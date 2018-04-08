Еще с начала XIX в., когда появились первые упоминания о деревне Щербатовка, принадлежавшей княгине Щербатовой, это было глухое, отдаленное поселение в рязанской глубинке. Вероятно, поэтому здесь начали находить себе приют различные инакомыслящие, староверы-филипповцы и приверженцы секты жидовствующих. По причине удаленности от властей никто не подвергался гонениям за веру, да и между собой все жили на удивление мирно. Деревня была далеко не бедной: в близлежащих каменоломнях добывали доломит и известняк, на реке Оке была пристань. В 1898 году деревня стала селом: разбогатевшие крестьяне Кугушевы построили большую каменную церковь.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Вид на почти все общественные здания деревни: типовой памятник героям Великой Отечественной войны, заброшенный клуб, руины школы и новую деревянную церковь

Екатерина Шилкина ИА REGNUM На Праздничную службу приехал о.Алексей из областного города Касимова

С приходом Советской власти церковь сломали, а из образовавшегося материала и могильных плит построили новую школу.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM На деревенской улице

Екатерина Шилкина ИА REGNUM 1 сентября. Дети ждут автобус, который каждый день отвозит их в соседнее село, где есть школа

Сейчас мало что осталось от прежних времен: о староверах напоминает только их отдельное кладбище на краю села, школа за ненадобностью давно разрушилась и стоит в руинах, почта и клуб закрыты, а вот храм опять построили. Деревянную церковь и дом для священника возвели на средства прихожан.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Субботник в церкви перед праздником

Культурный центр села — библиотека и небольшой исторический музей. Находятся они в старом купеческом доме дореволюционной постройки. Уже более ста лет здание стоит без капитального ремонта, поэтому неудивительно, что оно в аварийном состоянии. А ведь библиотека замечательная! Практически каждый житель села является ее постоянным читателем, потому как волна электронных книг до Щербатовки еще не докатилась. Заведует библиотекой удивительный человек, глядя на которую, хочется сказать: «Есть женщины в русских селеньях!». Её усилиями организован краеведческий музей, в котором много интереснейших экспонатов, в особенности различных предметов старинного крестьянского быта и исторических документов. Конечно, главные и самые важные посетители и музея, и библиотеки, особенно летом — это дети. Впрочем, Валентину Александровну Тимонину любят и уважают все от мала до велика. Ни разу не было случая, чтобы в библиотеку кто-нибудь пришел с сигаретой или в нетрезвом виде. К большому сожалению, за более чем сто лет не было не то что построено новой библиотеки, а даже не отремонтировано старое здание.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM В холодное время года библиотека отапливается дровами

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Юный читатель

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Телефон около закрытого здания почты

Фельдшерско-акушерский пункт, находившийся тут же на первом этаже, пришлось закрыть из-за угрожающей ветхости дома. Теперь медпункт на два села (вместе с деревней Нарышкино) размещается в маленьком строительном железном вагончике. Летом в нём нестерпимая жара, а зимой мороз. В холодное время года, чтобы привести ребенка на осмотр, родители должны предупредить врача заранее, чтобы он хоть как-то с помощью дополнительного обогревателя протопил помещение.

В селе нет интернета, дорога в плохом состоянии, нередки отключения света из-за повалившегося вдруг старого столба, но несмотря на эти неудобства, из почти двухсот домов практически нет пустующих или развалившихся. Многие или капитально отремонтированы, или отстроены заново. И даже более того, деревня потихоньку разрастается с краев. Удачное местоположение: с одной стороны — река Ока, с трех других — заповедный лес, притягивает людей. Современный тренд — проводить на природе значительную часть года, а то и переселиться из города на постоянное место жительства, а квартиру сдавать. Хотя кое-то заводит небольшое фермерское хозяйство, в основном население деревни — пенсионеры. Молодежи мало: типичная причина для российской глубинки — отсутствие работы. Зато в теплое время года в деревне многолюдно, возвращаются дачники, к бабушкам и дедушкам привозят внуков, туристы с палатками осаждают берега Оки. Однако уклад жизни изменился. Еще в прошлом веке у каждого дома стояла лавочка, где собирался народ, в клуб привозили кино, общения было больше — все друг друга знали. Сейчас жизнь за забором у каждой семьи своя, вместо кино телевизор, лавочки и резные наличники исчезли, а дома обшивают сайдингом.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Деревянных домов без современного ремонта в деревне осталось мало

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Деревянные заборы все больше вытесняются железными, но еще остались

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Любимые питомцы у бабушек – кошки

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Анна Васильевна около своего дома

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Мальчик испугался козы

Контраст между бытом благополучных горожан, живущих в многоэтажных домах со всеми удобствами, и бытом многих небогатых семей в деревне действительно впечатляет. И дело не только в уровне достатка, но и в личном отношении к окружающему пространству и уровню комфорта. Бедность как традиция прочно укоренилась в России.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM По традиции на стенах домов много фотографий. Домашний архив принято оформлять в большие деревянные рамы

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Валентина Егоровна ждет звонка от дочери

Екатерина Шилкина ИА REGNUM В этом доме раньше жили староверы раскольники-филипповцы

Екатерина Шилкина ИА REGNUM На кухне. Нина

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Туман. Утро

Дом №67 находится на улице с непритязательным названием Центральная. Всего в селе три улицы и около 200 домов. Внутри деревянного дома — кухня и всего одна комната, где и проживает вся семья: бабушка Галина Ивановна, два ее сына, старший безработный, младший сын с женой Настей, их совместный ребенок и Настин сын-школьник от первого брака. Хозяйство у семьи небольшое: огород, теленок и куры. Есть старая машина, на ней семья ездит в районный центр. Галина Ивановна всю жизнь проработала поваром в районном городе, сейчас на пенсии, муж умер несколько лет назад. Она всё своё время проводит в хлопотах по хозяйству или со своим внуком.

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Галина Ивановна около своего дома

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Утро. Настя одевает сына

Екатерина Шилкина ИА REGNUM Семья на прогулке

Как и везде, на селе уровень жизни разный, и нельзя сказать, что так живут все. Но это вполне типичный дом для таких деревень.

Вот так получается, что из века в век село продолжает свое существование, в каждый период времени находя привлекательные стороны для проживания здесь людей.