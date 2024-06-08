Спустя год после огромной беды, когда лопнувшая дамба Каховского водохранилища выпустила копившиеся воды Днепра на окрестные сёла и города, жизнь в «Зону» вернулась. Просто в других формах — то, как было, уже не будет или случится, но нескоро. Однако территория особого режима на 15 километров от берега Днепра с российской стороны образовалась не столько в связи с подтоплением, сколько из-за постоянных обстрелов и ударов дронами.

Евгений Милованов

Буквально в пятницу 21 человек погиб при обстреле села Садовое неподалеку от Голой Пристани в Херсонской области — люди собрались у передвижного магазина. Поэтому в свои дома (у кого они уцелели после большой воды, срывавшей крыши) вернулись немногие. Те, кто получил жилищные сертификаты, предпочли уехать в другие регионы России. Небольшое количество людей по-прежнему живёт в пунктах временного размещения.

А вернувшиеся вместо бывшего водохранилища обширные территории Великого Луга понемногу захватывает природа — поднимается густой ивняк и травы. Вся эта земля тоже ждёт, как оно будет: без восстановления дамбы здесь, на юге, не будет промышленности и сельского хозяйства; новое затопление снова уничтожит воспрявшую было природу и заберет ценные земли, на которых когда-то было 90 сёл.

Большая вода

Убытки от наводнения до сих пор считают. Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич напомнил о сумме в 11,5 млрд рублей, однако в нее входят лишь компенсация за ущерб домам и инфраструктуре. По подсчетам властей региона, всего было подтоплено более 2600 жилых и прочих строений, более 400 разрушены, и большая часть жителей уехала, не вернувшись назад, когда вода ушла.

К слову, на левом, низком берегу ушла она достаточно быстро. Хотя в пиковый момент уровень воды в районе Новой Каховки превышал нормальный на 11 метров. Некоторые населенные пункты были затоплены полностью, в некоторых вода дошла до уровня крыш. От разлива воды только в Херсонской области пострадала территория площадью в 600 квадратных километров. Однако через месяц подтопленными оставались только низины, которые откачивали с помощью техники.

Спасательные операции шли бы гораздо быстрее, но уже с 8 июня Украина начала бить дронами все прибрежные населённые пункты, отгоняли спасателей, атаковали машины «скорой помощи», людей.

«С тех пор налеты идут практически каждый день и обстрелы тяжелой артиллерией. Более 50 прилетов в день. Они по мирняку целенаправленно бьют, зажигалками по лесу стреляют — думают, что техника стоит»,— говорит собеседник ИА Регнум в Херсонской области.

К слову, это показательный момент, ведь «мировое сообщество» сошлось на том, что дамбу целенаправленно подорвали изнутри российские военные. Хотя весь 2022 год украинские военные хвалились на весь мир точными попаданиями по Каховской ГЭС из модного «Хаймарса». И в какой-то момент не знавшая ремонта конструкция 60-х годов уже не выдержала. А прямая выгода была только для ВСУ: ослабить таким образом линию обороны вдоль Днепра, смыть минные поля, создать твердую поверхность, по которой можно атаковать техникой.

То, что в результате этого погибнут и пострадают люди, будет уничтожены плоды их труда и дома, на Украине никого не интересует. Тем более, что все это уже российское, а значит, любой вред оправдан. В том числе, превращение жизнь тех, кто остался и получил красный паспорт с орлом, в филиал ада.

Поэтому-то люди и не спешат возвращаться домой: в селе Днепряны, например, остались две жилые улицы.

Часть вынужденных переселенцев до сих пор живет в пунктах временного расселения. Как сообщила заместитель губернатора Херсонской области Татьяна Кузьмич, их порядка 430 человек.«Большая часть — это те, кто пострадал от подтопления 6 июня 2023 года. В Геническом муниципальном округе в июне 2023 года были эвакуированы в ПВР 31 человек, в мае 2024 года их осталось шестеро. В Голопристанском МО было 1075 человек, стало — 235. В Скадовском МО в июне было размещено 660 человек, а осталось — 188», — заявила Кузьмич.

По случаю годовщины трагедии британское Би-би-си со ссылкой на анонимного волонтера утверждает, что «нередко власти никак не содействуют им», а проживают люди в неподходящих условиях. Однако, как поясняет ИА Регнум руководитель общественной организации «Мы вместе!» в Херсонской обл. Ольга Яворская, государство взяло переселенцев «на баланс».

