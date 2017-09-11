В Ярославской области прошли выборы. В воскресенье, 10 сентября 2017 года, избирались губернатор и депутаты муниципалитета города Ярославля, половину из которых выбирали по партийным спискам. Мы решили проанализировать результаты выборов. При этом анализировать победу Дмитрия Миронова с результатом в 79% не имеет смысла. Его результат был понятен и заранее запрограммирован без всяких выборов (конкуренции не было, спарринг-партнеры по выборам были слишком слабы для этого). Да и победу единороссов-одномандатников также комментировать бесполезно. Игра в одни ворота по всем округам — только так и можно прокомментировать эту ситуацию. А вот результаты выборов по партийным спискам в муниципалитет Ярославля дают не такую однозначную картину. Несмотря на низкую явку и рекордные 48,9% проголосовавших за «Единую Россию».

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Для корректности сравнения данных мы взяли для анализа только официальные данные облизбиркома за 4 избирательных кампании и пересчитали их только для г. Ярославля (в частности, это пришлось сделать по региональным 2013 г. и федеральным 2016 г. выборам, взяв для расчета данные окружных избирательных комиссий только по г. Ярославлю).

Итак, рассмотрим в сравнении результаты голосования по основным партиям в г. Ярославле за период с 2012 по 2017 гг.:

23,8%

27,8%

40,7%

29,3%

34,1%

48,9%

17,3%

11,1%

16,9%

15,8%

3,7%

4,4%

16,5%

8,9%

14,0%

10,2%

11,0%

7,1%

10,2%

1,8%

3,9%

5,0%

3,1%

5,4%

4,0%

6,8%

4,7%

0,8%

3,6%

Эти данные нам позволяют сделать некоторые наблюдения и выявить следующие закономерности.

«Единая Россия»

Рейтинги «Единой России» это пятилетие «колбасило». То 40% на низкой явке в 2013 г., то сразу 48,9% на явке тоже не очень высокой, но более презентабельной, чем 5 лет назад. Но вот теория о том, что ЕР набирает высокие проценты только при низкой явке в Ярославле, уже не вполне работает. В высоком результате ЕР ныне есть и доля «зачетных реальных дел». И, конечно, фактор Д. Миронова как главного драйвера внутренних политических процессов в регионе. Горожане увидели в кои-то веки реальную осязаемую работу власти в непосредственной близости от себя — во дворах, на дорогах, в сфере благоустройства. И увидели это не просто так, умозрительно, а сравнили с подходом предыдущего руководства. Сейчас результат более осязаем, нежели раньше. А вот хватит ли этого запала на послевыборный период — вопрос остается открытым. Скоро выборы президента, и довольствоваться скромными 50% по явке и 50% голосования за Путина явно никто не будет. А потому нужно снова показывать результат. Зримый. Значимый. Понятный. И Миронов здесь вряд ли уже чем-то сможет помочь.

КПРФ

Как и ЕР, партию тоже бросало из огня да в полымя. Правда, таких резких перепадов, как у ЕР, не было, однако показатель в 11% в сентябре 2013 г. никто не забыл. Да и поражение по региону в целом от ЛДПР на думских выборах 2016 г. также было чувствительным. Однако, если исключить результаты выборов 2013 г. (там на выборах было аж 3 коммунистические партии — КПРФ, КПСС и КПКР, которые, естественно, оттягивали голоса у «настоящих» коммунистов), то в целом результаты КПРФ укладываются в диапазон 15—17% (в зависимости от явки). И эти результаты в Ярославле в целом чуть выше, чем по области в целом. Получается так, что за коммунистов даже при более низкой явке чаще голосуют жители областного центра, нежели жители сельских районов региона. С такими показателями можно работать и можно увеличивать свой электоральный потенциал. Главное, КПРФ должно иметь свое лицо и свою позицию. Отличную от других. В последнее время КПРФ эту позицию и лицо имело. Правда, выставление дублера на выборах губернатора Ярославской области сыграло с коммунистами злую шутку. Если бы на губернаторские выборы выставлялся лидер партии Александр Воробьев, то он наверняка набрал бы более 20% голосов избирателей, в отличие от Михаила Парамонова, который хоть и стал вторым, однако получил менее 10% голосов избирателей. Однако 1-й секретарь обкома КПРФ не решился идти на выборы и тем самым подсадил и результаты партии в целом. Так что в итоге получился неоднозначный итог. Он — не провальный, но и не выигрышный. Средний.

