Екатерина Чепурная
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Что обсуждали? Чиновники Севастополя не обрадовались общественникам
Не прошло и месяца со дня президентских выборов, как тема Памятника примирения вновь возникла на повестке дня в Севастополе с подачи особо активных представителей местной элиты, борющихся против советского прошлого России. 12 апреля в Севастополе почти незамеченным прошел круглый стол с участием...
17 апреля 2018
Родители Севастополя возмущены дискриминацией семьи
В минувшее воскресенье в Севастополе прошел массовый родительский митинг против внедрения антисемейных ювенальных норм в российское законодательство. В акции, организованной региональным отделением общественной организации «РВС», приняли участие эксперты, правозащитники, родители. Напомню, что...
25 октября 2016