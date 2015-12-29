Ярославль, 29 декабря, 2015, 17:47 — ИА Регнум. Федеральная повестка в 2015 году определялась сосредоточением руководства страны на геополитических проектах, от чего сильно страдала внутренняя политика. Было такое ощущение, что Кремль был настолько поглощен международными делами, что у него просто руки не доходили до регионов.

фото imenno.de Митинг в поддержку Евгения Урлашова. Ярославль. 16 июля 2013 года. Ярославль

А меж тем в стране развивался экономический кризис. На фоне падения производства серьезно снизились реальные доходы населения — народ начал экономить и ограничивать себя в потреблении, падение объемов продаж в отдельных сферах, по разным оценкам, достигало 40% (продажи новых автомобилей, туризм, рестораны и так далее). И при этом существенных действий исполнительной власти по преодолению экономического кризиса народ не увидел, не почувствовал. Все это не могло не сказаться на настроениях жителей Ярославской области.

Убийство Бориса Немцова в конце февраля 2015 г. привело к общей самоуспокоенности партии власти в регионе. Ее больше никто не критиковал по серьезным вопросам социально-экономического развития региона, не извлекал на свет коррупционные схемы, да вообще толком не трогал.

До 4-го квартала 2015 г. было ощущение, что губернатор Сергей Ястребов в целом как-то стабилизировал ситуацию вокруг себя и правительства области. Но это было совершенно обманчивое ощущение. Решение областной думы о возврате выборов мэра Рыбинска для него стало весьма неожиданным и неприятным. Это совершенно не входило в планы губернатора, поскольку внутренняя политика Москвы направлена как раз в обратную сторону.

Арест зампреда правительства области Ростислава Даниленко показал всю несостоятельность кадровой политики губернатора и вообще поставил вопрос о неопределенном политическом будущем Сергея Ястребова. В целом решение областной думы о возврате выборов в Рыбинске и очередные аресты чиновников мэрии и правительства области поставили под большой вопрос доверие ко всем институтам региональной и местной власти. А доверие населения в канун выборов в Государственную думу РФ является, пожалуй, самым ценным активом для политиков. На нынешний момент его как раз и нет.

Смена власти в Ярославле (назначение и.о. мэра А. Малютина и председателем муниципалитета П. Зарубина) породила на короткий промежуток времени некую слабую надежду на возможность проведения внятной и взвешенной социально-экономической политики в областном центре.

Однако к концу лета уже стало понятно, что ничего толкового из смены власти не получилось. Странные проекты по введению платных парковок в центре Ярославля, попытка «наезда» на «ларёчников» и так далее ничего, кроме внутреннего раздражения, у населения не вызвало. Всем стало понятно, что ничего, кроме очередного передела сфер влияния, в городе происходить не будет.

Помимо всего прочего, во властных структурах стали говорить о том, что председатель муниципалитета Павел Зарубин все больше и больше стал переигрывать и.о. мэра Алексея Малютина во многих аппаратных вопросах, да и вообще он готовится стать мэром Ярославля. При всей кажущейся фантастичности такого хода событий необходимо понимать, что, открыв окно возможностей по выборам мэра Рыбинска, областная дума явно оставила «на потом» опцию выборов мэра Ярославля.

Попытка оппозиции в областной думе вернуть прямые выборы в Ярославле не увенчалась успехом, но это пока. Как только решение суда по уголовному делу Евгения Урлашова, де-факто являющегося мэром Ярославля, вступит в законную силу, так сразу станет понятно, насколько нужны и необходимы теперь выборы мэра. Дискредитации областная дума уже не боится. Чего боятся-то, когда уже все дискредитировано. Изменение своих же собственных решений — это теперь фирменный почерк областной думы, где все большую и большую роль играет ее зампред Павел Исаев. Кстати, старинный закадычный друг Павла Зарубина.

На фоне растущих испуга и апатии в общественных настроениях, особенно после террористического акта на борту А321 и сбитого российского бомбардировщика в Сирии, региональные новости также не вселяли никакой уверенности в завтрашнем дне — губернатор слаб, его чиновников арестовывают, дума чудит, эффективного мэра Рыбинска Юрия Ласточкина сажают в колонию строгого режима, у мэра Переславля обнаруживается конфликт интересов, в Рыбинске начинается предвыборная вакханалия и так далее и тому подобное.

В целом такое положение долго продолжаться не может, нарастание апатии в общественных настроениях всегда заканчивается «неким взрывом». Это не обязательно социальный взрыв. Представляется, что взрыв будет скорее в умонастроениях людей, которые с течением времени все больше и больше будут понимать ход событий и формировать к ним свое отрицательное отношение.

В сентябре следующего года выборы в Государственную думу РФ. Вот там, похоже, и будут разворачиваться основные события 2016 года. Очень похоже, что население уже формирует свой внутренний запрос на новую политику. По крайней мере жители крупных городов (Ярославль и Рыбинск). И этот запрос требует не только новых подходов, но неких новых лиц в политике.

Уже заявили о себе молодые региональные оппозиционеры Сергей Балабаев и Роман Фомичёв. Есть ощущение, что именно они начинают формировать новую повестку дня, когда надо дистанцироваться и от партии власти, и от остальных традиционных парламентских партий, но в то же время необходимо быть определенно оппозиционно настроенным. Но оппозиционно настроенным по конкретным вопросам региональной повестки дня. И обязательно со своими доводами, аргументами и выводами. Очень похоже, что такой тип политиков будет весьма востребован в ближайшие год-два. И если они смогут донести до избирателя свою некую альтернативность и состоятельность, тогда не исключено, что они превратятся в политиков первого эшелона.

Евгений Голубев, социолог.