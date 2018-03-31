«Служить в спецназе здорово, служить Богу — счастье»
Иногда люди встречаются с судьбой необычной, такой, что удивляешься, неужели всё это — об одном человеке. Вот как отец Георгий, священник, он же Юрий Мухин в миру, бывший спецназовец, участник боевых действий на Северном Кавказе, медаль «За Отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-степени, медаль «За охрану общественного порядка». И еще — в прошлом профессиональный спортсмен, мастер спорта по гребле и рукопашному бою. Два высших образования — спортивное и юридическое, служба в банке на вполне хлебной должности после увольнения в запас в звании подполковника. А сейчас он служит в маленькой церкви, что находится в небольшом отдаленном селе Щербатовка в Рязанской области.
Как же боевой офицер Юрий Мухин стал священником? Он сам говорит — всегда веровал, и вера поддерживала его в трудностях и подчас сберегала жизнь. А девять лет назад Юрий впервые вошел в алтарь, помогая служить знакомому священнику, и понял, что готов посвятить себя службе Церкви. «Служить в спецназе здорово, а служить Богу — это счастье», — любит говорить отец Георгий.
«В этом году наше спецподразделение отмечало первый юбилей — 25-летие образования. Встречались, радостно общались, многие удивлялись, но с пониманием и уважением отнеслись к выбранному мной дальнейшему пути служения Богу», — рассказывает о.Георгий.
Всякий человек, живущий духовно, знает, что сердце человеческое — это как поле битвы, где борьба и раны, победы и поражения. А священнику может приходиться много тяжелее и опаснее в духовной брани. Отец Георгий по себе это ведает, а потому часто повторяет: «Если за обычным человеком один бес бегает, то за священником — десять». И сейчас он только в начале своего пути. Ведь только два года назад отец Георгий принял сан священнослужителя, а в духовной семинарии еще только учится.
«Первое время служения в Щербатовке было связано с многими трудностями и испытаниями, хотя и сейчас «тонус» не снижается. За первый год только по милости Божией и молитвами к Спасителю Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, немного получилось оторвать прихожан от земного к Небесному, просветить в плане богослужений. В нас много ещё есть языческого, так что работы — «непочатый край». Служба в спецподразделении научила оценивать ситуацию, импровизировать с возможными решениями без потерь, вопреки человеческой логике, которая в православной религии не действует. «Бог есть Любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает». Понемногу прихожан прибавляется, иногда приходят даже те, кто ни разу в церкви не был, и это наполняет сердце радостью», — говорит о.Георгий.
Но спустимся на землю, и тут забот и трудностей житейских немало достается отцу Георгию. Вот отопительный котел в храме поменять надо, а на какие такие средства? На машине постоянно ездить надо — и на занятия в семинарии, и к прихожанам требы различные исполнять. А машину-то и почини, и налог заплати. Дом вот достроить надо, а помощники пока далече — жена пока должна в Рязани оставаться по различным причинам, а дочь с мужем в другой город уехали. Вот и приходится одному с хозяйством бороться. А еще отец Георгий преподает физкультуру ученикам православной школы в Касимове. Так и ладно, у кого ж их нет, забот-то всяческих. Отец Георгий справится, боец как-никак.
Раз храм стоит — значит, это кому-то нужно. Еще б обитатели местные нужду свою осознали. А то живут от церкви рукой подать, а прийти зачастую недосуг. Ну, а что будет дальше, время покажет.
Екатерина Шилкина, Алексей Орлов