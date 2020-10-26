Эдуард Абрамян
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Путин назвал выход США из ДРСМД серьёзной ошибкой
Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является серьёзной ошибкой, поскольку это усиливает риски развязывания гонки вооружений и роста конфронтационного потенциала, заявил 26 октября президент России Владимир Путин. По словам российского лидера...
26 октября 2020
Эр-Рияд намерен блокировать Иран в регионе через натовскую платформу
В последнее время в прессе стран Персидского залива и Запада активно обсуждается возможность присоединения Саудовской Аравии к Стамбульской инициативе сотрудничества НАТО. Основной целью программы является содействие сотрудничеству между десятью странами Персидского залива и НАТО. С чего это вдруг...
30 мая 2018
НАТО на грани переоценки и пересмотра архитектуры блока
Последние трения члена НАТО Турции с партнером блока Австрией стали поводом для различных комментариев — от кризиса внутри блока и противоречий Турции и ее европейских партнеров по Альянсу до начала переориентации Анкары на иные системы безопасности. Чем на самом деле явился этот виток...
29 мая 2017