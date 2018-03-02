Неудачная попытка установления дипломатических отношений между Турцией и Арменией и, как следствие, открытия границы между этими странами является самым большим провалом армянского президента Сержа Саргсяна. Армяно-турецкие протоколы, подписанные в 2009 году в Цюрихе, но так и не ратифицированные законодательными органами обеих республик, так и остались ничего не значащими бумажками. В течение двух каденций своего президентства (2008—2018 гг.) глава Армении неоднократно предпринимал тщетные попытки расшевелить турецких коллег, заставив их вспомнить про подписанные протоколы и ратифицировать их. 9 лет понадобилось Сержу Саргсяну, чтобы понять: у Анкары нет и не было намерений придавать этим документам юридическую силу, тем более — не получив ничего взамен. У Турции всегда было условие к Армении — решить нагорно-карабахский конфликт, в котором Анкара изначально поддерживала Баку. Армянская сторона, судя по замороженному состоянию вышеупомянутого конфликта, не стремится к его срочному разрешению любой ценой. Следовательно, ждать, что за почти 10 лет Турция изменит свою позицию и откажется от выдвинутого по умолчанию условия, было, по крайней мере, проявлением наивности.

Флаг Армении

Kremlin.ru Серж Саргсян

Налаживание отношений с Турцией, несомненно, повысило бы рейтинг президента Армении внутри страны. Не стоит забывать, что он пришел к власти при трагических обстоятельствах: попытка переворота, в которую превратились послевыборные демонстрации, завершилась кровопролитием. Весь мир тогда наблюдал за событиями в Армении. К счастью, Армения не находится в непосредственной близости к крупным европейским странам и не является ареной непосредственных интересов западных держав, поэтому события в Ереване не имели продолжения. Сержу Саргсяну в этих условиях необходимо было затмить внутриполитические переживания громким всплеском активности на международной арене. С. Саргсян выстрелил: хочу наладить отношения с Турцией. Далее широко освещались его поездки по странам, где представлена армянская община, куда он отправился для того, чтобы посоветоваться, поставить в известность о своем намерении примирить Армению и Турцию. Действительно, на некоторое время это путешествие отодвинуло на второй план историю с демонстрациями оппозиции.

Но второго сезона турецкого сериала так никто и не дождался. Серия завершилась на самом интересном моменте — на подписании соглашений об установлении дипломатических отношений. Бюджет иссяк, продакшн потерял интерес к продвижению фильма. Громкая премьера обернулась огромным провалом.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Поэтому заявление Сержа Саргсяна о выходе из процесса ратификации цюрихских протоколов — это логический шаг высшего государственного чиновника, который не сумел справиться с поставленной задачей и снял эту задачу с повестки, чтобы не оставлять своему преемнику.

Остаётся только понять: а стояла ли на деле перед Арменией и руководством Армении задача улучшения отношений с Турцией? Или она была только навязана Армении Западом и была сразу отброшена Арменией, как только она поняла, что Запад рассорился с Турцией и никто на Турцию в этом вопросе давить не будет?