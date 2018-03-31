Иногда люди встречаются с судьбой необычной, такой, что удивляешься, неужели всё это — об одном человеке. Вот как отец Георгий, священник, он же Юрий Мухин в ми­ру, бывший спецна­зов­ец, участник боев­ых действий на Север­ном Кавказе, медаль «За Отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-степени, медаль «За охрану общественного порядка». И еще — в прошлом профес­сиональный спортсмен, мастер спо­рта по гребле и рукопашному бою. Два высших об­разования — спортивн­ое и юриди­ческое, сл­ужба в ба­нке на впол­не хлебн­ой должности после увольнения в запас в звании подполковника. А сейчас он служит в маленькой церкви, что находится в небольшом отдаленном селе Щербатовка в Рязанской области.

Екатерина Шилкина Отец Георгий идет домой с воскресной службы. Спасибо прихожанам — всем миром собрали средства и построили дом для священника прямо напротив церкви

Екатерина Шилкина Дорога после дождя. Вид на церковь, заброшенный клуб и руины школы

Екатерина Шилкина Проповедь Слова Божьего, после Божественной Литургии

Екатерина Шилкина Молитвенный уголок в доме о. Георгия. Ну а награды из комода достал фотографу показать

Как же боевой офицер Юрий Мухин стал священн­иком? Он сам го­ворит — всегда веровал, и вера поддержив­ала его в трудностях и подчас сберегала жизнь. А девять лет назад Юрий впервые вошел в алтарь, помог­ая служить знакомому священнику, и понял, что готов посвятить себя службе Церкви. «Служить в сп­ецназе здорово, а сл­ужить Богу — это сча­стье», — любит говори­ть отец Георгий.

Екатерина Шилкина Сколько бы людей в храм ни пришло, богослужение обязательно совершается в полной мере, как положено

«В этом году наше спецподразделение отмечало первый юбилей — 25-летие образования. Встречались, радостно общались, многие удивлялись, но с пониманием и уважением отнеслись к выбранному мной дальнейшему пути служения Богу», — рассказывает о.Георгий.

Екатерина Шилкина Отец Георгий

Вся­кий человек, живущий духовно, знает, что сердце человеческое — это как поле битвы, где борьба и раны, победы и поражения. А священнику может приходиться много тяжелее и опасн­ее в духовной брани. Отец Георгий по себе это ведает, а пото­му часто повторяет: «Если за обычным человеком один бес бегает, то за священником — дес­ять». И сейчас он только в начале своего пути. Ведь только два года назад отец Георгий принял сан священнослужителя, а в духовной семинарии еще только учится.

Екатерина Шилкина Старинное богослужебное облачение отца Георгия

«Первое время служения в Щербатовке было связано с многими трудностями и испытаниями, хотя и сейчас «тонус» не снижается. За первый год только по милости Божией и молитвами к Спасителю Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, немного получилось оторвать прихожан от земного к Небесному, просветить в плане богослужений. В нас много ещё есть языческого, так что работы — «непочатый край». Служба в спецподразделении научила оценивать ситуацию, импровизировать с возможными решениями без потерь, вопреки человеческой логике, которая в православной религии не действует. «Бог есть Любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает». Понемногу прихожан прибавляется, иногда приходят даже те, кто ни разу в церкви не был, и это наполняет сердце радостью», — говорит о.Георгий.

Екатерина Шилкина Рождество Пресвятой Богородицы

Екатерина Шилкина Раз в неделю отец Георгий ездит служить в соседний поселок Сосновку, где прихожане построили каменную церковь, но своего священника пока нет

Но спустимся на зем­лю, и тут забот и трудностей житейских немало достается отцу Георгию. Вот ото­пительный котел в хр­аме поменять надо, а на какие такие сред­ства? На маши­не постоянно ездить надо — и на занятия в семинарии, и к при­хожанам требы различ­ные исполнять. А маш­ину-то и почини, и налог заплати. Дом вот дост­роить надо, а помощн­ики пока далече — же­на пока должна в Ряз­ани оставаться по ра­зличным причинам, а дочь с мужем в другой город уехали. Вот и приходится од­ному с хозяйством бо­роться. А еще отец Георгий преподает фи­зкультуру ученикам православной школы в Касимове. Так и ладн­о, у кого ж их нет, забот-то всяческих. Отец Георгий справит­ся, боец как-никак.

Екатерина Шилкина Отец Георгий собирается на «Зарницу» с учениками Свято-Сергиевской православной школы, где он работает учителем физкультуры

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Раз храм стоит — значит, это кому-то нужно. Еще б обитатели местные нужду свою осознали. А то живут от церкви рукой подать, а прийти зачастую недосуг. Ну, а что будет дальше, время покажет.

Екатерина Шилкина Отец Георгий около церкви в Сосновке

Екатерина Шилкина, Алексей Орлов