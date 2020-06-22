В последние несколько лет рост оборота платежей PayPal опережал классические платежные системы почти в два раза (23−28% против 10−15%). Высокие темпы роста были обеспечены опережающим ростом online-торговли (20%+ против 5% в сегменте розничных продаж в целом). Кризис 2020 года еще больше поспособствует перетоку торговли в online. По нашим оценкам, рост TPV (объема расчетов через PayPal) сохранится на уровне выше 20%.

Иван Шилов ИА REGNUM PayPal

Лидерство в сегменте online-платежей поспособствует стабильности доходов в период кризиса. PayPal активно поглощала компании платежного рынка. В результате в портфель PayPal попали сервисы, обеспечивающие p2p-расчеты (Venmo Xoom), управление программами лояльности, отслеживание цен и управление финансами (Honey), сервисы для корпоративных клиентов (Braintree) и другие. Выстраивание «экосистемы» позволяет PayPal понимать потребности клиентов и оптимизировать сервисы под каждого пользователя, что обеспечивает лояльность на конкурентном рынке платежей.

Рост выручки и рентабельность бизнеса останутся высокими. Мы предполагаем сохранение темпов роста выручки выше 15% в 2020 году и возврат к 20%+ к 2023 году. EBITDA маржа снизится на 3 п.п., но останется стабильной на уровне 24−25% в прогнозном периоде. По нашим оценкам, потенциал роста акций компании на горизонте трёх и пяти лет составляет, соответственно, 25% и 48%.

Own work Оплата с помощью телефона

Основные риски:

риск глубокой и продолжительной рецессии;

регуляторные риски: PayPal является субъектом финансовых секторов разных стран и попадает под сферу влияния регуляторов по всему миру;

риск ужесточения конкурентной среды: компания конкурирует с различными игроками рынка платежей (networks, эквайерами).

PayPal — один из крупнейших участников платежного рынка. Компания предоставляет индивидуальным и корпоративным клиентам услуги по осуществлению платежей. Платформа позволяет клиентам использовать для оплаты различные ресурсы: кредитные и дебетовые карты, счета на платформах партнеров (Venmo, Xoom). В партнерстве с Synchrony Financial компания предоставляет клиентам доступ к кредитным средствам. На платформе PayPal открыто 325 млн счетов, из которых более 24 млн — корпоративных и более 300 млн — индивидуальных. В 2019 году клиенты осуществили более $12,3 млрд транзакций, TPV (совокупный оборот платежей) составил почти $712 млрд.