Екатерина Шилкина
Последние публикации
«Служить в спецназе здорово, служить Богу — счастье»
Иногда люди встречаются с судьбой необычной, такой, что удивляешься, неужели всё это — об одном человеке. Вот как отец Георгий, священник, он же Юрий Мухин в миру, бывший спецназовец, участник боевых действий на Северном Кавказе, медаль «За Отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»...
8 апреля 2018
Бедность как традиция
Еще с начала XIX в., когда появились первые упоминания о деревне Щербатовка, принадлежавшей княгине Щербатовой, это было глухое, отдаленное поселение в рязанской глубинке. Вероятно, поэтому здесь начали находить себе приют различные инакомыслящие, староверы-филипповцы и приверженцы секты...
31 марта 2018