



Вильям Блейк. Ньютон (Фрагмент). 1795-1805

Говорят, что несчастие хорошая школа. Может быть.

Но счастие есть лучший университет.

А.С. Пушкин

Данная статья призвана познакомить читателя с некоторым немаловажным для будущего нашей страны (а значит, и для каждого из нас) феноменом, имеющим место в современной системе образования. Речь пойдет совсем не о ЕГЭ и прочих инструментах, систематически изымающих из учеников знание и устремления к нему. Порочность таких инструментов давно известна и разобрана по косточкам в самых разнообразных ракурсах.

Зачастую последние годы образования в школе у учащихся, равно как и у их родителей, ассоциируются, а возможно, и сводятся к преодолению череды всевозможных препон, не ограничивающихся, конечно же, ЕГЭ. На этом этапе роль школы сводится к тому, чтобы ученик дошел до конечного барьера живым. Буквально. Ни о какой образовательной или тем более воспитательной функции школы не может быть и речи. В такой системе психические, интеллектуальные и финансовые инвестиции родителей школьников и самих школьников находят оправдание и осмысленность в воображаемой конструкции, в которой институт как высшее учебное заведение является местом, в котором учебный процесс происходит иначе и открывает перед учащимся не только карьерные, но и интеллектуальные горизонты. Но не тут-то было! — держите карман шире. В самом печальном смысле в институтах последовательно реализуется принцип неразрывности образовательно-воспитательного процесса, хотя и в таком духе, узнай о котором, отцы-основатели педагогики пришли бы, скорее всего, в неописуемую ярость.

Сегодня институт становится местом смерти знания. Пространством, в котором усилия, устремления и отказы от некоторых благ кладутся не на алтарь науки или просвещения. Имя актуального алтаря для жертв — бюрократия. Подобная трагедия становится возможной в связи с тем, какое место внутри академических реалий занимает преподаватель. Нет у него никакого места. Преподаватель не нужен современной системе: ей нужно, чтобы на его месте находился и функционировал УМК — учебно-методический комплекс (Учебно-методический комплекс (ГОС ВПО) — система нормативной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана).

Спрос рождает предложение, в преподавателе на время лекций (а может, и не только?) ненужное человеческое содержание перерождается в оживший УМК. С этого момента уместно заметить, что академический дискурс в принципе не подразумевает особенной живости. Дискуссия ученых — это всегда череда отсылок к речи людей, чьи портреты с годами жизни и смерти висят на стенах институтов и рабочих кабинетов по всему миру. Научность как концепт не имела бы смысла, если бы не создавала системной возможности непрерывного накопления внутри себя знания. Вы не можете не изобретать велосипед, если не знаете, что он уже изобретен. Таким образом, для академического дискурса бальзамирование и каталогизирование массивов теорий становится обязательным элементом самосохранения. Однако если на самосохранении все заканчивается, то научность теряет всякий смысл, ведь пропадает то, ради чего она нужна человечеству, пропадает дух свободы и любопытства, ведущий к новым открытиям.

Жизнь не сводима к самосохранению, ей нужно нечто большее, чем навязчивое повторение. Но Оживший УМК не способен дать аудитории что-либо большее. Такая методика не способна завлечь ученика и никак не способствует тому, чтобы смотреть на образовательный процесс и его отдельные элементы «горящими глазами». Потому как у преподавателя в глазах только усталость от попыток привести в должный вид параллельный бумажный мир, не имеющий отношения к чьей либо реальности. Подобное положение дел формирует воспитательную систему, прививающую студентам очень специфическое отношение к учебному материалу.

В такой композиции и преподаватель, и учащийся — лишь транзитные точки, через которые вереницей проходит никому не нужный набор копий знаний, собранных неизвестным автором и искаженных чередой спонтанных правок, призванных задобрить аккредитационные комиссии. Копии знаний, проходя через транзитные точки, отправляется в никуда, в забытьё в прямом смысле слова. Живые транзитные точки становятся заложниками бюрократизации и после лекции всё её участники подчас уходят опустошенными, как бы парадоксально это не казалось.

Существует примечательное (дьявол кроется в мелочах!) изменение в том, как назывался процесс ответа преподавателю ранее и как это называется сейчас. Ранее распространенным было следующее отношение к ответу: ответ держали. Сейчас с ним на лекциях происходит что угодно, но, пожалуй, только не это. Сейчас знания, содержащиеся в ответе, сдаются вместе с ответом, чтобы потом забыть о них, желательно навсегда. Подобное положение дел наделяет институт как таковой статусом превращенной формы. Подробнее про превращенные формы читайте здесь.

Резюмируя вышеизложенные соображения, хотелось бы отметить, что трансформация высших учебных заведений в пространства, уничтожающие стремления к науке и саму науку, не могли не встретить сопротивления со стороны преподавателей. Часть таких сопротивлений нашла своё отражение в петиции, требующей отмены УМК и дебюрократизации сферы образования, направленной министру образования и науки России Дмитрию Ливанову. Ответ был особенно интересен и раскрывает определенную особенность сегодняшнего дня. Если кратко, Минобрнауки сообщило преподавателям, что образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным программам. Другими словами, государственная машина сама, будучи бюрократической, вообще-то не требует этого в прямом виде от институтов. Корень бед лежит где-то в другом месте…

P.S.: «Важнейшее условие духовного роста педагога — это прежде всего время — свободное время учителя. Пора понять, что чем меньше у учителя свободного времени, чем больше он загружен всевозможными планами, отчетами, заседаниями, тем больше опустошается его духовный мир, тем скорее наступит та фаза его жизни, когда учителю уже нечего будет отдавать воспитанникам… Время — ещё и ещё раз повторяю — это большое духовное богатство учителя… Педагогическое творчество — сложный труд, требующий огромной затраты сил, и, если силы не будут восстанавливаться, учитель выдохнется и не сможет работать». В.А. Сухомлинский