ЛДПР

Партия показывала крайне низкие результаты на всех выборах до 2016 года. В сентябре 2016-го федеральная думская кампания и волны экономического кризиса «выбросили» ЛДПР аж на 2 место после ЕР по партийному списку в целом по Ярославской области. Однако в городе Ярославле жириновцы несколько уступили коммунистам. Нынешний результат в 8,9% не такой низкий, как 5 лет назад, однако и не настолько высокий, как год назад. Отметим, что ЛДПР никогда не показывала высоких результатов ни на местных выборах, ни на региональных. А потому результат в 8,9% в сентябре 2017 года можно даже расценивать как определенный успех. Ведь фактор Жириновского на федеральных выборах — это основной фактор успеха партии. А в местной кампании 2017-го его не было совсем. Однако настоящей проверкой на прочность партии будет кампания по выборам в областную думу в сентябре 2018 года. Вот тут и станет понятно, насколько прочно реальное положение партии — если партия получит результат в диапазоне от 9 до 15%, это действительно будет хороший и стабильный результат. Если меньше, чем на нынешних выборах — тогда станет понятно, что результат опять делался не системной работой партии, а разовыми удачными акциями.

«Справедливая Россия»

«Справедливая Россия» четко демонстрирует явственный тренд на понижение популярности в Ярославле. После совместных оппозиционных выступлений с Урлашовым в 2012—2013 годах, когда рейтинги партии были действительно высоки, региональное отделение СР может похвастаться только тем, что несколько затормозило свое электоральное падение результатами думской кампании 2016 года. Да, тогда фактор Анатолия Грешневикова сыграл свою определенную роль, однако теперь, в сентябре 2017-го, когда Грешневиков самоустранился от выборов губернатора Ярославской области, а кандидат от СР на выборах в Госдуму РФ Сергей Балабаев неожиданно оказался в другой партии (ПАРНАС), стала понятна истинная роль местной партячейки — во всем участвовать, но ни за что не отвечать. Так сказать, обозначить свое присутствие. Во времена В.И. Ленина эту позицию называли соглашательской. Это и сейчас очень похоже на правду, поскольку позиция федеральной партячейки уже мало чем отличается от позиции «Единой России», да и роль регионального отделения, мягко говоря, совсем не протестная. Понятно, что партия стала менее оппозиционной, если вообще сейчас можно говорить об оппозиционности «Справедливой России». Избиратели это интуитивно чувствуют и соответственно всё более и более отказывают партии в доверии. Кстати, выборы в областную думу в сентябре 2018 года, также как и для ЛДПР, станут для эсеров реальной проверкой на прочность. При сохранении нынешних трендов партия вообще рискует остаться без своего представительства в областном парламенте.

ПАРНАС

Результат партии, мягко говоря, не блестящ — 3,9% после 10,2% в 2013 году, когда эту партию вел на выборы Борис Немцов. Это, конечно, не закат партии, но явное и длительное безвременье. Без Бориса Немцова что-то получилось не очень. И на уровне области, и тем более на уровне Ярославля. Тот же Сергей Балабаев, как кандидат от партии на выборах губернатора, в целом по области получил всего 5,9% (в городе Ярославле эти цифры несколько выше (от 8 до 12%), самый высокий результат Балабаев получил в его родном Фрунзенском районе Ярославля — 12,2%, однако полностью провалился вне рамок областного центра (показатели там колеблются от 2 до 6%)). Как говорится, недалеко он ушел от партии. Вот здесь и проявилась та пресловутая роль личности в истории — есть яркий и известный лидер (Немцов), желающий достичь результата — есть результат. Нет его — … Как говорится, и суда нет.

