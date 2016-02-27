



Флаг Сербии

Сваливать вину на других людей — очень старый, всем известный прием обманщиков. Однако надо признаться в том, что нынешняя власть Сербии довела его практически до совершенства.

Последним примером этого может послужить отсутствие единогласия в понимании ратификации последнего соглашения между Сербией и НАТО. Во-первых, хором повторяется среди властей, что данное соглашение вовсе не новое. И вообще не плохое. Наоборот, говорит Премьер-министр, — а за ним повторяют как мантру и все его эпигоны-оно отличное! Гарантирует защиту Сербам в Косово, обеспечивает симметричные отношения, т. е. одинаковые права нашим военным на территории стран-членов Альянса. (И наверное сейчас наши военные будут стекаться в США или базы Авиано и Бонстил, чтобы «понаблюдать» и обнюхать военные секреты НАТО?!) Но, сейчас внимательно, даже если это соглашение с НАТО почему-то плохое — то это так, потому что его таким плохим готовили и приняли злодеи из Д (О)С[1] или ДСС[2]. Таким образом стало непонятно: премьер-министр Вучич гордится этим соглашением — но из-за врожденной скромности не хотел хвалиться — или он на него неохотно согласился только потому, что желто-синие[3] вредители уже поставили его перед фактом и ему, бедненькому, ничего другого не осталось сделать, кроме как подписать.

Конечно же, в данном случае есть какая-то предыстория и какой-то более или менее отрицательный контекст — и предшественники Вучича из ДОС в это внесли определенный вклад. Но во всеобщем беспорядке — нарочно вызванном, конечно — даже более внимательным и интересующимся сербскими СМИ людям (а тем более «обычным» гражданам и избирателям) было сложно разобраться в том, как Сербии за всего три года под правительством Сербской прогрессивной партии (СНС, а именно Вучича), почти что тайком («в тишине»), удалось подписать и/или ратифицировать три чрезвычайно важных и чрезвычайно проблематичных соглашения с Альянсом и в этом плане намного превысить достижения всех своих предшественников. И это и есть та страшная и грустная правда, которая по-разному скрывается: то открытой цензурой или молчанием, то невыносимым шумом СМИ, отвлекающими маневрами и плетением небылиц.

По мнению полковника Горана Йевтовича (а ему в таких военных вопросах можно верить), соглашения которые подписали и ратифицировали власти «прогрессивных» не только хуже и более далеко идущие, чем те, подписанные их предшественниками, а во многом даже менее благоприятные для Сербии чем всем известное «Соглашение» из Рамбуйе в 1999 г.

Персоналу НАТО в Сербии, включая туда и персонал Военного офиса связи НАТО, сейчас в Сербии закон гарантирует полный дипломатический иммунитет, освобождение от платы налогов и других обязанностей, а также свободное движение и доступ ко всем объектам на всей территории Сербии (с тем что «доступ к запрещенным зонам безопасности согласовывается с властями в Сербии»).

Ключевое соглашение с НАТО (Status of Forces Agreement, СОФА) подписано в январе 2014 года в Вашингтоне тогдашним министром обороны Небойшей Родичем (СНС). Ратифицировано оно в июле 2015 года Сербским Парламентом принятием соответствующего закона.

Соглашение подписано и ратифицировано почти что секретно, так что не было никаких публичных дебатов об этом далеко идущем решении, согласно которому Сербия взяла на себя обязанности из учредительных договоров стран-членов НАТО, подписанных в Вашингтоне в 1949 году, в Лондоне в 1951 году и в Париже в 1952 году.

Таким образом, хоть и формально не будучи членом НАТО, Сербия соглашением СОФА обязалась применять контракты и документы, которые до тех пор относились исключительно к полноправным и официальным членам НАТО.

На этом, к сожалению, не все закончилось. После соглашения СОФА, второй министр обороны в правительстве Вучича (Братислав Гашич) в январе 2015 года подписал соглашение ИПАП — оперативный документ, которым прописывается широкий спектр совместной деятельности и углубление сотрудничества между Сербией и НАТО практически во всех сферах, в которых только можно сотрудничать.

Наконец, в сентябре 2015 года было подписано соглашение с «Организацией НАТО по закупкам и поддержке» (НСПО) о «сотрудничестве в области материально-технического обеспечения», которое было ратифицировано в Парламенте Сербии 12 февраля 2016 года. Сербская общественность в какой-то степени «проснулась» лишь только после этого третьего соглашения с НАТО, которым только (уже окончательно?) институционально завершилось неформальное приближение Сербии к НАТО. И именно это, нравится вам это или нет — один из наиболее конкретных результатов власти СНС в Сербии, длившейся три с половиной года. Конечно, кроме «Брюссельских соглашений» с Приштиной. Все остальное — более менее лишь пропаганда, мгла и дым.

Честно говоря, после этих трех соглашений Сербия, вообще-то, может формально и не вступать в НАТО, так как уже применяет учредительные договоры НАТО и подчиняет свой суверенитет стандартам и командам НАТО практически в той же степени, что и полноправные члены этой организации.

Хоть и на первый взгляд показалось, что — как всегда — она была немного удивлена, официальная Москва в течение нескольких дней даже два раза «выразила озабоченность» таким сближением и «приближением» Сербии к НАТО, напомнила официальному Белграду о его зареканиях о военном нейтралитете, и заявила, что идет «навязывание Стокгольмского синдрома Сербии и всему сербскому народу», т. е. унизительной идентификации с агрессором, которая навязывается всему народу. Такое утверждение в принципе правильное. Но — вроде по дипломатическим и дружеским причинам — промолчалось, что этот Стокгольмский синдром Сербии навязывают не только Вашингтон и Брюссель (их цель и интерес вроде понятны), но в этой самоунизительной операции, к сожалению, ключевую роль играет актуальный режим и его медийно-политические зазывала. И тут не помогают никакие плетения небылиц, очевидные попытки создания ложной симметрии в виде вновь активированной (квази)готовности предъявить такой же (дипломатический) статус и Российскому гуманитарному центру в Нише.

Даже если в конце концов, ради пропагандистских очков, приближения выборов и успокоения российской стороны, власти вдруг дадут дипломатический статус российским деятелям этого центра, это не может создать и не создаст никакого равновесия, так же, как и не исправит вред, сделанный целой серией предыдущих решений и договоров с Альянсом. Поэтому и надо открыто сказать, что действия нынешней власти — никакой не «нейтралитет». Так же как и очередное ползание нельзя назвать «балансировкой», а тем более самостоятельной внешней политикой.

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[1] Демократическая оппозиция Сербии (ДОС) — коалиция из 18 партий, сформированная в 2000 году и просуществовавшая до 2003 года, которой удалось свергнуть Слободана Милошевича в 2000 году. Демократическая партия (ДС) — партия, правящая с 2006 по 2012 год, во главе которой находился бывший Президент Сербии Борис Тадич (2004−2012).

[2] Демократическая партия Сербии (ДСС) — партнер ДС в период существования ДОС и партия, находяшаяся во главе правительства меньшинства с 2003 по 2006 год.

[3] Цвета, символизирующие ДС и находящиеся на ее эмблеме.

Джордже Вукадинович, «Новая сербская политическая мысль» (Белград)