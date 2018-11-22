Короткая встреча в Париже и фотография лидера Косово Хашима Тачи с президентом Путиным подняли бурю на Балканах. Фотография вызвала восторг в антисербских и антирусских кругах в Сербии и регионе и сопровождалась такими комментариями, как «видите, сербы, даже Россия от вас уходит».

Сербия

Данное впечатление, правда, позже немного смягчилось рядом заявлений и пояснений российских политических и дипломатических кругов (Пушков, Лавров, Косачев…), но сомнения и недоумения все-таки остались.

С одной стороны, смотря чисто формально, к России претензий никаких не может быть. Несколько раз уже из уст самого Владимира Путина, а потом и целого ряда высоких чиновников РФ, включая и Сергея Лаврова, мы слышали, что они не могут «быть сербами больше, чем сами сербы». А это по сути означает, что они поддерживают и будут поддерживать позицию Сербии в том размере, в котором Сербия сама готова защищать свои интересы. И если Сербия согласна договориться с косовскими албанцами об изменении резолюции 1244 СБ ООН и смириться с независимостью бóльшей части своей южной провинции, как Россия может не согласиться на это или хотя бы «принять к сведению»?

«Крым за Косово» и сербский политический парадокс

С другой стороны, уже некоторое время по политическим и медийным кругам ходят слухи о том, что косовская независимость на самом деле соответствует интересам России, потому что тем самым создается прецедент в международном праве, на который Россия потом может ссылаться и в случае Крыма, и в случае всех остальных спорных регионов на постсоветском пространстве. И эта парижская русско-косовская, хоть и несколько минут продолжавшаяся, встреча на высшем уровне очень хорошо вписывается в эти слухи.

И снова, смотря на это с позиции реальной политики, к этому не может быть никаких претензий. Несмотря на то, что установленная параллель между Косово и Крымом не соответствует действительности, что эти два случая не очень-то даже похожи и что, если Запад когда-нибудь согласится на воссоединение, т. е. возвращение Крыма России, то это будет из-за каких-то совпадений в интересах и отношений в силе, а не из-за «косовского прецедента» или силы аналогий или аргументов в международном праве. Но Россия является мировой державой, она заинтересована в происходящем во всем мире, у нее разветвленные геополитические интересы, и нет никакой причины, по которой она могла бы согласиться быть заложником одного регионального конфликта — тем более что все более наглядным становится факт того, что даже сама Сербия (на официальном уровне, по крайней мере) не сильно старается защитить свои национальные интересы и не готова сопротивляться косовской независимости ценой поддержки западного мира.

Итак, что тогда вообще спорного в актуальном курсе российской политики к Сербии и вопросу Косово и Метохии?

Даже если закрыть глаза на факт того, что Тачи являлся лидером террористической организации ОВК и что у него, так же как и у Рамуша Харадиная (нынешнего косовского «премьер-министра»), на руках немало сербской крови, спорным и показательным является уже то, что рукопожатие президента России и Тачи повредило чувства и опечалило всех сербов и искренних друзей России (кроме тех малочисленных — менее 10% людей — которые про-НАТО), а в то же время обрадовало и воодушевило всех сербских и российских врагов. Может, это в политике не всегда решающе, но в любом случае не неважно или случайно.

Moerk MSC Хашим Тачи

На самом деле кажется, что в большинстве своем сербы все же полагаются на то, что Россия и ее президент «будут сербами большими, чем сами сербы», т. е. что они будут тем, чем они по факту являются — предводителями коалиции, выступающей за сохранение международного права и принципов, против униполярного мирового порядка, основанного на силе и проблематичных «прецедентах». Оттуда и берется этот несколько трагикомический парадокс (хотя злонамеренные могут его назвать и нонсенсом), что сербов так ранит одно попутное рукопожатие Путина с Тачи, в то время как их (т.е. наши) сербские президенты и премьер-министры с теми же Тачи и Харадинаем уже давно встречаются, сотрудничают и ведут переговоры под эгидой Европейского союза и США.

Режим в Сербии прячется за якобы «изменением отношения России»

Несомненно, что актуальный режим в Сербии воспользуется (и уже это делает) этим парижским рукопожатием в качестве ключевого доказательства того, что, вот, даже Россия поддерживает соглашение о разграничении с «Косово» — и что мы тогда сами можем с этим поделать, кроме как согласиться на это?! Иными словами, в сербском, доминантно пророссийски ориентированном обществе принципиальное отношение России к данному вопросу представляется как алиби для проведения по сути капитулянтской и даже вражеское политики, идущей против национальных интересов не только Сербии, но и России. (Ведь нет никакого сомнения в том, что независимое Косово сегодня приведет к «Большой Албании» завтра, а также к маленькой, неполной и натоизованной Сербии послезавтра.)

