Елена Гуськова

Автор

Доктор исторических наук, специалист по истории народов бывшей Югославии в новое и новейшее время. В 1972 г. закончила Исторический факультет МГУ. Более 25 лет возглавляла Центр по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, в настоящее время - ведущий научный сотрудник указ. Института. Иностранный член Сербской академии наук и искусств и Академии наук и искусств Республики Сербской (БиГ), член Сената Республики Сербской (БиГ). В 1994 работала научным экспертом по Балканам в штабе миротворческих сил ООН в Загребе. Являлась научным экспертом защиты на процессе над генералом С. Галичем в Международном трибунале по бывшей Югославии. Член Международной комиссии экспертов по выявлению правды о Ясеноваце в годы Второй мировой войны, член Российско-сербской комиссии историков при Отделении истории РАН. Ответственный редактор более 35 книг и сборников по Югославии, автор-составитель 14 сборников документов по проблемам кризиса на Балканах.