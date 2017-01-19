В последние дни российские СМИ взволнованы: на Балканах опять тревожно. Президент Сербии Томислав Николич пригрозил албанцам Косова ввести войска, а уходящий президент США одобрил введение Минфином США санкций в отношении президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорада Додика. Так стоит ли бить тревогу?

Сербия

Сразу отметим, что причин для серьёзных волнений нет. Хотя Балканы продолжают оставаться зоной политической турбулентности из-за нерешённых до конца вопросов в странах бывшей Югославии, но военного столкновения не будет и быть не может. Рассмотрим нынешнюю ситуацию подробнее.

Президент Сербии выступил столь резко по поводу того, что албанцы не пропустили в Косово скорый поезд из Белграда. Это давний проект открытия железной дороги Белград — Косово, а, возможно, и до Македонии, после 18 лет отсутствия движения на этом направлении. Сейчас открывалось пробное движение до города Косовска-Митровица на севере Косова. Поезд сделан в России, оснащён самым современным оборудованием, очень комфортный внутри, такие поезда курсируют у нас из Москвы до Нижнего Новгорода и Питера. Он очень важен жителям Сербии и Косова. В Косовска-Митровице в университете учатся студенты из Сербии, работают преподаватели из Белграда и других городов. А поездка на машине занимает 5−6 часов, что очень утомительно, о чём знаю из собственного опыта.

Белград провожал поезд очень торжественно: министры давали интервью многочисленным журналистам, вагоны заполнили чиновники, репортёры, студенты, обычные люди, в дороге пели сербские песни. Но поезд дошёл только до последней в Сербии станции Рашка. Железнодорожники получили сообщение о заминированных путях, к границе с Косовом со стороны края стали стягиваться специальные силы албанской полиции. Министр внутренних дел Косова по просьбе президента Косова Хашима Тачи лично отдал приказ не пропускать поезд в Косово. В Белграде заседал Совет национальной безопасности, и было принято решение не продолжать путь. Пришлось состав разворачивать, он ни с чем вернулся в Белград, пассажиров до Косовска-Митровицы повёз автобус. Президент Сербии Томислав Николич уверен, что албанцы принимали решение после консультаций с НАТО и ЕС. Поэтому предложил продолжить переговоры с Приштиной с рассмотрения вопроса об остановленном поезде. А возвращение поезда оценил, как мудрое решение Белграда, которое остановило возможное столкновение.

Что же произошло? Дело в том, что торжественности момента соответствовало «украшение» всего состава: он был раскрашен под цвет сербского флага, его украшали надписи «Косово — это Сербия» на 21 языке, в том числе и на албанском. А вагоны заполнили фрески трёх православных косовских монастырей и одной церкви. В оформлении поезда принимал участие известный сербский художник Андрей Василевич. При этом премьер-министр Александр Вучич сказал, что не знал, как выглядят вагоны, пока не увидел их по телевизору[1].

Почему албанцы расценили поезд Белград — Косовска-Митровица как провокацию? После того, как руководство Сербии (А.Вучич, Т. Николич, И. Дачич) в 2013 г. подписали с Приштиной договор, согласно которому между Косовом и Сербией установлена граница, погранично-таможенные переходы и даже печать с надписью «Таможня Косова», когда определены параметры присутствия Косова на международных форумах, Косово чувствует себя независимым государством. Причём сербы сделали всё, чтобы поддерживать в албанцах это чувство. Косово активно поддерживают Европа и США. Последние вообще считают независимость этого сербского края своим проектом. В результате теперь косовские власти определяют, кого пропускать через границу, а кто из сербских чиновников не достоин сей чести. Они заявляют, что теперь сербы могут приезжать в Косово только, как туристы.

В такой ситуации первый после 1999 г. поезд с надписью «Косово — это Сербия», с вагонами, раскрашенными под цвет сербского флага, с чиновниками, которых албанцы не хотят видеть в Косове, и заявления президента о том, что албанцы не имеют на это права — в определённом смысле провокация. Сначала Белград сделал всё, чтобы албанцы в Косове чувствовали себя независимым, а теперь напоминают им, что они — часть Сербии. Реакцию албанцев можно было предвидеть. Министр иностранных дел Косова Энвер Ходжай послал письма 49 министрам иностранных дел разных стран с объяснением ситуации с «контрпродуктивным» поездом.[2] Президент Хашим Тачи объяснил свои действия желанием избежать конфликта. Председатель косовского парламента Кадри Весели считает, что Косово — сильное государство и не уступит под угрозами Томислава Николича ввести войска в независимое косовское государство [3]. Посол Германии в Приштине Ангелика Фиц полностью поддержала албанцев, заявив, что Германия признала Косово, поэтому «Косово как независимое государство имеет право решать, кто въезжает на её территорию через пограничные переходы» [4]. Белград уже не продолжает воинственную риторику, ему остаётся «мирно решить проблему», как советуют ЕС и США, не претендуя на то, что Косово — сербская территория. Пока же поезд будет курсировать на внутренних линиях Сербии.

Введение санкций против президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика также не вызовет серьёзного осложнения ситуации в Боснии и Герцеговине. Против М. Додика давно ведётся компания дискредитации западными СМИ, а также отдельными европейскими политиками. Президента критикуют за независимую политику, укрепление РС, невыполнение указаний Высокого представителя, направленных на подрыв самостоятельности РС. Его обвиняют в невыполнении Дейтонского соглашения (1995), хотя именно он и Россия являются последовательными его защитниками. Президент Додик заявил, что гордится введёнными против него санкциями: «Важно, что санкции уходящей администрации США введены не против Республики Сербской, а против меня лично. Я горжусь этим, так как санкции означают, что я, даже находясь под сильным давлением, не стал торговать интересами Республики Сербской», — заявил он. МИД России решительно осудил введение персональных санкций, считая их «свидетельством лихорадочных попыток уходящей администрации Б. Обамы искусственно осложнить дальнейшие международные усилия по постконфликтному урегулированию на Балканах и в ряде других регионов» [5]. Хотя в Европе раздаются голоса о необходимости наказать Додика [6], сделать это они не успеют: команда Обамы покидает Белый дом. А на Балканах ожидают, что новый президент Дональд Трамп не будет заинтересован во вмешательстве в дела «Западных» Балкан, что позволит всем народам самим решать свою судьбу.

[1] https://www.youtube.com/watch?v=W1o3ncqIt1k

[2] http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=297684

[3] http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=297736

[4] http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=297525

[5] http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2601815

[6] www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=297724