Не прошло и месяца со дня президентских выборов, как тема Памятника примирения вновь возникла на повестке дня в Севастополе с подачи особо активных представителей местной элиты, борющихся против советского прошлого России.

Иван Шилов ИА REGNUM «Памятники раздора»

12 апреля в Севастополе почти незамеченным прошел круглый стол с участием первых лиц города. Примечательно, что мероприятие, прошедшее на столь высоком уровне, не анонсировалось ни на официальных ресурсах органов власти, ни в СМИ.

И только в программе II Туристского форума по вопросам подготовки к открытию Крымского моста, размещенной на сайте Центра развития туризма Севастополя в виде скачиваемого документа, одной строчной упомянут круглый стол под названием «Севастополь как центр русского мира, согласия и примирения».

Читайте также: Архитекторы о Памятнике примирения в Севастополе: Это «навязанное насилие»

Еще большее недоумение вызывает тот факт, что и итоги круглого стола на тему, которая меньше года назад так взбудоражила севастопольцев и привлекла внимание крупнейших российских и иностранных СМИ, сегодня остались не освещенными.

Интересна и реакция организаторов на появление общественников: они явно не рассчитывали увидеть такое количество представителей гражданского общества, ведь зал культурно-выставочного центра Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя рассчитан максимум на двадцать человек. Число людей, пришедших на круглый стол, превышало эту цифру как минимум в два раза.

Стало очевидно, что неравнодушные общественники оказались непрошенными гостями на данной встрече. Большой экран, который демонстрировал макет памятника «Единство России» (такое название он получил, чтобы успокоить севастопольцев, протестующих против установки памятника Примирения), погас вскоре после появления в зале спикера местного парламента Екатерины Алтабаевой и первого заместителя директора Департамента архитектуры и градостроительства Александра Моложавенко.

Светлана Иванова ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Севастополе

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, председатель «Российского военно-исторического общества» (РВИО) в Севастополе Николай Мусиенко вместо приветственной речи принес извинения присутствующим за неподходящие условия для проведения такого мероприятия. Председатель Заксобрания города Екатерина Алтабаева подчеркнула, что не является организатором дискуссии, а присутствует здесь лишь в качестве приглашенного гостя. Она отметила, что ей не известны ни программа встречи, ни ее формат, ни даже цели.

Читайте также: В Севастополе выступают против памятника примирения в Гражданской войне

Чиновники не скрывали растерянности, отсутствия согласованности действий и попыток снять с себя ответственность. Модератора назначили методом случайного выбора. Им стала заместитель начальника главного управления культуры Севастополя Лариса Дудкина, которая начала свой доклад с рассказа о том, что организаторы планировали провести встречу узким кругом профессионалов и экспертов. Этим рассказом она и ограничилась.

Представители власти так и не сказали по существу ничего, кроме общих фраз о «любви к городу-герою». Да и тема встречи постепенно обрела другую формулировку — «Севастополь как патриотическая столица России». Создалось стойкое ощущение того, что чиновники испугались обсуждать вопрос установки Памятника примирения в присутствии широкой общественности.

Мусиенко и вовсе стал зачитывать отчет о проделанной работе. После того, как высокопоставленные лица завершили свой экспромт, перешли к вопросам общественников. Спикер заксобрания Алтабаева нашла подходящий момент, чтобы тихонько покинуть мероприятие. Ее заменили вице-губернатор Юрий Кривов и начальник главного управления культуры города Ирина Демидова.

Несмотря на попытки чиновников «замылить» тему Памятника примирения, общественники начали задавать «неудобные» вопросы. Позиция севастопольцев осталась прежней — Памятник примирения городу не нужен. Звучали неоднократные высказывания о том, что бюджетные средства, выделенные на благоустройство территории вокруг спорного монумента, необходимо направить на реставрационные работы уже имеющихся памятников и музеев, а также на строительство Мемориала героическим защитникам Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Евгений Халдей Освобожденный Севастополь, май 1944 года

Контр-адмирал в отставке, ветеран 5-й Средиземноморской эскадры кораблей ВМФ Евгений Копцев напомнил собравшимся о поручении президента, данном в августе прошлого года севастопольскому правительству, взять под особый контроль строительство мемориального комплекса, посвященного героям-защитникам Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

«Севастополь — единственный город-герой в России, который не имеет Мемориала, посвящённого его защитникам. Да, есть Сапун-гора. Но это один день 7 мая 1944 года. Есть 35-я батарея, но это всего три кровавых дня, когда наши войска уходили из Севастополя. Всё остальное люди не видят и не увидят до тех пор, пока не будет построен Мемориал, который покажет заслугу всех тех 170 тысяч погибших здесь людей, благодаря которым мы победили», — с такими словами обратился к севастопольским чиновникам ветеран.

«И вот этим героям до сих пор нет памятника! Это кощунство. И к стыду нашему, я должен сказать, что правительство Севастополя решает эти вопросы со скрипом. Хотя они должны решаться в приоритетном порядке», — заключил контр-адмирал.

Оправдывая бездействие севастопольского правительства, Мусиенко договорился до того, что якобы сам президент во время личной встречи установил сроки в три с половиной года на разработку проектной документации, проведение конкурса и поиска подрядчика для строительства мемориала.

При этом мы видим, что для установки Памятника примирения никаких предварительных процедур севастопольским властям не требовалось. Ведь буквально через месяц после того, как прозвучала инициатива его установки, были начаты строительные работы.

Такие двойные стандарты чиновников вызывают у общественности города серьезные опасения, в особенности на фоне разговоров севастопольских властей о смене советского герба города на герб царского образца, а также последних призывов супруги главы Крыма Сергея Аксенова демонтировать памятники Ленину на полуострове.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с представителями общественности, деятелями науки и культуры Севастополя и Республики Крым. Август 2017 года

Напомним, весной 2017 года «Российское военно-историческое общество» под председательством министра культуры Владимира Мединского выступило с инициативой установить в Крыму монумент, символизирующий примирение между «красными» и «белыми» в Гражданской войне.

Читайте также: Зачем Минкульт лепит из Путина белогвардейца? Приписывая ему чужие слова

Власти Севастополя поддержали предложение, поскольку оно полностью вписывалось в их планы по закладке парка Русского исхода, продвигаемого бывшим спикером севастопольского парламента Алексеем Чалым еще с 2014 года. Несмотря на протесты горожан, без проведения публичных слушаний, нарушая законодательство, были начаты работы по возведению скандального памятника и благоустройству прилегающей к нему территории за счет городского бюджета.

Однако в ходе своего рабочего визита в Севастополь в августе 2017 года президент Владимир Путин поручил местным властям заняться созданием парковой зоны, посвященной Великой Отечественной войне, а также строительством мемориального комплекса героям-защитникам Севастополя 1941—1942 г.г. Министр культуры Владимир Мединский, возглавляющий РВИО, тогда заявил, что до президентских выборов 2018 года вопрос установки спорного памятника подниматься не будет.