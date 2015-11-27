Лондон, 27 ноября, 2015, 12:08 — ИА Регнум. После того как российский самолет Су-24 был сбит на территории Сирии, британские СМИ выступили с посланием к Владимиру Путину, призывая его «не искать расплаты за произошедшее». В редакционной статье The Daily Telegraph говорится о том, что «в каком-то смысле подобная трагедия была неизбежна, так как небо над Сирией просто переполнено самолетами, принадлежащих различным странам, и у каждой — свои интересы».

Российская карикатура «Беседа под Царьградом»

Как отмечает издание, «бесцеремонный подход России, выступившей на стороне Башара Асада и оставшейся, по всей видимости, безразличной к совместной борьбе против ИГИЛ», только увеличил вероятность такого исхода. Несколько недель назад НАТО уже предупреждало Москву, что, в случае, если её самолеты будут нарушать воздушное пространство Турции, альянсу придется применить военную силу.

«Однако не столь важно, чья здесь вина, — важно, чтобы этот случай не вовлек Россию в масштабный конфликт с НАТО, — пишет The Daily Telegraph. — У всех по-прежнему одна цель — уничтожить ИГИЛ в Сирии и Ираке, но для этого всем странам придется обговорить общие правила игры».

The Guardian отмечает, что, несмотря на всю щекотливость ситуации, обе стороны пытаются не допустить эскалации конфликта. В то время как Путин заявил о том, что инцидент будет тщательно расследоваться, Турция, хотя и созвала экстренное заседание НАТО, всё же решила отказаться от применения права на коллективную самооборону. «Важно, чтобы и в России, и в Турции, и в НАТО сохраняли трезвый взгляд на вещи», — отмечает издание.

Несмотря на все официальные заявления о совместной борьбе с ИГИЛ, инцидент с самолётом доказал, что конфликтные интересы сторон только продолжают сталкиваться. Турция и западные державы занимают совершенно иную позицию по судьбе Башара Асада, нежели Россия. До сих пор непонятно, как сильно изменилась позиция Кремля после террористических атак в Париже или после того, как в Москве признали факт взрыва на борту лайнера А321.

«Конечно, создание объединённой международной коалиции против ИГИЛ — это отличный слоган. Однако, как показывает практика, зачастую он опирается только на иллюзии», — резюмирует The Guardian.

По мнению журналиста The Times Кэтрин Филп, мировые державы заинтересованы в том, чтобы охлаждение отношений между Россией и Турцией не переросло в полноценный военный конфликт. Филп считает, что удары по сирийской оппозиции «разгневали Анкару», так как это полностью разрушило стратегию её действий в регионе.

«Как на это ответит Россия, остается загадкой», — пишет The Times. Ранее Анкара угрожала расторгнуть все торговые соглашения из-за нарушений воздушного пространства, в свою очередь Россия может ввести свои контрсанкции.

Так, в четверг Москва ввела дополнительные проверки и усилила контроль за поставками продуктов из Турции. В зоне риска также оказалась туристическая отрасль после того, как МИД и Ростуризм во вторник рекомендовали российским туристам воздержаться от поездок в Турцию. Подвешенной остается и судьба второго газопровода через Чёрное море — «Турецкого потока».

«Несмотря на убеждение Путина, что Анкара является сообщником ИГИЛ», вариант прямого военного вмешательства всё же остается маловероятным, заключает Филп. Скорее всего, новой целью Кремля могут стать туркменские повстанцы, которые взяли на себя ответственность за сбитый самолет, говорится в статье.

«Оказавшись однажды втянутым войну, очень трудно из неё потом выйти», — пишет редакция The Daily Mirror. Если лидеры России и Турции не смогут договориться, то, скорее всего, в конфликт окажутся вовлеченными и другие страны.

Как отмечает издание, это весьма серьезный вопрос для Британии и, в частности, для премьер-министра Дэвида Кэмерона, которому придется придумать новые аргументы в пользу развертывания активной военной кампании в Сирии. Ему также придется доказать, что английские пилоты находятся вне опасности и никто из других стран, тоже воюющих с ИГИЛ, не будет сбивать их самолеты.