Екатерина Пикулева
Последние публикации
«Открытые инновации»: как повысить их эффективность в российской практике?
В настоящее время инновации являются ключевым фактором успеха компаний. Эффективность управления инновациями во многом предопределяет конкурентоспособность компании на рынке. В связи со стремлением компаний к повышению эффективности управления инновациями широкое распространение в мировой практике...
27 октября 2015
Нужно ли развивать Северный морской путь?
В последнее время к развитию Северного морского пути (далее — СМП) приковано всеобщее внимание. Широко освещается преимущество данного маршрута перед традиционным маршрутом из Европы в Азию через Суэцкий канал — путь через СМП значительно короче и, соответственно, быстрее. Однако грузопоток по СМП...
23 октября 2015