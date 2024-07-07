Евгений Милованов
Автор
Последние публикации
«Ремонтники творят волшебство». Как живет Энергодар под обстрелами ВСУ
От густого дыма перехватывает дыхание, в ушах стоят тревожные сообщения детектора дронов, по телу непроизвольно пробегает легкий холодок. Дальше ехать опасно, приходится разворачиваться. Дело происходит рядом с постоянно атакуемой ВСУ Запорожской АЭС, где сейчас едет наша машина. Настойчивые...
7 июля 2024
Каховский потоп год спустя. Переселенцы, клубника и ожидание мира
Спустя год после огромной беды, когда лопнувшая дамба Каховского водохранилища выпустила копившиеся воды Днепра на окрестные сёла и города, жизнь в «Зону» вернулась. Просто в других формах — так, как было, уже не будет или случится не скоро. Однако территория особого режима на 15 километров от...
8 июня 2024