Интервью научного обозревателя Asia Times Джонатана Тенненбаума с известным американским физиком и популяризатором науки Эриком Лернером «The Big Bang never happened but fusion will».

Иван Шилов ИА REGNUM Вселенная

* * *

Джонатан Тенненбаум: Большой взрыв, вероятно, самая известная научная теория со времен теории относительности Эйнштейна. Теория Большого взрыва гласит, что наша Вселенная началась с гигантского взрыва около 14 миллиардов лет назад и с тех пор расширяется и остывает.

До сравнительно недавнего времени эта теория считалась основой современной космологии — раздела науки, посвященного изучению Вселенной в целом.

Но не все ученые согласны с теорией Большого взрыва, а некоторые даже говорят, что она полностью неверна и опровергается растущим количеством свидетельств. И на самом деле, в последние годы все больше и больше слышно о «кризисе космологии».

Сейчас я говорю с одним из самых известных и откровенных критиков Большого взрыва, американским физиком Эриком Лернером.

Читатели моих статей в Asia Times знают это имя: Эрик также является основателем и главным научным сотрудником компании LPP Fusion, которая разрабатывает Dense Plasma Focus, термоядерный реактор революционного типа, который может стать кратчайшим путем к реализации ядерного синтеза как источник энергии (см. «Чистый бор намерен заменить радиоактивный уран в атомной энергетике»).

Эрик Лернер

Источник: Викимедиа.

В 1991 году Эрик Лернер опубликовал книгу под названием «Большого взрыва никогда не было», которая получила большую читательскую аудиторию и вызвала некоторый переполох в научном сообществе.

Когда я впервые увидел эту книгу, я подумал, что это всего лишь пресловутый одинокий голос, вопиющий в пустыне. Но затем, в мае 2004 года, журнал New Scientist опубликовал «Открытое письмо к научному сообществу», подписанное 35 астрофизиками и физиками, в которых утверждалось, что теория Большого взрыва не была доказана и что её предсказания опровергаются астрономическими данными.

Среди соавторов письма, помимо самого Эрика Лернера, были некоторые известные ученые, которые внесли большой вклад в астрофизику и астрономию, такие как Герман Бонди, Томас Голд и Джаянт Нарликар. С тех пор ещё более 200 астрономов и физиков подписались под Открытым письмом.

Тем временем Эрик Лернер и его коллеги продолжают публиковать в известных научных журналах статьи, опровергающие теорию Большого взрыва. Два года назад одна из его статей появилась в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, и я понимаю, что готовится ещё один блокбастер.

Гипотетическая «временная шкала Вселенной» согласно теории Большого взрыва

Источник: ibid.

Для начала, Эрик, я хочу попросить вас рассказать нам о важном вопросе. О чем все эти дебаты о Большом взрыве?

Эрик Лернер: Сказать, что теория Большого взрыва является хорошо подтвержденной теорией, очень похоже на утверждение о том, что одежда голого короля прекрасна. Это то, с чем согласны многие люди, потому что в конечном итоге от этого зависят их работа и доходы. Но это не то, что подтверждается научными данными.

Когда и где бы вы ни рассмотрели то, что предсказывает гипотеза Большого взрыва, и сравнили с наблюдениями, то почти в каждом отдельном случае вы получаете массу противоречий.

Эта теория — несмотря на ее широкую поддержку в сообществе космологов — похожа на дырявый швейцарский сыр. И все же ответ космологического сообщества в целом таков:

«Каждый из этих случаев является индивидуальной аномалией. Да, мы все ещё работаем над этим, но, знаете, посмотрите на всё остальное, что теория оправдывает».

В статье, которую я только что представил в рецензируемый журнал, мы рассматриваем 18 больших независимых наборов данных наблюдений, и в 17 случаев из них предсказания теории Большого взрыва явно противоречат данным.

Джонатан Тенненбаум: Не могли бы вы назвать некоторые?

Эрик Лернер: Например, Вселенная содержит объекты, которые в 10 раз старше, чем предполагалось, когда должен был произойти Большой взрыв.

