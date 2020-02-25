Евдокия Мельникова
Последние публикации
В Черногории новый виток противостояния СПЦ и властей — налоговые долги
Страсти вокруг закона о свободе вероисповедания в Черногории не утихают. Проблема уже вышла за пределы страны — ее обсуждают власти ЕС, Ватикан, первые лица соседних стран. На этот раз власти обнаружили у митрополии Черногорско-Приморской СПЦ «миллионные налоговые долги». Об этом сообщил глава...
25 февраля 2020
Черногория: первая гражданская акция в Цетинье против сторонников СПЦ
В Черногории не утихают протесты сторонников и прихожан Сербской православной церкви против принятия закона о свободе вероисповедания, согласно которому у СПЦ может быть конфискована собственность, построенная до 1 декабря 1918 года, если у нее нет подтвержденных прав. Президент страны Мило...
22 января 2020
Джукановича разозлил намёк на планы создать в Черногории униатскую Церковь
На почве внедрения скандального закона о свободе вероисповедания в Черногории между президентом и бессменным лидером страны Мило Джукановичем и изданием Vijesti разгорелась медийная перепалка. Джуканович в своем аккаунте в «Твиттере» назвал ложной статью на портале «Вестей» с заголовком «Мило хочет...
21 января 2020
МИД России проиграл: туристы из России не испугались НАТО в Черногории
Весной 2017 года зрители центральных российских телеканалов узнали в преддверие летнего сезона об ужасах туристического отдыха в Черногории. Русскоязычные жители, проживающие в Черногории, наблюдали за вереницей журналистов с российского телевидения, которые снимали сюжеты о непростой жизни...
8 августа 2017