В Геническе, Железном Порту, Скадовске люди проживают на базах отдыха у моря, им обеспечено трехразовое питание, есть горячая вода. А с тем, чего не хватает, — одежда, лекарства, предметы быта, — помогают волонтеры. Многим просто некуда вернуться — дома разрушены, дети выехали на Украину или за границу, а кто-то пока не может оформить все необходимые документы.

«Недавно ездила в Скадовск, ходила по несчастным: многие не могут до сих пор оформить документы там, постоянно идут отказы. Есть инвалиды детства, родители их досматривают и не могут оформить инвалидность, хотя при Украине они получали выплаты, а при России вот не могут. Собираем фамилии, будем передавать на Москву», — делится Ольга.

Евгений Милованов

По её словам, благотворительный фонд, которым она руководит, планирует в ближайшее время открыть представительства в Алешках и Новой Каховке: «у нас не хватает места, чтобы всё необходимое лежало, а у людей нет возможности приехать».

Земля и воля

К удивлению очень многих, на большей части обнажившейся после ухода днепровской воды земле никакой пустыни не образовалось. Водолюбивая ива, и так росшая в прибрежной зоне и на тех участках, где вода ежегодно отступала, покрыла огромные территории. На месте водохранилища образовался буйный молодой лес на площади около 150 тыс. гектаров.

А с украинской стороны на территории заповедника «Каменская Сечь» бывшее дно засеяно однолетними травами, например, клевером. Тем не менее, масштаб бедствия от этого не меньше — с 60-х годов здесь сформировалась новая экосистема, погибли гнездовья птиц, множество диких животных. А ущерб аквакультуре вообще не поддаётся оценке.

Несмотря на то, что теперь повсюду зелено и привольно, это работает вдолгую. Построенные в 50–80-х годах Днепровские водохранилища дали необходимую влагу для полива на огромных территориях. А Северо-Крымский оросительно-обводнительный канал сделал рискованное земледелие суперпродуктивным.

Знаменитые крымские персики и виноград, мелитопольская черешня, ставшие народным брендом херсонские арбузы растут из этого исторического по масштабам проекта, превратившего пустыню в оазис. Благодаря советскому заделу, Херсонская область очень преуспела в агропроизводстве в новые времена, снимая по 2–3 урожая овощей и зелени в год. В затопленном селе Корсунка на левом берегу основной ущерб — не жилые дома, а теплицы с суперсовременными системами полива, вентиляции и обогрева.

Всё это понемногу восстанавливается, фермера с прошлого года засеяли озимую пшеницу, в апреле в теплицах зацвела клубника. 1 июня администрация Каховского округа отрапортовала, что первые ягоды уже пошли на рынки, а сладкая херсонская ягода разъехалась по центральной России.

Евгений Милованов

Из соседних Алешек в прошлом году в продажу поступило более 300 тонн клубники, в нынешнем были планы удвоить объем поставок на российские прилавки.«У нас на месте остается мало, приезжают у мелких производетелей скупают, а большие сами везут. Местная клубника и черешня доезжают до Казани, Уфы, Владимира, Питера. В Москве вон в одно сети магазинов мелитопольская черешня стоит 1,5-2 тысячи рублей, а в закупке 350. Клубнику отдают по 100 рублей», - рассказывает ИА Регнум один из херсонских фермеров.

Но несмотря на то, что жизнь продолжается, воды на полив не хватает, с этим беда. Скважины, пробуренные для орошения полей, быстро иссякают — ушла вода из Каховского моря, подпитки подземных источников нет. А в ближайшем будущем главная выгода от создания рукотворных водоёмов сойдет на нет.

За те тридцать лет, что большой план изменения южного климата воплощался в жизнь, выровнялись среднегодовые температуры, количество засушливых дней год от года оставалось примерно одинаковым, а в целом их стало меньше, чем в первой половине XX века. 45 лет наблюдений за уровнем влажности грунта в главных сельхозрегионах УССР показали, что он главным образом вырос именно в 1960–1980 гг. А в последнее десятилетие температуры резко выросли, +40 для Херсонщины и Запорожской области стало обычным делом.

Без достаточного количества влаги дела не будет. Тут и сельское хозяйство большей двух огромных регионов и Крыма, выработка электроэнергии, запасы питьевой воды, рыбоводческие хозяйства, вопросы климата, да мало ли. Вероятно, в своё время дело дойдёт до восстановления плотины (точнее, до строительства новой) и возвращения когда-то самого большого в мире водохранилища.

Но пока эта земля будет ждать мира и шуметь на ветру ветвями молодых ив.