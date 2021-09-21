Современный кризис на территории бывшей Югославии, распад федерации стали трагедией не только для людей всех национальностей бывшей Югославии, но и для всей Европы. Сотни тысяч погибших, миллионы беженцев, массовые преступления, ненависть и жестокость, искорёженные судьбы, разрушенные церкви и мечети, музеи и библиотеки — вот основные вехи этой трагедии.

(сс) Михаил Евстафьев Могилы погибших сербов

События в БиГ сложны и многогранны, они включают в себя и проблемы особенностей развития трех народов, и борьбу за создание государственных образований, и деятельность миротворческих сил, и сложнейший театр военных действий, когда все воевали против всех.

Многонациональная Босния и Герцеговина считалась самой толерантной республикой Югославии. Никто не верил в возможность межнациональных столкновений на её территории. И во время переговоров руководителей республик СФРЮ о судьбе федерации Босния и Герцеговина долго не определяла своей позиции. Тем не менее события в ней развивались самым трагическим образом.

Социалистическая Республика Босния и Герцеговина, входившая в состав СФРЮ, провозгласила свою независимость в марте 1992 года. Практически сразу после этого началась эскалация межэтнических противоречий, которые переросли в полномасштабную войну, продолжавшуюся до конца 1995 года. До сих пор существуют вопросы по поводу боснийской войны, на которые некоторые политики не желают давать ответы. Например, можно ли было сделать распад СФРЮ мирным, почему вся политика Европы и США была антисербской и почему Россия не выступила гарантом объективности международных организаций при рассмотрении балканских событий?

Мусульмане начали вооружаться раньше сербов. Совет национальной обороны был создан ещё в июне 1991 г. Он руководил работой «Патриотической лиги» и «Зелёными беретами», готовя народе к обороне, к войне.

12 мая 1992 г. была создана Армия Республики Сербской.

Benjamin M. Andrea Разрушенная в результате военных действий деревня

4 апреля сербы называют днём мусульманского путча в Сараеве, когда параллельно с мобилизацией начались военные действия — занимались здания милиции, почтовых отделений, всех важнейших объектов города. Одновременно сербы считают этот день и днём своего восстания.

Важно напомнить, что США и Европа признали единую БиГ 6 апреля 1992 г. Они поддерживали единство БиГ, а значит и мусульманское правительство. Получалось, что сербы воевали против признанной власти. Мусульманам помогал Иран, и не только. Все закрывали глаза на многие преступления бошняков и в эскалации конфликта обвиняли исключительно сербов. А Республика Сербская воевала за то, чтобы оградить и защитить земли, на которых проживало сербское население.

Сегодня военные события в БиГ во многом описаны. Но прослеживается одна закономерность. Поскольку объективного отношения международных организаций к сторонам конфликта не было, часть фактов, которые шли не в пользу боснийских мусульман, замалчивалась, искажалась или даже приписывалась действиям сербов. Например, в начале мая 1992 г. специальный мусульманский отряд, многие члены которого состояли в исламских террористических организациях, начал совершать ряд преступлений, включая в том числе и расправы над мусульманскими гражданами Сараева. Они нападали, одеваясь в сербскую форму. Это была часть задуманного «пропагандистского плана для приобретения симпатий в мире и обеспечения военной интервенции». Боснийские мусульмане организовали многие акты, которые были приписаны сербам — бомбардировку очереди за хлебом 27 мая 1992 г., артобстрел во время визита ДагласаХерда 17 июля, взрыв на кладбище 4 августа, убийство представителя телекомпании АВС 13 августа и т. д. Всё это сопровождалось информационной войной, направленной против сербов. Многие из этих страниц войны в БиГ уже описаны, задокументированы, хоть и с опозданием (Маркале-1, Маркале-2, взрыв на ул. Васе Мискина и др).

Но есть события, за правду о которых приходилось и приходится бороться. Начнем с Сараева. Внутренняя жизнь города во время войны всегда была скрыта от посторонних глаз. Известно лишь было, что город находится под постоянным обстрелом артиллерии, что в нём были созданы невыносимые условия жизни, что народ выживал только за счёт гуманитарных поставок международных организаций. В город ворвались преступность, неподчинение законам, жестокость, фундаментализм, религиозная нетерпимость.

