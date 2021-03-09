Иван Шилов ИА REGNUM Ветрогенераторы

Климатические фундаменталисты склонны верить в жертвы и регламентацию как единственный способ предотвратить климатический апокалипсис и искупить человеческие преступления против Земли.

В своей кампании Джо Байден задал совсем другой тон: его климатический план должен был превратить строительство новой инфраструктуры США с нулевым уровнем выбросов в средство восстановления благосостояния и высокооплачиваемой занятости.

Звучит здорово, но как будет выглядеть «будущее чистой энергии» президента Байдена? И будет ли оно экономически устойчивым?

Как я показал в предыдущей статье, политика перехода к «100%-ной чистой электроэнергии», не опирающаяся на развитие ядерной энергетики, неизбежно приведёт к тому, что население будет обречено на режим жесткой экономии — среди прочего, благодаря непомерно высоким ценам на электроэнергию и налогам, что приведёт к потере покупательной способности и, скорее всего, к нормированию и регламентации использования электроэнергии. Сюда ещё надо добавить отключения электроэнергии.

Чтобы ощутить горький вкус этого будущего, достаточно взглянуть на Калифорнию — штат, который занял лидирующую позицию в области «чистой энергии». Калифорния также лидирует с самыми высокими ценами на энергию за пределами Северо-Востока — более чем на 50% выше, чем в среднем по стране, — и самым высоким уровнем бедности в США.

Калифорния должна стать демонстрацией экологической политики Демократической партии. Штат прочно находится в руках демократов с момента избрания в 2011 году губернатора-эколога Джерри Брауна. Вице-президент Камала Харрис и влиятельный спикер палаты представителей Нэнси Пелоси возглавляют демократов Калифорнии. Калифорния также обладает огромными финансовыми и экономическими ресурсами. Если бы Калифорния была страной, она была бы одной из шести самых богатых стран мира с номинальным ВВП в $2,6 трлн.

Поля ветрогенераторов в пустыне Калифорнии

Так почему же это государство не может обеспечить своих граждан надежной и доступной электроэнергией? В течение октября прошлого года миллионы калифорнийцев пострадали от постоянной серии «веерных отключений», в ходе которых в различных районах штата по кругу отключали электричество.

Периодические отключения электроэнергии были спровоцированы сильной жарой и засухой, но стали возможными из-за запущенного состояния древней электросети штата. Искры от наземных линий электропередачи долгое время были главной причиной частых лесных пожаров в Калифорнии.

Чтобы предотвратить эту опасность во время аномальной жары, основная компания-поставщик в Калифорнии, Pacific Gas and Electricity (PG&E), просто отключила электричество во всех районах, назвав эти события «отключениями электроэнергии для общественной безопасности».

PG&E, крупнейшая энергетическая компания США, крайне заинтересованная в формировании своего имиджа как пионера в области «чистой» энергии, очевидно, уделяла больше внимания инвестированию в солнечную и ветровую энергетику, чем поддержанию работоспособности электросетей.

Кризис также был вызван недостаточными резервами генерирующих мощностей, в том числе экологически мотивированным сокращением выработки электроэнергии на природном газе и закрытием предпоследней атомной электростанции, а также постепенным прекращением использования электростанций на ископаемом топливе в соседних штатах, что снизило количество импортируемой электроэнергии (Калифорния является крупнейшим импортером электроэнергии в США, доля чистого импорта составляет 25% от общего объёма потребляемой энергии).

Кроме того, были большие колебания энергоснабжения, достигавшие 1000 МВт, вызванные нестабильной работой ветряных турбин и отсутствием солнечной энергии в ночное время. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

Последний кризис не стал неожиданностью для тех, кто знаком с энергетической системой Калифорнии. Калифорния уже была лидером США по количеству отключений электроэнергии в год, а несколько месяцев энегосистема штата была на грани краха.

Что еще более важно, чем простые перебои электроснабжения, Калифорния дала нам возможность получить представление о режиме жесткой экономии потребления электроэнергии, на который идеологические меры борьбы с изменением климата грозят перевести всю страну.

Peter Merholz Распределительная станция компании Pacific Gas and Electricity (PG&E) в Сан-Франциско

Два года назад коалиция лидеров борцов за гражданские права, называющих себя «Две сотни», подала судебный иск против Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB) — главного агентства правительства Калифорнии, ответственного за реализацию климатической политики.

Эта политика, как утверждалось в иске, систематически нарушала права меньшинств в государстве, особенно тех, кто живет в бедности. Согласно критериям «функциональной бедности», использующимся Бюро переписи населения США, «бедными» считаются 18% калифорнийцев.

Экологические меры Калифорнии влияют на уровень жизни бедных слоев населения по нескольким причинам:

быстро растущая стоимость электроэнергии (+30% с 2011 г. по сравнению со средним ростом на 4% в остальной части США);

рост стоимости жилья вследствие реализации обязательных мер по повышению «энергоэффективности» старых и новых зданий и других экологических норм;

движение по запрету использования природного газа для отопления и приготовления пищи вынуждает людей переходить на электричество, которое почти в четыре раза дороже;

повышенные транспортные расходы из-за экологических налогов на моторное топливо и нового сбора за пробег автомобиля (vehicle miles traveled), предназначенного для сокращения автомобильных выбросов СО 2 , а фактически штрафует людей, которые переезжают в отдаленные районы в более доступное жильё.

