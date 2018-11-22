Джордже Вукадинович
Последние публикации
Меняется ли отношение России к Косово – и почему было бы хорошо, что не так
Короткая встреча в Париже и фотография лидера Косово Хашима Тачи с президентом Путиным подняли бурю на Балканах. Фотография вызвала восторг в антисербских и антирусских кругах в Сербии и регионе и сопровождалась такими комментариями, как «видите, сербы, даже Россия от вас уходит». Данное...
22 ноября 2018
Черногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
В пятницу, 28 апреля, в городе Цетинье, члены парламента Черногории приняли Протокол о членстве в Североатлантическом альянсе. Просербская и прорусская оппозиция, объединенная вокруг Демократического фронта, готовится к протестам. А сейчас, в то время, как я пишу этот текст, Митрополит...
29 апреля 2017
НАТО — чтобы сербы не опомнились
Сваливать вину на других людей — очень старый, всем известный прием обманщиков. Однако надо признаться в том, что нынешняя власть Сербии довела его практически до совершенства. Последним примером этого может послужить отсутствие единогласия в понимании ратификации последнего соглашения между...
27 февраля 2016