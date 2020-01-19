В Черногории не утихают протесты сторонников и прихожан Сербской православной церкви против принятия закона о свободе вероисповедания, согласно которому у СПЦ может быть конфискована собственность, построенная до 1 декабря 1918 года, если у нее нет подтвержденных прав.

Иван Шилов ИА REGNUM

Президент страны Мило Джуканович исключил возможность отмены закона о свободе вероисповедания.

Он заявил, что закон не угрожает свободе вероисповедания сербского народа в Черногории. По его мнению, массовые протесты являются лишь одним из способов политической манипуляции со стороны лидеров просербских партий, проигравших на выборах.

Nathan Keirn Протест

21 января в стране произошла медиаперепалка Джукановича с оппозиционным изданием «Вести» из-за статьи под заголовком «Мило хочет церковь под Ватиканом». Статья ссылается на доклад IFIMES — международного института ближневосточных и балканских исследований, находящийся в Любляне. Джуканович назвал ее ложью в своем Твиттере, а редакция в свою очередь обвинила власти в манипуляциях и распространении лжи.

А уже 22 января начался новый виток страстей вокруг закона. Митрополия Черногорско-приморская СПЦ в первый раз анонсировала молебен и протестное шествие в четверг, 23 января (такие проходят в среднем два раза в неделю в большинстве городов Черногории) в Цетинье.

Острым моментом является то, что Цетинье — это так называемая древняя королевская столица Черногории, центр именно черногорской государственности. В этом муниципалитете проживают преимущественно черногорцы, это ядро поддержки правящей власти, и здесь живет больше всего сочувствующих неканонической Черногорской православной церкви.

И именно в этом месте впервые СПЦ назначает богослужение с призывами отменить скандальный закон. Забежим вперед и скажем, что вскоре от этих планов митрополии пришлось отказаться, так как на улицах Цетинье прошла первая гражданская демонстрация жителей города против богослужения. Люди с черногорскими флагами вышли на улицы, а также устроили автопробег.

Вышедшие на акцию объявили, что они хотят «сохранить образ Черногории». «Руки прочь от Цетинье» — был один из лозунгов.

Лидеры гражданской демонстрации заявили: «Всей Черногории от Плевли до моря мы желаем мира и спокойствия. Каждому своё, а святыни Черногории должны быть черногорскими, каждого её гражданина».

После гражданской демонстрации полиция обратилась к представителям митрополии с просьбой отказаться от этих планов. Священники СПЦ хотели провести молебен в Церкви Рождества Богородицы на Чипуре. Однако в полиции заявили о возможных беспорядках, где им придется применить силу, поэтому митрополию просили воздержаться от проведения богослужения в этой церкви.

В митрополии СПЦ ответили: «Чтобы не допустить междоусобиц и вражды между братьями, не осквернить церковную службу, она не состоится в этот четверг. Тем не менее Цетинский монастырь является сердцем этого города и остается, как и прежде, открытым для всех, независимо от национальных, идеологических и политических пристрастий».

OSCE Parliamentary Assembly Мило Джуканович

Пока акция в Цетинье — это единственное гражданское сопротивление протестующим священникам и верующим прихожанам СПЦ. Однако начало положено. Пока неизвестно, была ли эта акция инспирирована властями или это стихийное проявление «черногорского национального самосознания», но это очевидно шаг к эскалации церковно-политического конфликта. Из плоскости граждане против полиции он переходит в плоскость граждане против граждан.