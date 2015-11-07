Лондон, 7 ноября, 2015, 16:15 — ИА Регнум. Когда в среду, 4 ноября, вечером Лондон решил приостановить все полеты в Шарм-эль-Шэйх, президент России Владимир Путин назвал действия британских властей слишком поспешными. Однако вчера он резко изменил свою позицию и временно отменил всё авиасообщение с Египтом, зайдя, тем самым, намного дальше, чем Даунинг-стрит, пишет The Financial Times.

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«Действия Путина доказывают, что премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон был прав в своем решении раскрыть данные национальной разведки, проигнорировав все острые дипломатические замечания», — говорится в издании.

Приостановка британских полетов в Шарм-эль-Шэйх таит в себе серьезные последствия для России, считает FT. В разгар воздушной военной операции в Сирии, проводимой Кремлем, любое предположение о том, что самолет могли подорвать боевики ИГИЛ, может стать тревожным звонком для россиян, демонстрирующим реальную угрозу ответного удара со стороны экстремистов.

По мнению FT, дипломатические трудности, с которыми придётся столкнуться Британии в том, что касается её отношений с Египтом, не идут ни в какое сравнение с «теми испытаниями, которые ожидают Путина и президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси, если подтвердится информация о том, что 224 человека стали жертвами авиакатастрофы по вине джихадистов».

Очередь за Кремлём

«Сделав ИГИЛ своим врагом, Путин поставил Россию прямиком на линию огня», — считает The Guardian. По мнению журналиста Саймона Тисдолла, для человека, который, «как печально известно, слишком щепетилен в вопросах репутации Москвы и её планов», сам факт того, что американские и британские власти предупреждали, что военное вторжение в Сирию сделает Россию мишенью для террористов, должен немало раздражать.

Однако маловероятно, что какие-то последствия для Путина могут наступить прямо сейчас, учитывая уровень контроля, имеющийся у Кремля над правительством и СМИ, считает Тисдолл. Скорее, вопрос будет стоять в том, какого ответа ждать от России, если она всё же примет версию о причастности к крушению лайнера боевиков ИГИЛ, пишет The Guardian.

Путин уже говорил о необходимости соответствующего реагирования, но только после того, как все факты крушения будут установлены следствием. «Что это означит, остается загадкой», — говорится в статье. Это может быть как значительное расширение операции против ИГИЛ в Сирии, так и увеличение присутствия в Ираке, где Тегеран уже не раз призывал Москву присоединиться к их борьбе с боевиками на севере.

Наконец, подытоживает The Guardian, ответом Путина может стать принятие жестких мер по отношению к радикальным исламистам в Чечне и других регионах России, как уже было в прошлом.

«Мастер чрезвычайных ситуаций»

«Россия — это страна бедствий, начиная с засух и лесных пожаров и заканчивая тонущими подлодками, захватом заложников в школах и недавним падением лайнера на Синайском полуострове», — пишет The Economist. — «Поэтому не удивительно, что Сергей Шойгу, в прошлом занимавший пост министра по чрезвычайным ситуациям, сегодня является одной из самой популярных политических фигур в России».

Шойгу служил во всех правительствах, сформированных после распада Советского Союза, и, как предполагает издание, может стать следующим президентом России.

«Если предположить, что существует возможный список кандидатов, которые смогут заменить Путина в будущем, то Шойгу, вероятно, находится среди них», — говорится в статье. Он избегает скандалов и воспринимается как относительно «чистый» политик, не считая постройки дома стоимостью 18 млн долларов, о котором ранее сообщил фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Шойгу долго отрицал наличие каких-либо политических амбиций, что, как считает The Economist, может сыграть ему на пользу. «По нему не скажешь, что он отчаянно хочет забраться наверх», — считает профессор Нью-Йоркского университета Марк Галеотти. — «Что как раз может означать, что он там и окажется».

Угроза номер один

Россия возглавит список угроз национальной безопасности Великобритании, сообщает The Times. «В последнее время Москва стала вызывать опасения у Лондона и других западных стран в связи с её действиями на Украине, расширением военного присутствия в Калининграде и проведением воздушной операции в Сирии», — рассказал изданию источник в правительстве.

Результаты исследования по безопасности, которое традиционно проводится в Британии каждые пять лет, будут опубликованы 23 ноября. Помимо России в топ главных угроз также войдут массовая миграция, терроризм, радикализация исламистских групп и эбола.

Как отмечает издание, ещё в прошлом списке, составленном в 2010 году, Москвы не было. «С этого времени Россия стала намного более агрессивным, авторитарным и националистическим государством, которое все больше противопоставляет себя Западу. И аннексия Крыма это подтверждает», — цитирует The Times.