любопытно, что ТК допускает беспошлинную торговлю внутри территории Таможенного союза. Другими словами, гражданин РФ сможет затариться алкоголем в магазине беспошлинной торговли в аэропорте, вылетая в Казахстан. Это весьма необычно в мировой практике таможенных союзов. Определенные лоббистские группы проявили верх профессионализма, браво.

Ради достижения компромисса и прохождения документа сохранен принцип резидентства, согласно которому декларант может подавать декларацию на товары таможенным органам только своей страны, а не всех стран-участниц ЕАЭС. Изначальной идеей была отмена этого принципа. Это означало бы, что резидент страны ЕАЭС сможет осуществлять таможенный выпуск товаров в любом государстве Союза. Однако, в итоге значительная часть полномочий по таможенному регулированию осталась на национальном уровне.

Согласно Договору о ЕАЭС, у государств-участников есть принципиальная возможность вводить временные изъятия. Возможно, этим правом воспользуется Россия в рамках процесса мониторинга на своих границах (т.е. внутри общего таможенного контура, что в принципе является исключением из общего правила). Это может быть связано не только с санкционной продукцией, но и с разными графиками внедрения обязательств перед ВТО. По России практически все обязательства уже имплементированы. Следствием, кстати, стало падение среднего уровня единого таможенного тарифа с 10,6% до 6,7%. Казахстан вступил позже, в 2015 году, и по нему в настоящее время имеются изъятия по 1914 позициям (из примерно 11 000 позиций Единого таможенного тарифа). Также изъятия есть по Армении (775) и Киргизии (169). Есть необходимость их временно мониторить на внутренних границах. Примерно к 2020−21 годам все придет к общему знаменателю.

В целом, проект ТК — документ, отражающий текущую стадию евразийской интеграции. Его принятие является существенным шагом вперед. Помимо решения системной задачи кодификации таможенного законодательства, прогрессивны и полезны нормы по электронному оформлению, единому окну и уполномоченным экономическим операторам. О важности этого документа свидетельствует и политизация процесса его одобрения. Вместе с тем, те «младенцы», которых пришлось выплеснуть с водой ради согласования документа, а также длительность периода работы над ТК, свидетельствуют о текущих трудностях во взаимоотношениях государств ЕАЭС и несовершенстве механизмов согласования позиций.