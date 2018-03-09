В ситуации, когда, вопреки надеждам, украинской сельскохозяйственной и иной продукции не предоставили свободного доступа на привилегированных условиях на рынке ЕС, Киев активно ищет новые пути к новым рынкам. Альтернативные пути и рынки оказались недалеко. Украина нацелилась на Иран, хочет экспортировать в эту страну зерновые культуры и увеличить экспорт подсолнечного масла. В ответ она рассчитывает на поставки иранского газа, нефти, битума.

ИА REGNUM Иран

По соглашению между Тегераном и Киевом от 2016 года Украина должна присоединиться к транспортному маршруту Персидский залив — Черное море. Государственная компания «Укрзализныця» получила предложение построить в Иране 1 тысячу км железнодорожных путей. Но дело до подписания окончательного соглашения не дошло. Тем временем в Армении уже реализуется часть этого маршрута. Дорога длиной 550 км свяжет Иран с грузинскими портами Поти и Батуми по армянской территории. Конечно, Армении, транзитный потенциал которой использован не полностью, выгодно ввязываться в новые международные проекты. Однако, если исторически и географически сотрудничество с Ираном имеет уже свои устоявшиеся традиции, то к новому игроку следует приглядеться, изучить его.

Для этого достаточно ознакомиться с высказываниями иранских дипломатов, которые неоднократно сигнализировали о несовершенстве украинского законодательства в сфере экономики, что существенно замедляет рост инвестиций в Украину, а зачастую и отпугивает бизнес. К примеру, в период наиболее активной фазы развития двусторонних отношений вдруг на счетах посольства в украинском «Энергобанке» блокируется сумма 140 тысяч евро. Это зарплаты сотрудников дипломатического представительства Ирана. Руководство Украины, однако, не предприняло никаких шагов для того, чтобы сгладить ситуацию, но с упорством продолжало вести переговоры вокруг новых проектов. Также, по крайней мере, странным является поведение украинских компаний, которые два года не отвечали на предложение Ирана о закупке 1 млн тонн кукурузы. Видимо, не дождавшись ответа, но в силу необходимости иранские компании взяли в аренду 1200 га сельхозугодий в Одесской области под выращивание зерновых культур.

Болото

Кстати, недавно руководство Украины гостило в Армении, где обсудили в том числе транзитные возможности Армении и их применение на благо Украины. Вопрос армянского транзита следует рассматривать именно в контексте интенсификации сотрудничества с Ираном.

С другой стороны, не стоит забывать, что Украина имеет союзнические отношения с Азербайджаном, страной, которая также может вывезти украинскую продукцию в Иран. На данный момент идут работы по завершению строительства железной дороги Решт — Астара.

Сейчас Украина прощупывает все возможности, но, судя по всему, армянский транзит для неё не столь привлекателен. Иначе чем можно объяснить тот факт, что уже в этом году в Тегеране пять стран — Иран, Азербайджан, Грузия, Украина и Польша — подпишут соглашение в сфере транспортного сотрудничества. Киев возлагает большие надежды на это соглашение как на возможность повысить эффективность украинско-иранского транспортного сообщения между двумя странами и его рентабельность.

К сожалению, неумение и нежелание Армении и Азербайджана (сторон карабахского противостояния) сотрудничать в экономической сфере, невзирая на нерешенный конфликт, становятся причиной исключения армянской стороны из крупных региональных проектов. Кроме этого, не стоит забывать, что три из перечисленных выше стран входят в состав все еще действующей организации — ГУАМ. Поэтому шансы воспользоваться украинско-иранским оживлением у Армении малы.

Но не стоит забывать, что несовершенство законодательства Украины, отсутствие гарантий и несмелость или нежелание украинской власти вмешаться вовремя для решения серьезных вопросов может сорвать даже самые серьезные проекты, на пути которых возникают препятствия.