«Яблоко»

Электоральные рейтинги «Яблока» все время колеблются в Ярославле в районе 3—5%. Однако это только по городу. По области они существенно ниже, и этого ресурса никогда не хватало «Яблоку» для прохождения в представительные и законодательные органы. Единственное достижение было 5 лет назад, когда Яблоко сумело-таки пройти в муниципалитет. На этом все достижения заканчиваются. Смена лидера в ярославском «Яблоке» на пользу не пошло. Результаты как были низкие, так и остались низкие. Федеральная кампания 2016 года в расчет не идет, поскольку ни по федеральному списку, ни по региональному «Яблоко» необходимых 5% все равно не набрало. Без яркого и харизматичного лидера «Яблоку» как на федеральном, так и на региональном уровне существенного успеха не добиться. Отдельные успехи на выборах в местные представительные органы в Москве явно пока нельзя отнести в плюс Яблоку с точки зрения решения стратегических партийных задач. Активность отдельных кандидатов никак не может компенсироваться несистемностью решений федеральных и региональных лидеров партии. Пока это так, «Яблоко» будет влачить жалкое существование. И в этом смысле перспективы на выборах в областную думу в сентябре 2018 года весьма туманны. Для того, чтобы пройти в облдуму, «Яблоку», как и в свое время ПАРНАСу, надо брать в Ярославле более 10% голосов избирателей. В нынешнем виде «Яблоко» на это не способно. А сможет ли эта партия за год до выборов сделать над собой усилие и превратиться из Золушки в прекрасную принцессу? Пока ответ скорее отрицательный, нежели положительный.

«Патриоты России»

Неожиданно для всех «Патриоты России» достойно выступили в 2012 году (6,8%), но совершенно провалились в Ярославле на выборах в федеральную Думу в 2016-м и смогли взять лишь 3,6% в 2017-м на выборах в муниципалитет. Много это или мало? Немало для «Патриотов России», чья скамейка запасных не слишком большая. Однако там явно нужна смена поколений, нужны новые, молодые, харизматичные лидеры. Нужны те, кто готов нести в массы свои идеи и свою энергию. Федеральные лидеры партии им явно помогать не будут, поскольку партия была создана не для того, чтобы побеждать на выборах, а для того, чтобы отбирать голоса у КПРФ. Больших перспектив у «Патриотов России» на выборах в областную думу нет, однако если вдруг внутри партии появится новый харизматичный лидер — шансы здорово повышаются.

Как некий обобщающий итог нынешних выборов в Ярославле можно выделить следующий — те партии, которым повезло с лидером кампании, выборы прошли достойно. В нынешних условиях об этом наверняка можно сказать только про «Единую Россию». Так или иначе, но Д. Миронов вытянул ЕР на достойное место. Те партии, которые по тем или иным причинам постарались скрыться с губернаторских выборов (А. Воробьев и А. Грешневиков), в итоге получили не слишком высокие результаты и по партийным спискам. ЛДПР — вообще отдельная песня. Без Жириновского, похоже, они вообще не могут получить высокие результаты. Но средние — могут. У ПАРНАСа, «Яблока» и «Патриотов России» проблема несколько иного толка. У них нет своего Жириновского в центре. Но и на местах явный кадровый голод — выбирать-то особо не из кого. У них сейчас нет ни одного яркого и увлекающего за собой лидера, который в состоянии доступно донести свою позицию до людей. Если эти лидеры не появятся в ближайшем будущем, то и результатов у партий не будет… А то и самих партий. Без постоянной электоральной поддержки партия (если это, конечно, не партия-спойлер) никому не нужна.

Первоначально текст размещён на сайте «Клуба социологов»