(сс) LT. STACEY WYZKOWSKI Сараево в период военных действий

Авторы воспоминаний описывают невыносимые страдания сербов и хорватов, когда бесчинства бандитов поощрялись правительством, а гуманитарные организации не могли изменить картину происходящего. Сербов безнаказанно убивали, мучили в застенках частных тюрем, держали в туннелях, посылали на первые линии фронта под пули. Член Президиума БиГ БилянаПлавшич писала в СООНО в июле 1992 г., что 35−50 тыс. сербов Сараева не получают гуманитарной помощи, что в административном здании «Югокомерц» около ветеринарного факультета в Сараеве создана тюрьма для сербов, где их после допросов и истязаний убивают, а тела бросают в реку. О жестоком обращении с сербами в городе рассказывал в своих воспоминаниях бежавший из Сараева академик МилорадЭкмечич. ВелькоКойович записал в своем дневнике 17 мая, что вооруженные люди приходили в дома сербов, обыскивали их, искали оружие, шпионов, «пятую колонну» и «сербочетников». В подвалах когда-то известного сараевского ресторана «РС» создали «одно из самых страшных мест пыток, которые человек может придумать"[1]. Постепенно разделялись по национальному признаку не только улицы и кварталы, но и органы управления. Одним из первых разделилось на три части (мусульманскую, хорватскую и сербскую) министерство внутренних дел.

В городе после начала обстрелов для сербов создалась ужасная ситуация. Очевидно, по директивам из мечетей и приказам властей началась очистка города от сербского населения любым способом. В городе пугали сербскими снайперами, распускали слухи, что сербы посылают световые сигналы для обстрела, что в городе осталось много четников, у которых есть оружие. Начались массовые обыски. Формально у сербов искали оружие, боеприпасы, электронные устройства. Но при этих обысках забирали все деньги, драгоценности, телевизоры, технику, все ценное. И если кто-то только заикался, что их грабят, то убивали на месте. У боснийских мусульман с самого начала были списки сербов, которых надо ликвидировать или убрать любым способом.

О том, что происходило с сербским населением в Сараеве, долгие годы никто не писал. Материал об убитых в Сараеве сербах подготовил директор Института исследований сербских жертв в ХХ в. Миливое Иванишевич.

(сс) Михаил Евстафьев Миротворец ООН из Норвегии в аэропорту Сараево

При этом, когда речь шла о Сребренице, натиск западных СМИ по этому вопросу был огромным — причем не в середине девяностых, а позже. Сребреница стала синонимом геноцида мусульманского населения, якобы совершённого сербскими военными в июле 1995 г. Очень быстро сербов обвинили в убийстве восьми тысяч мусульман, построили мемориальное кладбище, и в СБ ООН был поднят вопрос о запрете пересматривать вопрос «геноцида». 15 января 2009 года Европейский парламент провозгласил 11 июля «днём памяти геноцида в Сребренице, где силы боснийских сербов в 1995 году убили 8 тысяч гражданских лиц». С ложью о Сребренице было трудно бороться. При этом Скупщина Сербии в марте 2010 г. выступила с извинениями за совершённые преступления. Республика Сербская тоже соглашалась с выводами МТБЮ, но потом передумала.

Однако со временем появлялось всё больше фактов, свидетельствовавших о том, что Сребреница — это спланированная и хорошо осуществлённая операция мусульманских и западных спецслужб.

В июле 2012 г. Белоруссия предоставила политическое убежище майору французской разведки, который показал документы, посвящённые событиям того времени. Согласно тем документам, убийства в Сребренице готовили разведки США, Англии и Франции, используя наёмников. Американец Джон Шиндлер опубликовал много новых данных, показывающих, что именно Сараево «сдавало» Сребреницу, чтобы представить миру трагедию, в которой опять виноваты сербы. Многие исследователи обратили внимание на любопытный эпизод из книги, когда Алия Изетбегович говорил руководству Сребреницы: «Знаете, мне Клинтон предлагал в апреле 1993 года, чтобы четнические силы вошли в Сребреницу, совершили резню пяти тысяч мусульман, и тогда будет военная интервенция»[2].

(сс) Pyramid Похороны 465 опознанных в 2007 году жертв

Долгие 25 лет шла борьба за правду о тех событиях. Президент Республики Сербской Милорад Додик назвал это ростом эпидемии лжи о Сребренице. В Баня-Луке активно работал Республиканский секретариат по отношениям с МТБЮ и исследованию военных преступлений. У них много документов и материалов.

Поэтому сегодня так важны материалы, опубликованные Независимыми комиссиями по расследованию событий в Сараеве и Сребренице во время гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Они проливают свет на многое из того, что происходило в те годы. Давайте их внимательно изучать, а опубликованные данные вводить в научный оборот.

Примечания:

[1] Коjовић В. Крвава кошуља сараjевска. Београд: Добротвор, 1995. С. 65.

[2] Шиндлер Џ. Р. Несвети терор. Босна, Ал Каида и успон глобалног џихада. — Београд: Службени гласник, 2009. С.216.