Предсказания Большого взрыва о распределении легких элементов во Вселенной совершенно неверны — они ошибочны на несколько порядков.

Пример противоречия теории Большого взрыва показан на рисунке ниже: зависимость содержания легкого элемента лития от содержания железа в частях на миллиард для 26 известных звезд с наименьшим загрязнением от ранних звезд. Диапазон значений, предсказанный Большим взрывом, показан сплошными красными линиями, что в 20 раз больше наблюдаемых значений.

Пример противоречия теории Большого взрыва

Доказательства против темной материи, существование которой постулируется теорией Большого взрыва, неопровержимы.

Предсказания теории Большого взрыва относительно космического микроволнового фона имеют множество противоречий, как и предсказания теории относительно так называемой инфляции и темной энергии.

В каждом случае наблюдения основаны на большом количестве статей, опубликованных разными группами исследователей в ведущих рецензируемых журналах в течение нескольких лет или даже десятилетий.

Один из самых ужасных случаев ложных предсказаний теории Большого взрыва касается яркости галактик. Новое исследование проверило одно из поразительных предсказаний теории Большого взрыва: а именно, что обычная геометрия не работает на больших расстояниях.

В космосе вокруг нас, на Земле, в Солнечной системе и в Млечном Пути, по мере того, как похожие объекты удаляются, они выглядят все тусклее и меньше. Их поверхностная яркость, если использовать технический термин — отношение видимой яркости к видимой площади — остается постоянной.

Напротив, теория Большого взрыва говорит нам, что в расширяющейся Вселенной объекты на самом деле должны казаться более тусклыми, но большими. Кроме того, свет будет расширяться по мере расширения Вселенной, еще больше затемняя свет. Итак, в расширяющейся Вселенной самые далекие галактики должны иметь в сотни раз меньшую поверхностную яркость, чем аналогичные близлежащие галактики, что делает их фактически не обнаруживаемыми с помощью современных телескопов.

Но наблюдения показывают, что это не так. Исследователи тщательно сравнили размер и яркость около тысячи близких и очень далеких галактик. Вопреки предсказанию теории Большого взрыва, они обнаружили, что поверхностная яркость ближних и далеких галактик идентична, как и следовало ожидать без расширения.

Еще одно противоречие теории Большого взрыва

Еще одно противоречие теории Большого взрыва показано на этом рисунке. Здесь логарифм поверхностной яркости отложен в зависимости от красного смещения. Каждый квадрат, ромб или кружок представляет собой наблюдения десятков или сотен галактик. Прогноз без расширения — черная горизонтальная линия. Предсказание Большого взрыва представляет собой изгибающуюся красную линию — не совсем соответствует данным!

Джонатан Тенненбаум: Как на это отреагировали сторонники Большого взрыва?

Эрик Лернер: Космологи Большого взрыва считали это просто аномалией. Они сказали: «Как нам объяснить аномалию?» Что характерно, они выдвинули дополнительную гипотезу, которая усложняла теорию, но объяснила наблюдаемую разницу.

Итак, дополнительной гипотезой была эволюция размеров. Они сказали, что, по сути, галактики растут. Сначала они крошечные, как младенцы, и растут миллиарды лет. Но в отличие от младенцев они не крошечные и слабые, они крошечные и очень сильные. Их поверхностная яркость была бы в сотни раз больше, чем у любой галактики, которую мы видим сегодня! И это, по совпадению, объяснило бы расхождение с наблюдаемыми данными.

Даже с этой гипотезой данные все еще противоречат теории.

Джонатан Тенненбаум: И вы говорите, что нам не нужно выдвигать такую гипотезу?

Эрик Лернер: Во всех 18 областях, кроме одной, есть объяснения наблюдаемых явлений, основанные на известных физических законах и не требующие Большого взрыва. Для объяснения этого явления не нужна новая фантастическая теория.

Вам нужны — за одним исключением — гравитация, электромагнетизм, ядерные силы и ядерные реакции: вещи, которые мы изучали здесь, на Земле. Вы можете избавиться от так называемой космической инфляции, вы можете избавиться от темной энергии, вы можете избавиться от расширяющейся Вселенной. Вы можете избавиться от темной материи и просто выбросить ее на свалку истории.

