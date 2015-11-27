Елена Никуличева
Последние публикации
Великобритания: Путин должен сохранять спокойствие
После того как российский самолет Су-24 был сбит на территории Сирии, британские СМИ выступили с посланием к Владимиру Путину, призывая его «не искать расплаты за произошедшее». В редакционной статье The Daily Telegraph говорится о том, что «в каком-то смысле подобная трагедия была неизбежна, так...
27 ноября 2015
Великобритания: Россия — страна бедствий, тонущих лодок и падающих самолетов
Когда в среду, 4 ноября, вечером Лондон решил приостановить все полеты в Шарм-эль-Шэйх, президент России Владимир Путин назвал действия британских властей слишком поспешными. Однако вчера он резко изменил свою позицию и временно отменил всё авиасообщение с Египтом, зайдя, тем самым, намного дальше...
7 ноября 2015
Великобритания: Путин или Обама?
Ирак намеренно усиливает взаимодействие с Россией, чтобы подстегнуть Америку к более решительным действиям в борьбе с ИГИЛ на Ближнем Востоке, пишет The Economist. Как считает издание, премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади пытается столкнуть две коалиции, исходя из слабости своего положения. С...
18 октября 2015
Великобритания: Отныне цель №1 для террористов — русские
Несомненно, главной темой британских СМИ на уходящей неделе стало начало российских авиаударов в Сирии. The Times сравнивает эту операцию с вторжением советских войск в Афганистан в 1979 году. Как и тогда, Кремлю «нужно поддержать подконтрольный ему режим для того, чтобы блокировать любое...
2 октября 2015
Великобритания: «Кадыров – главная обуза Путина»
В большом материале The Guardian, посвященному главе Чеченской республики Рамзану Кадырову, рассказывается об истории его восхождения к власти и о ряде громких убийств, связанных с его именем. Автор статьи, Оливер Буллоу, называет Кадырова «самым близким союзником и величайшей обузой» президента...
26 сентября 2015
Великобритания: Путин застал Запад врасплох
Активизация российских действий в Сирии сразу после прекращения огня на востоке Украины в очередной раз поставила западных политиков в положение, в котором они больше всего нравятся Путину: гадать о его дальнейших намерениях, пишет Financial Times. «Помните «маленьких зелёных человечков»? — пишет...
19 сентября 2015
Великобритания: белые медведи устроили засаду русским ученым
Российские войска воюют на стороне сирийского президента Башара Асада, сообщает The Times. В трехминутном ролике, показанном на проправительственном сирийском телеканале, видны отряды солдат, вооруженные новейшей боевой техникой из России. Как отмечает издание, аналитики были удивлены появлением в...
6 сентября 2015