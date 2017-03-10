За последние 5 лет в ярославской политике произошло множество событий — сменились два главы региона, четыре руководителя мэрии областного центра, глава Рыбинска, Переславля-Залесского и еще ряда муниципальных образований. Вместе с политической конфигурацией менялись и предпочтения ярославских политических деятелей.

Pixabay.com Хамелеон

Началом эпидемии смены политического окраса в регионе можно считать избирательную кампанию Евгения Урлашова на пост мэра Ярославля. В сентябре 2011 года депутат муниципалитета Ярославля Евгений Урлашов и его тогдашний помощник Игорь Блохин покинули ряды партии «Единая Россия». Официальной причиной этого Урлашов объявил давление на него со стороны однопартийцев, которое оказывалось на него из-за позиции по гибели хоккейного клуба «Локомотив». За демаршем Урлашова и Блохина последовала череда смен политических пристрастий и других участников выборов мэра Ярославля, первый тур которых состоялся в марте 2012 года. «Справедливая Россия» выдвинула на пост главы областного центра экс-единоросса Вячеслава Блатова, а КПРФ поддержала экс-единоросса Евгения Урлашова, что вызвало небольшой конфликт в партийных рядах. Депутаты фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Дыма и Станислав Смирнов были не согласны с данным партийным решением и заявили о поддержке на выборах более умеренного кандидата Вячеслава Блатова. Станислав Смирнов в 2013 году покинул ряды КПРФ и вошел в ряды партии «Коммунисты России», от которой принимал участие в выборах депутатов Ярославской областной думы в сентябре 2013 года и выборах депутатов Госдумы России в сентябре 2016 года. Однако и ту, и ту избирательную кампанию он проиграл.

Перед выборами депутатов муниципалитета, которые состоялись в октябре 2012 года тенденция усилилась. Покинувший годом ранее ряды «Единой России» Игорь Блохин был выдвинут от своей бывшей партии кандидатом в Дзержинском районе Ярославле, и получил депутатский мандат. Уже в муниципалитете Игорь Блохин покинул фракцию «Единой России», заявив, что намерен «сосредоточиться на независимой депутатской деятельности на благо города». На выборах депутатов Ярославской областной думы он возглавил список малоизвестной политической партии «За Справедливость», которая не преодолела проходной пятипроцентный барьер. В результате Блохин не попал в региональный парламент.

Бизнесмен-строитель Роман Фомичев был выдвинут кандидатом в депутаты муниципалитета от ЛДПР, но вскоре покинул и ряды партии и сам партийный список. Фомичёв подал документы в избирком как самовыдвиженец, но не был зарегистрирован. В 2013 году он рассматривался как кандидат «Гражданской Платформы» в депутаты Ярославской областной думы от Кировского района Ярославля, но в итоге принял участие в выборах как кандидат от экологической партии «Зеленые» по одномандатному округу в Дзержинском районе Ярославля и получил депутатский мандат. В 2016 году Фомичев баллотировался от «Зеленых» в депутаты Государственной думы по 194 одномандатному округу и возглавлял территориальную группу партийного списка «Зеленых», включающую в себя 6 регионов. Мандат депутата Федерального собрания Фомичев не получил. В ноябре 2016 года он покинул партию «Зеленых» и вступил в ряды фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе. Свое решение Роман Фомичев мотивировал тем, что фракция партии власти — самая крупная фракция регионального парламента, и она принимает основные решения. В связи с этим он не видит для себя смысла оставаться в стороне от принятия решений.

После выборов депутатов муниципалитета ситуация получила развития. Избранные от «Единой России» депутаты Андрей Лихачев и Александр Шутов не вошли в состав партийной фракции в муниципалитете, а вместе с избранными путем самовыдвижения Вадимом Канашкиным, Ярославом Юдиным и Дмитрием Кузьминым создали фракцию партии «Гражданская Платформа». Члены фракции поддерживали мэра Ярославля Евгения Урлашова, который являлся членом Федерального Общественного Комитета «Гражданской Платформы». Возглавил новую фракцию Ярослав Юдин.

Евгений Урлашов планировал сделать из ярославской «Гражданской Платформы» вторую партию власти в ярославском регионе и начал активно привлекать сторонников. В декабре 2012 года ряды «Единой России» покинул депутат Ярославской областной думы Владимир Тихомиров, избранный в региональный парламент как самовыдвиженец. Вскоре он заявил о себе как сторонник «Гражданской Платформы». Вслед за Тихомировым из «Единой России» вышел и экс-депутат областной думы, экс-глава Ярославского муниципального района Андрей Решатов, который также примкнул к «Гражданской Платформе».