Джонатан Тенненбаум: Вы упомянули, что есть одно исключение, для которого все еще отсутствует альтернативное объяснение.

Эрик Лернер: Единственное исключение — это то, на которое Эдвин Хаббл указал сто лет назад, а именно красное смещение.

Джонатан Тенненбаум: Для наших читателей это относится к смещению наблюдаемого спектра света от астрономических объектов в сторону более длинных волн, то есть более низких энергий фотонов, что обычно объясняется так называемым эффектом Доплера, предполагая, что эти объекты уходят от нас. Красное смещение кажется тем больше, чем дальше объект.

Теоретики Большого взрыва принимают измерения красного смещения как решающее свидетельство того, что далекие галактики удаляются от нас и что сама Вселенная расширяется. Эрик, разве можно сомневаться в этом заключении?

Абстрактное изображение Большого взрыва

Изображение: ibid.

Эрик Лернер: Да, конечно, есть сомнения. Расширение — это только одно из конкретных объяснений связи красного смещения. Но в науке недостаточно просто дать объяснение чему-либо. Достоверность объяснения теории необходимо проверить с помощью её предсказаний — путем сравнения предсказаний с последующими наблюдениями.

Дело в том, что помимо красного смещения теория расширения дает много других предсказаний. Основной набор данных наблюдений, на котором я и мои коллеги сосредоточились в течение длительного периода с 2005 по 2018 год, а результаты были опубликованы в рецензируемых журналах, включая The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society за 2018 год, касается поверхностной яркости. И, как я уже упоминал, для этих и 16 других наборов данных предсказания теории Большого взрыва оказались неверными.

Я говорю о том, что кризис космологии достиг точки, когда альтернативой Большому взрыву является, попросту говоря, отсутствие Большого взрыва — никакого взрыва вообще.

Изображение туманности Вуаль (диффузная туманность в созвездии Лебедя) с космического телескопа НАСА Хаббл

Джонатан Тенненбаум: Но если нет Большого взрыва и расширения Вселенной, то как мы собираемся объяснить наблюдения красного смещения?

Эрик Лернер: Хаббл, который провел первые наблюдения за красным смещением сто лет назад, сам никогда не верил, что это произошло из-за расширения Вселенной. Он считал, что наблюдает новое и пока необъяснимое физическое явление. Это то, на что мы должны обратить внимание.

Должно появиться новое явление, объясняющее, как электромагнитное излучение теряет энергию при распространении. Фактически есть предсказания относительно такого эффекта, который можно было бы проверить в нашей Солнечной системе.

Мы можем проверить с помощью космического зонда, происходит ли красное смещение в нашей Солнечной системе. Из многочисленных наблюдений мы знаем, что наша Солнечная система не расширяется. Если бы существовал зависящий от расстояния эффект красного смещения, мы могли бы вывести на орбиту космический корабль, который мог бы измерить его в пределах Солнечной системы.

Я не мог заплатить за это из собственного кармана, но это можно сделать. В частности, например, запланированная миссия LISA, которая предназначена для измерения гравитационных волн, может быть изменена для фактического измерения эффекта расстояния при распространении света.

Джонатан Тенненбаум: Это определенно было бы фундаментальным открытием!

Еще одно примечание для читателей: вы можете узнать больше о кризисе космологии и доказательствах против теории Большого взрыва на этой персональной странице Лернера и в серии видео Лернера.

В следующей части этого интервью Лернер обратится к вопросу о том, почему вместо того, чтобы ставить под сомнение обоснованность Большого взрыва, его сторонники снова и снова изобретают новые специальные гипотезы, чтобы объяснить расхождения — даже если это кажется очевидным. Против одного из основных принципов науки, согласно которому теория должна быть опровергнута или опровергнута; он не может быть похож на кусок резины, который можно растягивать как угодно.

Реальный кризис в космологии — Большого взрыва никогда не было!