Евгений Шувалов
Последние публикации
История ярославских «политических хамелеонов»
За последние 5 лет в ярославской политике произошло множество событий — сменились два главы региона, четыре руководителя мэрии областного центра, глава Рыбинска, Переславля-Залесского и еще ряда муниципальных образований. Вместе с политической конфигурацией менялись и предпочтения ярославских...
10 марта 2017
Ярославский «ПАРНАС» теряет политическое наследие Бориса Немцова
В сентябре 2013 года политическая партия «ПАРНАС» прошла в Ярославскую областную думу. Лидер избирательного списка, сопредседатель партии Борис Немцов принес партии первый, и на сегодняшний день единственный по всей России депутатский мандат. Превратить этот «мандат Немцова» в мандат депутата...
9 июня 2016