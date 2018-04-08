Бедность как традиция
Еще с начала XIX в., когда появились первые упоминания о деревне Щербатовка, принадлежавшей княгине Щербатовой, это было глухое, отдаленное поселение в рязанской глубинке. Вероятно, поэтому здесь начали находить себе приют различные инакомыслящие, староверы-филипповцы и приверженцы секты жидовствующих. По причине удаленности от властей никто не подвергался гонениям за веру, да и между собой все жили на удивление мирно. Деревня была далеко не бедной: в близлежащих каменоломнях добывали доломит и известняк, на реке Оке была пристань. В 1898 году деревня стала селом: разбогатевшие крестьяне Кугушевы построили большую каменную церковь.
С приходом Советской власти церковь сломали, а из образовавшегося материала и могильных плит построили новую школу.
Сейчас мало что осталось от прежних времен: о староверах напоминает только их отдельное кладбище на краю села, школа за ненадобностью давно разрушилась и стоит в руинах, почта и клуб закрыты, а вот храм опять построили. Деревянную церковь и дом для священника возвели на средства прихожан.
Культурный центр села — библиотека и небольшой исторический музей. Находятся они в старом купеческом доме дореволюционной постройки. Уже более ста лет здание стоит без капитального ремонта, поэтому неудивительно, что оно в аварийном состоянии. А ведь библиотека замечательная! Практически каждый житель села является ее постоянным читателем, потому как волна электронных книг до Щербатовки еще не докатилась. Заведует библиотекой удивительный человек, глядя на которую, хочется сказать: «Есть женщины в русских селеньях!». Её усилиями организован краеведческий музей, в котором много интереснейших экспонатов, в особенности различных предметов старинного крестьянского быта и исторических документов. Конечно, главные и самые важные посетители и музея, и библиотеки, особенно летом — это дети. Впрочем, Валентину Александровну Тимонину любят и уважают все от мала до велика. Ни разу не было случая, чтобы в библиотеку кто-нибудь пришел с сигаретой или в нетрезвом виде. К большому сожалению, за более чем сто лет не было не то что построено новой библиотеки, а даже не отремонтировано старое здание.
Фельдшерско-акушерский пункт, находившийся тут же на первом этаже, пришлось закрыть из-за угрожающей ветхости дома. Теперь медпункт на два села (вместе с деревней Нарышкино) размещается в маленьком строительном железном вагончике. Летом в нём нестерпимая жара, а зимой мороз. В холодное время года, чтобы привести ребенка на осмотр, родители должны предупредить врача заранее, чтобы он хоть как-то с помощью дополнительного обогревателя протопил помещение.
В селе нет интернета, дорога в плохом состоянии, нередки отключения света из-за повалившегося вдруг старого столба, но несмотря на эти неудобства, из почти двухсот домов практически нет пустующих или развалившихся. Многие или капитально отремонтированы, или отстроены заново. И даже более того, деревня потихоньку разрастается с краев. Удачное местоположение: с одной стороны — река Ока, с трех других — заповедный лес, притягивает людей. Современный тренд — проводить на природе значительную часть года, а то и переселиться из города на постоянное место жительства, а квартиру сдавать. Хотя кое-то заводит небольшое фермерское хозяйство, в основном население деревни — пенсионеры. Молодежи мало: типичная причина для российской глубинки — отсутствие работы. Зато в теплое время года в деревне многолюдно, возвращаются дачники, к бабушкам и дедушкам привозят внуков, туристы с палатками осаждают берега Оки. Однако уклад жизни изменился. Еще в прошлом веке у каждого дома стояла лавочка, где собирался народ, в клуб привозили кино, общения было больше — все друг друга знали. Сейчас жизнь за забором у каждой семьи своя, вместо кино телевизор, лавочки и резные наличники исчезли, а дома обшивают сайдингом.
Контраст между бытом благополучных горожан, живущих в многоэтажных домах со всеми удобствами, и бытом многих небогатых семей в деревне действительно впечатляет. И дело не только в уровне достатка, но и в личном отношении к окружающему пространству и уровню комфорта. Бедность как традиция прочно укоренилась в России.
Дом №67 находится на улице с непритязательным названием Центральная. Всего в селе три улицы и около 200 домов. Внутри деревянного дома — кухня и всего одна комната, где и проживает вся семья: бабушка Галина Ивановна, два ее сына, старший безработный, младший сын с женой Настей, их совместный ребенок и Настин сын-школьник от первого брака. Хозяйство у семьи небольшое: огород, теленок и куры. Есть старая машина, на ней семья ездит в районный центр. Галина Ивановна всю жизнь проработала поваром в районном городе, сейчас на пенсии, муж умер несколько лет назад. Она всё своё время проводит в хлопотах по хозяйству или со своим внуком.
Как и везде, на селе уровень жизни разный, и нельзя сказать, что так живут все. Но это вполне типичный дом для таких деревень.
Вот так получается, что из века в век село продолжает свое существование, в каждый период времени находя привлекательные стороны для проживания здесь людей.