В сентябре 2013 года политическая партия «ПАРНАС» прошла в Ярославскую областную думу. Лидер избирательного списка, сопредседатель партии Борис Немцов принес партии первый, и на сегодняшний день единственный по всей России депутатский мандат. Превратить этот «мандат Немцова» в мандат депутата Государственной думы РФ у оппозиционной партии вряд ли получится.

Бывший первый вице-премьер российского Правительства вел активную работу в региональном законодательном собрании и стал одним из самых авторитетных и узнаваемых политиков Ярославской области. Региональный аспект деятельности Бориса Немцова отличался от федерального. В Ярославской политике Немцов не уделял особого внимания федеральной повестке, в регионе он сосредоточился на решении местных проблем. Главным аспектом его деятельности была борьба с коррупцией. Благодаря разоблачениям Немцова своих постов лишились заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Александр Сенин, директор Департамента здравоохранения и фармации Правительства области Сергей Вундервальд. Последним ярким событием в политической жизни города, связанным с именем Немцова стал митинг против отмены выборов мэра, организованный Немцовым в декабре 2014 года.

Не секрет, что Борис Немцов в регионе всеми воспринимался как кандидат в депутаты Государственной думы России VII созыва по «ярославскому» округу. Политическая партия «ПАРНАС» рассматривала Ярославль как один из своих форпостов. После убийства Бориса Немцова его мандат в Ярославской областной думе получил помощник убитого депутата, руководитель региональной партийной организации Василий Цепенда. Неудивительно, что полноценно заменить Немцова ему не удалось. Ряд экспертов считают, что с этого момента партия «ПАРНАС» начала терять свои позиции в Ярославском регионе.

Со смертью Бориса Немцова оппозиционная деятельность «ПАРНАС» в областной думе стала менее заметна. Из ярких информационных поводов, связанных с ярославским отделением «Партии Народной Свободы» можно вспомнить внесение законопроекта о возврате прямых выборов мэра Ярославля, установку мемориальной доски на подъезде Бориса Немцова и скандал, связанный с ботами, голосовавшими на праймериз «Демократической коалиции».

«Многим своим партийным достижениям «ПАРНАС» обязан исключительно личному рейтингу Немцова, его образу. Политик, неожиданно ворвавшийся в ярославское политическое пространство в 2013 году, был попросту ярче партии, которую представлял. Показательно, что региональные СМИ сразу выделили Немцова в отдельную «звездную» категорию, лишь изредка ассоциируя его с «ПАРНАСом». Гибель политика стала «точкой экстремума», после которой роль «ПАРНАСа» в регионе стала быстро сходить на нет. Партия фактически исчезла из содержательной информационной повестки на фоне ажиотажа вокруг смерти Немцова. Очевидно, что «ПАРНАС» не смог найти политику адекватную замену. Даже федеральные лидеры партии хоть и пытаются стилистически и технологически «мимикрировать» под Немцова, явно не дотягивают до его уровня ввиду объективных факторов», — считает политолог Сергей Фадин.

Однако, руководство «Партии Народной Свободы», признавая невосполнимость потери, считает, что партия не потеряла поддержку ярославских избирателей.

«Заменить Бориса Немцова невозможно, поскольку это человек федерального масштаба, обладавший невероятным политическим и жизненным опытом, но с другой стороны, у нас там весьма достойный человек Василий Цепенда, получивший его мандат. Он пока молодой, не очень опытный, но достаточно перспективный политик. На мой взгляд позиции партии в регионе остаются сильными», — сохраняет бодрость духа заместитель председателя «Партии Народной Свободы» Константин Мерзликин.

Один из бывших членов ярославской команды Бориса Немцова, эмигрировавший в Израиль бывший пресс-секретарь Бориса Немцова Филипп Кегелес, уверен, что сложившаяся после трагической гибели политика ситуация дает шанс местным либеральным политикам заявить о себе.

«Трудно судить издалека, однако, по моему мнению, смерть Бориса Ефимовича двояко отразилась на позициях «ПАРНАС» в Ярославле. С одной стороны, безусловно, партия потеряла яркого лидера, рупора, привлекавшего внимание федеральных и международных средств массовой информации. После такой потери нелегко восстановиться. С другой стороны, открылись новые возможности для молодых либерально настроенных оппозиционных политиков. Конкурировать с Немцовым было невозможно — это очевидно. Все местные представители либеральной оппозиции вынуждены были уйти в тень большого политика. Сейчас же у них есть возможность снова проявить себя», — считает Филипп Кегелес.

Тем не менее, перспектива получить мандат депутата Государственной думы РФ в Ярославской области для «ПАРНАСа» в настоящий момент призрачна. Причина этого не только в отсутствии адекватной замены Немцову. Кадровый голод — следствие внутренних проблем партии.

«Перспектива неучастия «Партии Народной Свободы» в выборах в Госдуму — конец стратегии «нового народничества», принятой партией 3 года назад. Параллели с народничеством рубежа 19−20 веков более чем уместны — идти туда, где готовы слушать, то есть — в регионы. Под этим знаком была проведена успешная кампания Немцова в Ярославле, и менее успешная — Яшина в Костроме. К сожалению, причины заката этой стратегии так же исторически параллельны. Федеральный «ПАРНАС», так же как питерская «Земля и воля» в 19 веке, не смог наладить диалог с региональными элитами, стать понятным для региональных избирателей, раскрутить лидеров местного оппозиционного фронта. Как результат, «Партия Народной Свободы» упускает шанс не только на думские мандаты, но — на фоне скандалов с праймериз «Демкоалиции», неудачных попыток объединения с другими левыми партиями, провала переговоров с «Яблоком» — встаёт вопрос о перспективах парламентского присутствия «ПАРНАСа», а главное — участия партии в президентской кампании. Системно «ПАРНАС» упирается в общую для всего политикума проблему — нехватку кадров», — считает политолог Сергей Киселев.

Несмотря на существенный электоральный потенциал в Ярославской области до сих пор не ясно, как «ПАРНАС» намерен вести выборную кампанию на территории региона. После череды скандалов, связанных с праймериз «Демократической коалиции», становится непонятно по каком принципу будет сформирован список «ПАРНАСа» на выборах в Государственную думу. Логично, если единственный депутат партии Василий Цепенда в него войдет. Вопрос о выдвижении партийных кандидатов в одномандатных округах пока открыт.

Ещё недавно в ярославских политических кругах высказывалась мысль, что беспартийный депутат регионального парламента Сергей Балабаев будет выдвинут от «Партии Народной Свободы» по 194 одномандатному избирательному округу. Это мнение основывалось на былом активном взаимодействии Балабаева с Борисом Немцовым в Яроблдуме. Более того, после смерти Немцова Балабаев публично заявлял, что будет продолжать его дело. Но Сергей Балабаев вступил в «Справедливую Россию» и заявил об участи в выборах от партии эсеров.

Будет немного странно, если Василий Цепенда составит конкуренцию своему коллеге и соратнику в 194 округе. Еще менее вероятно, что лидер ярославского «ПАРНАСа» выдвинет свою кандидатуру по 195 одномандатному округу, в который входят Рыбинск и сельские районы области, где на выборах депутатов Ярославской областной думы в 2013 году «ПАРНАС» показал слабые результаты.

Скорее всего «Партия Народной Свободы» не будет участвовать в выборах по одномандатным округам в Ярославской области, и ограничится участием по партийному списку. Принесет ли такое решение свои плоды — покажут результаты сентябрьских выборов.