У этого списка нет конца. В своем иске коалиция «Две сотни» утверждает: «Политика Калифорнии в области изменения климата, и особенно такие её проявления, как увеличение стоимости и сокращение доступности жилья, рост цен на топливо, намеренная перегрузка дорог для увеличения времени поездок и дальнейшего увеличение затрат на электроэнергию, которые привели и ещё приведут к различным противоречащим конституции и законам последствиям для различных меньшинств Калифорнии, которые в настоящее время составляют большую часть населения штата».

Далее они продолжают с горькой иронией: «Возможно, что неоднократная оценка изменения климата как катастрофы, способной уничтожить цивилизацию, была необходима CARB для того, чтобы обречь значительную часть жителей Калифорнии из числа меньшинств на нищету и бездомность? Если это так, если изменение климата требует, чтобы штат игнорировал право граждан на чистый воздух, гарантированное на федеральном уровне и на уровне штата, право на доступность жилья и транспорта, требования защиты прав потребителей, а также игнорировал систему сдержек и противовесов административного права, которая требует тщательной экологической и экономической оценки всех нормативных предложений, то реализовано все это может быть только Законодательным собранием штата и только в той мере, насколько это соответствует конституциям Калифорнии и США».

Последнее предложение намекает на тоталитарную тенденцию, скрывающуюся за мерами по борьбе с изменением климата: «климатический апокалипсис» дает правительству возможность делать все, что угодно.

Джо Байден, Камала Харрис и Энтони Блинкен

Несмотря на золотые обещания, Байден и его команда хорошо осознают связь между климатической политикой и режимом жесткой экономии. Это стало серьезной проблемой ещё при создании Демократической партии, с идеологически управляемым левым электоратом, с одной стороны, и традиционными демократическими структурами, такими как профсоюзы, с другой.

Последние, исходя из опыта и здравого смысла, опасаются, что в конечном итоге они будут платить за политику «чистой энергии» более низким уровнем жизни и ростом безработицы. Например: что произойдет с миллионами людей, чьи средства к существованию прямо или косвенно зависят от добычи угля, природного газа и нефти?

Следует иметь в виду колоссальные размеры сектора ископаемого топлива в экономике США.

США в настоящее время являются крупнейшим производителем нефти в мире, крупнейшим производителем природного газа и третьим по величине производителем каменного угля. Радикальное сокращение производства ископаемого топлива коснется не только 1,1 млн человек, непосредственно занятых в этой деятельности, но и экономики целых регионов в таких штатах, как Вайоминг, Западная Вирджиния, Пенсильвания, Огайо, Техас, Северная Дакота, Нью-Мексико и Оклахома.

Излишне говорить, что подавляющее большинство избирателей этих регионов на последних выборах проголосовали за Дональда Трампа.

Байден, конечно, знает это. В своих распоряжениях он обещает, что 40% «выгод» от реализации климатического плана стоимостью в $2 трлн пойдет «малообеспеченным сообществам».

Байден предполагает, что многие люди в этих сообществах найдут работу в таких проектах, связанных с ликвидациейсектора ископаемого топлива, как:

закрытие шахт;

герметизация нефтяных скважин;

демонтаж трубопроводов;

восстановление окружающей, часто очень сильно поврежденной среды;

вывод из эксплуатации предприятий, работающих на ископаемом топливе.

Отчасти это может быть правдой, хотя перечисленные рабочие места имеют лишь незначительное влияние на производительность экономики США. А что будет потом?

Опыт Ржавого пояса (Rust Belt), возникшего в результате деиндустриализации Среднего Запада и некоторых районов Северо-Востока США в 1980-х годах, не особо обнадеживает.

Гораздо больше надежд можно возлагать на создание новой «чистой инфраструктуры» как локомотива для увеличения занятости. Без сомнения, это сработает, если будет достаточно денег.

Однако простое количество рабочих мест не является достаточным критерием.

Tracey Adams АЭС Diablo Canyon

Расширение использования солнечной и ветровой энергии в США уже привело к появлению очень значительного числа рабочих мест. В настоящее время в секторе возобновляемых источников энергии занято больше людей, чем в секторе ископаемых источников энергии.

На первый взгляд это выглядит хорошо, но в действительности отражает тот факт, что солнечная и ветровая энергия чрезвычайно трудоемки и имеют низкую производительность. Это связано, помимо прочего, с огромным количеством устройств, которые необходимо установить и обслуживать, чтобы достичь заданного уровня производительности.

В Калифорнии, например, имеется 6575 ветряных турбин общей номинальной мощностью 5842 МВт и, с учетом периодичности их работы, реальной средней выходной мощностью около 2000 МВт. Это меньше, чем постоянная мощность атомной электростанции Diablo Canyon, которую PG&E планирует закрыть.

Важнейший вопрос заключается в том, сохранится ли экономика США, потратив все деньги и ресурсы на достижение «100% чистой энергии», более или менее продуктивной. Ответ в решающей степени зависит от выбора технологии.

Байден подчеркнул во время своей избирательной кампании: «Ключевым элементом нашего плана восстановления экономики является построение современной, устойчивой климатической инфраструктуры и будущего с экологически чистой энергией, которые создадут миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест для профсоюзов, и не с почасовой оплатой по 7, 8, 10, 12 долларов в час, а с нормальной зарплатой и льготами».

Однако, если иррациональная экологическая политика подрывает реальную производительность экономики, то реальная заработная плата и реальный уровень жизни также неизбежно упадут, по крайней мере, для большинства работающего населения.

Крупные вливания денег в экономику могут дать противоположный эффект, но, как в случае с любым анестетиком, эффект со временем проходит.

Продолжение следует…