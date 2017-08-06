Весной 2017 года зрители центральных российских телеканалов узнали в преддверие летнего сезона об ужасах туристического отдыха в Черногории.

Кукрыниксы. НАТО

Русскоязычные жители, проживающие в Черногории, наблюдали за вереницей журналистов с российского телевидения, которые снимали сюжеты о непростой жизни балканской страны. В итоге выяснилось, что здесь грязные пляжи, нищета, бандитские разборки, где жертвами становятся в том числе туристы, и процветает русофобия.

Попутно туристов из России несколько раз предупреждал МИД России об опасностях и о том, что лучше воздержаться от туристических поездок в эту недружественную страну.

Причиной такого пристального внимания к Черногории был, очевидно, ее окончательное вступление в НАТО в июне 2017 года.

«В Черногории складывается явно неблагоприятная для россиян ситуация. На фоне спровоцированного Подгорицей резкого спада двусторонних отношений, ожидаемого в ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, инициативного решения черногорских властей о полномасштабном присоединении к санкциям Евросоюза против России, отмечаем всплеск там антироссийской истерии. Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции. Не исключаем возможные провокации, задержания по сомнительным мотивам, попытки выдачи граждан России третьим странам, прежде всего США», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 20 апреля 2017 года.

Черногории предрекали лето без российских туристов, которые скорее предпочтут отдых на курортах внутри РФ, нежели поедут в недружественную русским страну.

olafpictures Черногория, Подгорица

Местные СМИ и аналитики ждали туристов из Германии, Франции, Великобритании и Северной Европы, с одной стороны, и надеялись, что «русские не испугаются», с другой. МИД Черногории опровергал заявления Захаровой, уверяя, что «русофобии тут нет».

Сейчас в Черногории разгар туристического сезона, итоги подводить пока рано, но есть статистика, которую нелишне будет привести.

По данным туристической организации Черногории, за шесть месяцев 2017 года 30 тысяч туристов из России провели 179 тысяч ночей только в отелях Черногории. Этот показатель в четыре раза больше аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что отели при этом не самый популярный вид туристического размещения в стране — больше всего развиты частные апартаменты.

В последнюю неделю июля в аэропорт Тиват прибыло 13 тысяч российских туристов (на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года). В этом сезоне в Тиват летает больше рейсов из России, чем в прошлом году, а количество пассажиров увеличилось на 20%. Причем чартеры летают не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но из Самары, Екатеринбурга и других городов.

Salvatore Mucciarone Флаг Черногории

По данным на июнь 2017 года, российские туристы составляют 25,2% всего турпотока в страну, оставив на второй позиции традиционных туристов из Сербии. По данным черногорской турорганизации, туристы едут как самостоятельно, так и, воспользовавшись услугами туроператоров.

А тем временем 5 июня Черногория стала официальным членом НАТО, страны обнаружили друг у друга список персон нон грата и даже одного черногорского политика выдворили из транзитной зоны российского аэропорта. 2 августа в Черногорию прилетел вице-президент США Майкл Пенс и, выступая на саммите Адриатической хартии, успел обвинить Россию в стремлении изменить силой границы государств Западных Балкан.

CRNAGORAMNE Военные Черногории

Как говорят очевидцы, политика и настроения простых людей особенно в Сербии и Черногории — это вещи друг с другом никак не связанные. Остается только гадать, насколько долго может продержаться это балансирование между интересами и симпатиями населения, выбранным властями евроатлантическим вектором развития Черногории и усилиями российского МИД дать асимметричный ответ на расширение НАТО на Балканах. В случае с Черногорией, влиять, кажется, можно только на туризм — главную отрасль экономики страны.

Официально Черногория все ждет туристов из ЕС, а туда нескончаемым потоком едут пока граждане России, несмотря на заявления российского МИД, членство в НАТО и взаимные санкции.