Евгений Голубев
Последние публикации
Ну где же вы, харизматики? Итоги выборов 10 сентября
В Ярославской области прошли выборы. В воскресенье, 10 сентября 2017 года, избирались губернатор и депутаты муниципалитета города Ярославля, половину из которых выбирали по партийным спискам. Мы решили проанализировать результаты выборов. При этом анализировать победу Дмитрия Миронова с результатом...
14 сентября 2017
Ярославский водевиль под названием «Выборы в Рыбинске»
Сценарий плохого водевиля под названием «Выборы в Рыбинске» был написан депутатами областной Думы, которые в конце 2015 года дали свое разрешение на проведение этих выборов, конечно же «в виде исключения». Большинство, как известно, в Ярославской областной Думе составляют единороссы. Открыв «ящик...
9 февраля 2016
Ярославская власть не боится дискредитации — уже давно всё дискредитировали
Федеральная повестка в 2015 году определялась сосредоточением руководства страны на геополитических проектах, от чего сильно страдала внутренняя политика. Было такое ощущение, что Кремль был настолько поглощен международными делами, что у него просто руки не доходили до регионов. А меж тем в стране...
29 декабря 2015