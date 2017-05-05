Торжество надтекста! — о новом спектакле театра Кургиняна
…вот позабыл слово. И хорошее слово, да позабыл.Н.В. Гоголь. «Женитьба»
Смерть — это зачерненная сторона зеркала,без которой мы бы ничего не увидели.Сол Беллоу
В четверг, 26 марта 2015 года, в московском театре «На досках» состоялась премьера. Спектакль «Экзерсисы», поставленный главным режиссером театра Сергеем Кургиняном, явил себя зрителю как акт бескомпромиссного реформирования театральной практики как таковой. Само устройство театрального представления в целом и в самых малых его частностях радикально проблематизирует и изменяет почти до неузнаваемости пространство театра — если исходить из любой из тех теоретических парадигм, в которых театральность обыкновенно создается и в то же время рефлексируется.
Таким же образом авторам хочется поступить и с самим содержанием постановки. Наше желание и решимость настаивать на этом желании подкреплены достаточным количеством весомых причин, раскрыть которые мы надеемся читателю, решившему продолжить чтение этой ни в коем случае не рецензии.
Несмотря на всю деликатность обращения с материалом, невозможно удержаться от того, чтобы не заглянуть под полог сакрализации действа, разворачивающегося в работе актёрской труппы. Содержание произведения мастерски соткано из работ великих русских писателей. Тексты из «Годунова» Пушкина, «Женитьбы» Гоголя и «Скучной истории» Чехова, прошитые текстом и видением Сергея Кургиняна, организуют прочтение, возвращают субъекту изъятое из современной культуры измерение смерти.
Задачи актуальной версии капиталистической пропаганды можно выразить так: «Не дай бог, кто-то задумается об ультимативной неизбежности смерти, а соответственно — и о неповторимости мимолетной жизни!» Пространство массмедийной культуры не приемлет в человеке субъекта: субъект задает вопросы, выражает несогласие, ищет пути — словом, у субъекта всё очень плохо с покупательной готовностью, являющейся истинным идолом нашего рыночного времени.
С точки зрения господского дискурса, наиболее желательной судьбой для каждого человека является редуцирование в нём всего человеческого до уровня, на котором на место субъекта в человеке становится индивид. У индивида нет вопросов, индивид не ищет ответов, он ищет место для удовлетворения естественных (и не очень) потребностей. У субъекта, кастрированного до индивида, всё очень хорошо с покупательской готовностью, его больше ничего и не волнует. Ницше полагал, что «…нет права, по которому мы могли бы отнять у него смерть» — редкий случай, когда он ошибался: по праву или без, это удаётся повсеместно. Однако в театре «На досках» у нас есть шанс на возвращение изъятого. Cверхмодерн требует (что вполне естественно) новой критики. А всякий классический подход к рецензированию, будь то подход архаический, модернистский или постмодернистский, к мистериям Кургиняна неприменим. Авторы не претендуют (в данной работе) на выработку такого нового подхода, это было бы как минимум слишком самонадеянно. Мы лишь заявляем о неизбежности работы в этом направлении — необходимости разработки новой критики, чтобы содержательный разговор о «Экзерсисах» как таковых мог быть хотя бы начат.
Во всяком случае, ясно одно — в отличие от театра хоть в какой-то мере классического, взаимодействие с которым через критику вполне возможно, в театр «На досках» нужно попасть лично, чего мы и желаем нашим читателям.