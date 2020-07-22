Егор Дахтлер
Последние публикации
Стоимость риска крупнейших банков США выросла в 3-7 раз
Во II квартале 2020 года американские банки создали рекордные резервы. Стоимость риска превысила значения предыдущего квартала и достигла 2−4,5% в годовом выражении, что в 3−7 раз выше предкризисных значений. Еще одним негативным моментом стало существенное снижение процентной маржи (NIM) на фоне...
22 июля 2020
PayPal – главный бенефициар перетока торговли в online-сегмент
В последние несколько лет рост оборота платежей PayPal опережал классические платежные системы почти в два раза (23−28% против 10−15%). Высокие темпы роста были обеспечены опережающим ростом online-торговли (20%+ против 5% в сегменте розничных продаж в целом). Кризис 2020 года еще больше...
22 июня 2020