Судьба партии «Гражданская Платформа» в Ярославской области и ее фракции в городском муниципалитете оказалась незавидной. После ареста Евгения Урлашова целый ряд предполагаемых кандидатов в депутаты Ярославской областной думы сошли с дистанции: не приняли участие в выборах депутаты муниципалитета Дмитрий Кузьмин, Андрей Лихачев и Александр Шутов, отказался от участия в выборах и еще один сторонник «Гражданской Платформы» — директор клининговой компании Андрей Золотовский, который в сентябре 2015 года на дополнительных выборах был избран депутатом муниципалитета Ярославля от «Единой России».

По итогам выборов лишь один представитель «Гражданской Платформы» был избран депутатом Ярославской областной думы — Сергей Балабаев. Вскоре один за другим ряды фракции «платформистов» в муниципалитете покинули Дмитрий Кузьмин, Андрей Лихачев, Александр Шутов и Вадим Канашкин. Ее единственным членом и председателем остался Ярослав Юдин. Андрей Лихачев и Дмитрий Кузьмин в конце 2016 — начале 2017 года вступили в ряды фракции «Единой России» в муниципалитете. Свое решение они мотивировали ровно так же, как и депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев.

Сам лидер фракции «Гражданской Платформы» в городском муниципалитете Ярослав Юдин в 2016 году принял участие в выборах депутатов Государственной Думы от политической партии «ПАРНАС». При этом Юдин сохранил членство во фракции «платформистов». Как рассказал сам Ярослав Юдин статус председателя данной фракции в муниципалитете Ярославля позволяет ему участвовать в работе совета представительного органа при формировании повестки дня.

Единственный избранный в областную думу кандидат «Гражданской Платформы» Сергей Балабаев в мае 2016 года вступил в партию «Справедливая Россия», от которой был выдвинут кандидатом в депутаты Госдумы России. В феврале 2017 года он покинул ряды «справедливороссов», и ныне объявлен партией «ПАРНАС» кандидатом на пост губернатора Ярославской области.

Перед выборами депутатов Ярославской областной думы в 2013 года ряды «Единой России» покинул действующий на тот момент депутат регионального парламента Антон Артемьев. В 2016 году он принял участие в выборах депутатов Государственной Думы от «Партии Роста».

Летом 2015 года в Ярославской области было воссоздано региональное отделение партии «Родина». Его возглавил политолог Александр Миклин. Вскоре после этого, избранный от «Единой России» в муниципалитет Ярославля Андрей Власов, покинул ряды партии власти и вступив в партию «Родина» и возглавил её городское отделение.

Зимой 2016 года депутат Ярославской областной думы, единоросс Владимир Денисов проиграл внутрипартийное предварительное голосование по выборам мэра Рыбинска. После этого он заявил, что праймериз прошли нечестно и покинул ряды «Единой России». Не прошло и месяца, как он был выдвинут на выборы мэра Рыбинска от партии «Родина». Победить Денисов не смог, заняв второе место. Экс-единоросс так и не вступил в ряды «Родины», но был выдвинут от нее на выборах депутатов ГД РФ по 195 одномандатному округу. По итогам этих выборов к финишу он опять пришёл только вторым.

Летом 2016 года депутат Государственной думы Российской Федерации от Ярославской области Маргарита Свергунова, избранная в федеральный парламент по списку ЛДПР, покинула ряды «соколов Жириновского» и вступила в партию «Родина». Свергунова также была выдвинута «Родиной» в депутаты Госдумы, однако в этот раз она баллотировалась не в Ярославской области, а в Московской. Мандат федерального депутата Свергунова не получила.

Наиболее стабильной с кадровой точки зрения является КПРФ. За последние годы региональное отделение коммунистов понесло только две потери. При этом уже бывший депутат регионального парламента Станислав Смирнов сам покинул ряды КПРФ и перешел в партию «Коммунисты России», а депутат муниципалитета Ярославля Виталий Рыбаков был исключен из КПРФ. Такое решение партийцы приняли по причине того, что данный депутат голосовал за отмену прямых выборов мэра Ярославля. При этом Виталий Рыбаков остается членом фракции КПРФ в городском муниципалитете.

В связи с приближением выборов депутатов муниципалитета Ярославля, дополнительных выборов депутатов Ярославской областной думы, выборов губернатора и учитывая «накопленный опыт», можно предположить, что ярославцы ещё не раз увидят воочию уникальное свойство современных региональных политиков «менять окрас». К такому явлению в Ярославской области уже начинают привыкать. В политических кругах региона обсуждают шутливые списки политиков-рекордсменов по количеству партий, в деятельности которых они приняли участие. Можно вспоминать примеры Уинстона Черчилля или экс-губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына, которые по разным причинам меняли политические предпочтения. Но все события последних лет показывают, что партии превращаются просто в субъект выдвижения, и политики меняют их в зависимости от политической конъюнктуры. Как на это смотрят их избиратели, видимо, «политических хамелеонов» не очень интересует.