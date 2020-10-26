Ново-Огарево, Московская область, 26 октября, 2020, 12:20 — ИА Регнум. Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является серьёзной ошибкой, поскольку это усиливает риски развязывания гонки вооружений и роста конфронтационного потенциала, заявил 26 октября президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракетная шахта

По словам российского лидера, Москва готова к дальнейшим шагам по минимизации последствий развала ДРСМД.

Путин также призвал государства искать схемы, чтобы обеспечить стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе «в мире без ДРСМД», сообщили в Кремле.

Как сообщало ИА REGNUM, действие ДРСМД прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. Вашингтон обвинил Москву в якобы нарушении договора из-за ракет 9М729. Российская сторона неоднократно доказывала, что параметры ракеты находятся в рамках договора.

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