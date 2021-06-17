Джонатан Тенненбаум
Последние публикации
Введение чрезвычайной климатической ситуации не имеет научных оснований
В последней из пяти статей по проблемам климатологии научный обозреватель портала Asia Times Джонатан Тенненбаум продолжает разговор со Стивеном Куниным, бывшим главным научным сотрудником министерства энергетики США и автором скандальной книги «Не понятно: Что климатическая наука нам говорит? Что...
17 июня 2021
Незрелая климатология нуждается в стресс-тесте
В четвертой из пяти статей по проблемам климатологии научный обозреватель портала Asia Times Джонатан Тенненбаум продолжает разговор со Стивеном Куниным, бывшим главным научным сотрудником министерства энергетики США и автором книги «Непонятно: Что климатическая наука нам говорит? Что с этим не...
13 июня 2021
Повышение уровня моря не дает повода для тревоги об изменении климата
В статье «Повышение уровня моря не является поводом тревоги об изменении климата» научный обозреватель информационного портала Asia Times Джонатан Тенненбаум продолжает разговор о проблемах климатологии со Стивеном Куниным, автором книги «Не понятно: Что климатическая наука нам говорит? Что с этим...
13 июня 2021
Плохие климатические модели не могут быть основанием политических решений
Бывший главный научный сотрудник министерства энергетики США Стивен Кунин заявляет, что нет основания считать, что изменение климата ведет к глобальной катастрофе Статья «Не такая уж радикальная правда об изменении климата» — вторая из пяти в цикле статей по проблемам климатологии научного...
10 июня 2021
Взгляд «красной команды» на климатологию
Это первая из пяти статей по проблемам климатологии научного обозревателя информационного портала Asia Times Джонатана Тенненбаума «Взгляд «красной команды» на климатологию». Термин Red Teaming возник в американских военных играх, сегодня также широко используется в области информационной...
9 июня 2021
Калифорнийский хоррор зеленой энергетики может потопить Байдена
Шестая из цикла статей научного обозревателя информационного портала Asia Times Джонатана Тенненбаума, посвященного климатической политике новой администрации США. Начало читайте в статьях «Осторожно! Байден хочет спасти планету», «Байден открывает эру зеленого империализма», «Байден, BlackRock и...
12 марта 2021
Солнечная и ветровая энергетика разрушит систему электроснабжения США
Пятая из цикла статей научного обозревателя информационного портала Asia Times Джонатана Тенненбаума, посвященного климатической политике новой администрации США. Начало читайте в статьях «Осторожно! Байден хочет спасти планету», «Байден открывает эру зеленого империализма», «Байден, BlackRock и...
12 марта 2021
У климатического плана Байдена есть единственное — ядерное решение
Четвёртая из цикла статей научного обозревателя информационного портала Asia Times Джонатана Тенненбаума, посвященного климатической политике новой администрации США. Начало читайте в статьях «Осторожно! Байден хочет спасти планету», «Байден открывает эру зеленого империализма» и «Байден, BlackRock...
10 марта 2021
Байден, BlackRock и проблема климатического пузыря
Третья из цикла статей научного обозревателя информационного портала Asia Times Джонатана Тенненбаума, посвященного климатической политике новой администрации США. Начало читайте в статьях «Осторожно! Байден хочет спасти планету» и «Байден открывает эру зеленого империализма». BlackRock Inc...
7 марта 2021
Байден открывает эру зеленого империализма
Вторая из цикла статей научного обозревателя информационного портала Asia Times Джонатана Тенненбаума, посвященного климатической политике новой администрации США. Начало читайте в статье «Осторожно! Байден хочет спасти планету». В своем «Указе о борьбе с климатическим кризисом внутри страны и за...
7 марта 2021
Осторожно! Байден хочет спасти планету
Перевод статьи научного обозревателя информационного портала Asia Times Джонатана Тенненбаума «Осторожно! Байден хочет спасти планету», опубликованной 1 марта 2021 года. Климатический план президента Джо Байдена — это грандиозное видение, сочетающее в себе продуманные отголоски Нового курса...
2 марта 2021
Большого взрыва не было, но ядерный синтез будет (Часть 4)
Четвёртая, заключительная часть эксклюзивного интервью научного обозревателя портала Asia Times Джонатана Тенненбаума с известным американским физиком и критиком теории Большого взрыва Эриком Лернером «The Big Bang never happened but fusion will (Part 4)». Перевод первой, второй и третьей частей...
20 ноября 2020
Большого взрыва никогда не было, но ядерный синтез будет (Часть 3)
Третья часть эксклюзивного интервью научного обозревателя портала Asia Times Джонатана Тенненбаума с известным американским физиком и критиком теории Большого взрыва Эриком Лернером «The Big Bang never happened but fusion will (Part 3)». Перевод первой и второй частей интервью читайте на сайте ИА...
18 ноября 2020
Большого взрыва никогда не было, но ядерный синтез будет (Часть 2)
Эксклюзивного интервью научного обозревателя Asia Times Джонатана Тенненбаума с известным американским физиком и популяризатором науки Эриком Лернером «The Big Bang never happened but fusion will (Part 2)». Начало интервью читайте в «Большого взрыва не было, но управляемый ядерный синтез будет...
17 ноября 2020
Большого взрыва не было, но управляемый ядерный синтез будет (Часть 1)
Интервью научного обозревателя Asia Times Джонатана Тенненбаума с известным американским физиком и популяризатором науки Эриком Лернером «The Big Bang never happened but fusion will». * * * Джонатан Тенненбаум: Большой взрыв, вероятно, самая известная научная теория со времен теории относительности...
16 ноября 2020
НАСА выбирает средний путь между холодным и термоядерным синтезом
Ранее мы уже рассказывали о большом внимании, которое уделяется в НАСА исследованиям холодного ядерного синтеза (см. перевод новогоднего интервью ведущего научного эксперта Исследовательского центра НАСА Лэнгли Денниса Бушнела порталу Medium «НАСА и РАН: 22 года исследований и травли холодного...
12 ноября 2020
Старый холодный ядерный синтез — новый источник энергии! Часть 2
Вторая из цикла статей на портале Asia Times, посвященного прорыву в исследованиях холодного ядерного синтеза, известного немецкого ученого и популяризатора науки Джонатана Тенненбаума «Холодный синтез 2: Япония побеждает с помощью систематического подхода» посвящена Японии и США — лидерам...
24 октября 2020
Старый холодный ядерный синтез — новый источник энергии! Часть 1
О возросшей популярности холодного синтеза пишет в своей статье «Холодный синтез 1: новый источник энергии» для портала Asia Times Джонатан Тенненбаум. * * * Ядерный реактор размером с настольный компьютер, который генерирует энергию без радиоактивности, — это слишком смелое предположение для того...
19 октября 2020
Как построить водородно-борный ядерный реактор
Подход Генриха Хора — один из многих, предложенных для получения термоядерной энергии и находящихся на разных стадиях разработки. Я не собираюсь отдавать предпочтение одной идее, но описание чрезвычайно многообещающей концепции Хора — отличный способ познакомить читателей с некоторыми из самых...
4 октября 2020
Лазерное зажигание ядерного синтеза без тепла
Ядерный синтез, управляемый лазером, несомненно, может стать источником энергии №1 для человечества в обозримом будущем. Помимо неограниченной ресурсной базы, основная причина кроется в беспрецедентной плотности энергии и мощности, которую может генерировать лазерный ядерный синтез. Рост удельной...
3 октября 2020