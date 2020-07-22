Во II квартале 2020 года американские банки создали рекордные резервы. Стоимость риска превысила значения предыдущего квартала и достигла 2−4,5% в годовом выражении, что в 3−7 раз выше предкризисных значений. Еще одним негативным моментом стало существенное снижение процентной маржи (NIM) на фоне падения процентных ставок. NIMs банков потеряли 20−40 б.п., что привело к снижению процентных доходов на 4−13%.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Банки, ориентированные на инвестиционный бизнес (Goldman Sachs и Morgan Stanley), продолжают пожинать плоды высокой волатильности на рынках. Выручка GS и MS во II квартале 2020 года выросла на 52% и 41%, соответственно. Их меньше коснулось снижение процентных ставок и увеличение стоимости риска.

В итоге инвестиционные банки показали высокую рентабельность капитала (GS — 11%, MS — 16%). Из остальных крупнейших игроков уровень ROE выше I квартала 2020 года показал только JPMorgan (7%). Wells Fargo стал единственным банком, не дотянувшим до прогнозов аналитиков.

Rafael Matsunaga Фондовая биржа США

Планы на будущее

• Макропрогнозы. В целом у менеджмента нет уверенности по поводу развития экономической ситуации (рассматриваются U‑ и W-образные сценарии восстановления). При негативном сценарии развития событий комфортнее себя будут чувствовать MS, Goldman, JPM.

• Доходы. Процентный доход: менеджмент большинства банков не ожидает дальнейшего существенного снижения NIM в ближайшем будущем. В III—IV кварталах ожидают переоценку пассивов вниз, что поспособствует стабильности NIM в будущем. Однако менеджмент CITI допускает дальнейшее снижение NIM в III—IV кварталах. Комиссионные доходы: комиссии были рекордными, менеджмент MS ожидает удержания доли рынка, но сравнимые показатели вряд ли будут достигнуты во 2п20.

• Стоимость риска. Во II квартале 2020 года CoR стала рекордной за последние 12 лет. Наиболее существенные резервы создали CITI и JPMorgan (стоимость риска 4,5% и 4,2%, соответственно). Менеджмент не исключил высоких отчислений в резервы в III—IV кварталах.

• Операционные издержки. Из всех банков значительно снизить cost/income к/к удалось JPM, Goldman и Morgan Stanley (-9/11/10 пп к/к соответственно) из-за положительной динамики выручки. В планах придерживаться программ оптимизации издержек, анонсированных до кризиса. Аутсайдером по данному показателю является WFC с cost/income >80% во II квартале 2020 года. Менеджмент WFC говорит о том, что эффект программ оптимизации OPEX будет заметен в 2021 году.

Нью-Йоркская фондовая биржа. Уолл-стрит

• Guidance. Существенных изменений в прогнозах менеджмента не наблюдалось. JPM сохранил guidance по чистому процентному доходу и операционным издержкам на 2020 год. CITI ожидает нулевого или незначительно отрицательного роста выручки в FY20.

• Дивиденды и buyback. Несмотря на кризис, достаточность капитала банков остается высокой. MS, GS и JPM имеют запас в 200−600 б.п. над минимально требуемыми уровнями. После проведения CCAR (стресс-тестов Федрезерва) в июне выплаты были ограничены суммой, равной средней квартальной чистой прибыли за предыдущие четыре квартала. В результате предыдущий уровень выплат не сможет поддержать только Wells Fargo. Менеджмент планирует снизить квартальные дивиденды до $0,10 с $0,51.