SUHEJLO Албанцы из силовых структур Косово

Поэтому, несмотря на то, что официальный Белград публично будет придерживаться позиции, подразумевающей дипломатическую сдержанность и мягкое неудовольствие, рукопожатие президента России с Тачи по сути соответствует интересам сербской власти, чтобы перед русофильским избирателем могла оправдывать все свои предыдущие и предстоящие разговоры и договоры с Тачи и остальными лидерами косовских сепаратистов. А, как уже было сказано, в кругах сербских мондиалистов, западников и антирусистов оно вызывает бурю воодушевления, так как они понимают, что такие поступки подрывают авторитет и высокий рейтинг России в сербском общественном мнении. В любом случае и уже практически, как обычно, единственным, кто в этом остается смущенным и разочарованным, — это то медийно и политически плохо представленное пророссийское большинство сербского общества.

С точки зрения этой части общества — которая, кстати, представляет собой основу русофилии в Сербии — кажется, что Россия то ли по причине отсутствия информации, то ли из-за каких-то более «высоких» геостратегических интересов делает недостаточно для сербского (а тем самым и для русского!) дела в самом Белграде. И эта часть общества с недопониманием относится к поддержке, которую встречами и заявлениями сербскому руководству оказывает российское, когда оно, сербское, по мнению патриотической части сербской публичности, ведет лицемерную, неискреннюю к Москве политику, являющуюся по сути прозападной — очень похожую на ту, которую долгие годы проводил, обманывая Москву, Мило Джуканович в Черногории.

OSCE Parliamentary Assembly Мило Джуканович

В такой атмосфере январский визит Владимира Путина в Белград будет воспринят (и со стороны сербской власти так представлен) не как принципиальное высказывание поддержки братскому сербскому народу и стране против давления, а как поддержка личному режиму Александра Вучича, который готовится пойти на нечестные уступки Приштине, Брюсселю и Вашингтону. И в этом якобы ручается поддержкой самого верха российской политической жизни.

Может ли голос Церкви сменить течение?

Во всеобщем политическом тумане появился, однако, один неожиданный, но, может быть, спасительный луч света — той Сербской православной церкви, которая, хоть и сама находится под давлением, на внеочередном осеннем заседании Собора архиереев СПЦ повторила и еще четче подчеркнула свое отношение по данному вопросу — не может быть ни прямого, ни косвенного согласия на независимость Косово, ни разделения, обмена территорией, или разграничения. В относительно коротком, но ясном и недвусмысленном заявлении — а это потом повторили и патриарх Ириней, и владыка рашко-призренский Теодосий, под юрисдикцией которого самые значимые сербские святыни в Косово — сербская церковь развеяла сомнения и облака, которые в последнее время специально создаются и распространяются по вопросу сербского отношения к независимости Косово, а также по актуальной дилемме в связи с так называемым «разграничением» с албанцами.

Особенно важно и то, что в заявлении Собора СПЦ ясно и остроумно выдвинут тезис о том, что «разграничение», которое на первый взгляд может казаться привлекательным, может являться введением в объединение так называемого «Косово» и Албании и, уже на следующем этапе, ускоренное превращение сербских святынь и монастырей в Косово и Метохии в «косовское», т. е. албанское, «православное культурное наследие», под патронатом албанской или «косовской» православной церкви. (А подразумевается и членство этой совместной или номинально разделенной албанской страны в НАТО — с дополнительным давлением на «уменьшенную» Сербию, чтобы она пошла по тому же пути.)

К сожалению, мы являемся свидетелями того, что подобной ясности и остроумия, которые сербские духовники проявляют, не хватает в словах и действиях сербских политиков, журналистов, аналитиков и правителей. Сербская власть этот повторенный церковный призыв (который был поддержан и значительной группой интеллектуалов и общественных деятелей) встретила холодно, в основном игнорируя его. Частично правящие круги этот призыв встретили открыто враждебно, обвиняя в «вмешательстве в политику» Церковь, особенно ту часть, которая действует в Косово и Метохии и ежедневно заботится об оставшемся сербском народе в КиМ.

Andre Engels Разрушенная православная церковь в Косово

И именно поэтому, из-за этого своего рода «заговора молчания» сербских политиков и СМИ, было бы неплохо, даже драгоценно, чтобы этот призыв СПЦ о Косово был донесен до более широкой российской общественности, а также верхов российских церковных и политических кругов, из-за чего во время Собора было принято решение обратиться с письмом к Патриарху Всея Руси с просьбой более сильной поддержки СПЦ в связи с Косово. Причем немаловажно, а, наверное, и вовсе неслучайно, что на том же заседании Архиерейского собора СПЦ, на котором было повторено и утверждено мнение о Косово, единогласно было принято и заявление по вопросу «украинского раскола», в котором сербская церковь ясно поддержала Московскую патриархию и всеправославное единство.

Иногда, если мы не совсем уверены, что происходит, в чем дело, что такое истина и что нужно делать, лучше всего посмотреть, что делают, что думают и чему радуются враги и те, кто нам добра точно не желает. И наоборот — услышать, что думают и говорят старые, доказанные через совместную борьбу и страдания друзья. Этот совет относится как к индивидам, но тем более к таким народам, как сербы и русские.

Белград

Джордже Вукадинович — политический аналитик, народный депутат сербского парламента и редактор портала «Новая сербская политическая мысль»