От густого дыма перехватывает дыхание, в ушах стоят тревожные сообщения детектора дронов, по телу непроизвольно пробегает легкий холодок. Дальше ехать опасно, приходится разворачиваться.

Иван Шилов ИА Регнум

Дело происходит рядом с постоянно атакуемой ВСУ Запорожской АЭС, где сейчас едет наша машина.

Настойчивые обстрелы

На южном берегу Каховского водохранилища, недалеко от города Энергодара, находится Запорожская АЭС, или сокращенно ЗАЭС — одна из крупнейших действующих атомных электростанций в Европе. После 2022 года сама ЗАЭС, Энергодар и ближайшие к нему населенные пункты регулярно оказываются под прицелом ВСУ.

Недавно украинский беспилотник попал по подстанции «Луч» в Энергодаре, после чего город — спутник ЗАЭС остался без электричества. Затем украинские военные нанесли удар по подстанции «Радуга»: на ЗАЭС нарушилось функционирование инфраструктурных объектов, а город снова был без света.

Попытка съездить к поврежденным подстанциям и посмотреть на ситуацию на месте своими глазами не удалась: когда до них оставалось меньше километра, детектор дронов оповестил об обнаружении неподалеку украинских «птичек-камикадзе». Над теми местами регулярно кружат и другие беспилотники ВСУ — разведчики и наводчики-корректировщики.

Не обходят своим вниманием территорию вокруг ЗАЭС и украинские артиллеристы. Буквально за несколько минут до нашего приезда они обстреляли зажигательными боеприпасами окрестности подстанций и подожгли там сосновый лес; дым от горящих сосен и лезет нам в горло, когда мы пытаемся подъехать поближе. Несмотря на всю опасность, на месте уже работают сотрудники МЧС.

Молимся за их жизни и здоровье: обычно вэсэушники целенаправленно бьют по инфраструктуре и гражданским специалистам. На днях они обстреляли подстанцию, а потом дождались приезда ремонтников. Когда те приехали и начали устранять последствия обстрела, прилетели три украинских дрона, под их удар попали девять человек. К счастью, госпитализация потребовалась только одному из них — у пострадавшего черепно-мозговая травма и ушибы мягких тканей.

Регулярно стреляют ВСУ и по самому Энергодару, причем выбирают себе целями объекты жизнеобеспечения и жилые дома. Раньше у них «в приоритете» были многоэтажки и местная водозаборная система, теперь они сосредоточились на здании городской администрации.

Достается и вспомогательным предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность ЗАЭС, и близлежащим населенным пунктам. В соседней Каменке-Днепровской на центральной улице практически все административные здания разрушены украинскими обстрелами. В последнее время, кстати, украинцы повадились стрелять кассетными боеприпасами, которые наиболее опасны для мирных граждан.

Украинские военнослужащие регулярно стенают по поводу нехватки снарядов, но, когда речь заходит о стрельбе по простым жителям и гражданским объектам, такой проблемы у них, по всей видимости, нет. Вокруг города регулярно в небо поднимаются столбы дыма от прилетов. «Если здесь виден дым, то это практически стопроцентно какой-то прилет, а не просто бытовой пожар», — говорит опытный коллега.

Осознают ли украинские военнослужащие всю опасность своих действий вблизи атомной станции? Вполне вероятно, что они руководствуются циничным расчетом, желая запугать людей. Ведь энергоблоки имеют колоссальный запас прочности, сбросом гранаты с дрона их не взорвать, да и сама станция оборудована различными системами безопасности.

Цель ВСУ состоит в том, чтобы нарушить мирную жизнь в Энергодаре, добиться паники и массового отъезда жителей города, большинство из которых как раз работает на ЗАЭС. Впрочем, если их настойчивость всё же приведет к аварии на атомной станции, то ядерное облако из-за розы ветров уйдет в сторону Украины и Европы. Кажется, украинская сторона совершенно об этом не думает.

Привычная жизнь продолжается

Несмотря на регулярные обстрелы, Энергодар совершенно не производит впечатление прифронтового города. На его улицах любой посторонний человек, не знакомый с ситуацией, даже не заподозрит, что город обстреливают — все последствия ударов ВСУ устраняют сверхоперативно.

Единственное здание, на котором всё же видны следы прилетов, — это городская администрация. По нему те же дроны прилетают настолько часто, что отремонтировать его не всегда успевают. Но в остальном Энергодар выглядит безупречно: после обстрелов ремонтные работы начинаются буквально через несколько минут.

Городские ремонтники, сотрудники МЧС, по сути, творят волшебство: жители Энергодара говорят, что вода у них есть, канализация работает, готовят еду многие из жителей на газу.

В городе работают магазины, больницы, детские сады, аптеки, в целом люди живут привычной жизнью. «Без паники относятся энергодарцы к этой ситуации, все понимают, в какое время мы живем, — говорит местная жительница. — Паника — это хаос, а хаос нам не нужен».

Да, в городе временами происходят отключения света, но горожане сидят без него максимум пару часов в сутки. Как рассказывает хозяин одного из местных магазинов, в такие моменты продавец может отпустить товары первой необходимости: хлеб, молоко, крупу, масло, воду за наличный расчет, без кассы, а еще в моменты отключений горожан сильно выручают генераторы. Полки в магазинах Энергодара, кстати, не пустуют — выбор продуктов достойный.

В случае перебоев с электричеством мощные генераторы моментально включаются и в местной больнице. Как говорит руководитель местного управления ФМБА России, учреждение работает в штатном режиме, там успешно проходят лечение как пациенты из Энергодара, так и соседних населенных пунктов.

Происходящее сплачивает энергодарцев. Это отмечают и приезжие, и сами местные жители. В городе работает очень мощное волонтерское движение, поскольку здесь есть немало людей, нуждающихся в постоянной помощи.

На случай форс-мажорных ситуаций у волонтеров есть списки маломобильных жителей, составленные городской администрацией. Когда выключается свет, неравнодушные люди — и среди них много молодежи — ходят по квартирам, выясняют, чем могут помочь, что надо принести пожилому или больному человеку, доставляют необходимое.

Нельзя не отметить, что Энергодар — город современный, застройка там многоэтажная, а волонтеры с тяжелыми коробками регулярно ходят на самые высокие этажи, несут туда припасы.

В разговорах узнаешь, что сегодня в город возвращаются даже члены семей работников станции, которые уехали в другие страны еще в 2022 году. Несмотря на все запугивания Киева, люди приезжают обратно — очень показательный факт на фоне всех панических разговоров, разгоняемых Украиной.

Уезжая из Энергодара, думаешь о местных жителях, их сплоченности — и они ценят друг друга, и руководство ЗАЭС ценит своих специалистов. Да, нельзя не отметить, что это не простые рабочие: из-за специфики атомной индустрии там даже слесаря надо очень долго готовить. Но все же особая атмосфера завязана не только на деловых отношениях. Коллега в пути признается: люди тут добрые, город очень красивый, широкий, чистый, в нем хочется жить, «с удовольствием бы уехал туда, когда придет время пенсии».