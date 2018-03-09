Эрика Лернер
Последние публикации
Кто свяжет Украину с Ираном: Армения или ГУАМ?
В ситуации, когда, вопреки надеждам, украинской сельскохозяйственной и иной продукции не предоставили свободного доступа на привилегированных условиях на рынке ЕС, Киев активно ищет новые пути к новым рынкам. Альтернативные пути и рынки оказались недалеко. Украина нацелилась на Иран, хочет...
9 марта 2018
Цюрихские протоколы Турции и Армении: громкий провал большой премьеры
Неудачная попытка установления дипломатических отношений между Турцией и Арменией и, как следствие, открытия границы между этими странами является самым большим провалом армянского президента Сержа Саргсяна. Армяно-турецкие протоколы, подписанные в 2009 году в Цюрихе, но так и не ратифицированные...
4 марта 2018