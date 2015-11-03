Евгений Крестин
Последние публикации
Высшее образование: сдадим крепость?
Говорят, что несчастие хорошая школа. Может быть. Но счастие есть лучший университет. А.С. Пушкин Данная статья призвана познакомить читателя с некоторым немаловажным для будущего нашей страны (а значит, и для каждого из нас) феноменом, имеющим место в современной системе образования. Речь пойдет...
3 ноября 2015
«А зори здесь тихие»… от предательства
Этикетка системы взглядов отличаетсяот этикетки других товаров, между прочим, тем, что она обманывает не только покупателя, но часто и продавца. Карл Маркс * * * 30 апреля во всех кинотеатрах страны должна состояться премьера новой экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие»...
28 апреля 2015
Это «ж-ж-ж» неспроста: об оренбургских «пчелках», школе, семье и балете
Поистине всегда там, где недостает разумных доводов, их заменяет крик. Леонардо Да Винчи * * * 12 апреля, в воскресенье, на одном из политизированных you-tube каналов появилось позже оказавшееся скандальным видео, озаглавленное «Пчелки и Винни пух. Оренбург. Школьный детский театр». Самим...
22 апреля 2015
Торжество надтекста! — о новом спектакле театра Кургиняна
… вот позабыл слово. И хорошее слово, да позабыл. Н.В. Гоголь. «Женитьба» Смерть — это зачерненная сторона зеркала, без которой мы бы ничего не увидели. Сол Беллоу В четверг, 26 марта 2015 года, в московском театре «На досках» состоялась премьера. Спектакль «Экзерсисы», поставленный главным...
3 апреля 2015
Оооооо, «Левиафан»! О, Volvo, железный и влажный
Кто с доброй сказкой входит в дом? Кто с детства каждому знаком? Кто не ученый, не поэт, А покорил весь белый свет, Кого повсюду узнают, Скажите, как его зовут? Говорить о фильме «Левиафан» Андрея Звягинцева не хочется. Собственно, и сказать-то о нем особенно нечего. Фильм старательно избегает...
19 февраля 2015