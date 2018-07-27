Дмитрий Зимин
Последние публикации
«Локомотив» — ЦСКА. Испытание «армейцев» или легкая прогулка для Семина?
27 июля в 21:30 по московскому времени на одноименном стадионе в Нижнем Новгороде будет разыгран матч за Суперкубок России — 2018 между коллективами «Локомотив» и ЦСКА (Москва). Главным арбитром матча назначен Вячеслав Безбородов. Ассистенты судьи — Валерий Данченко и Максим Гаврилин. Резервный...
27 июля 2018
Франция против Хорватии. За 3 часа до матча
15 июля на стадионе «Лужники» в 18:00 по московскому времени начнется финальный поединок в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Франции и Хорватии. Бригада арбитров: Нестор Питана, Бьорн Кейперс, Эрнан Майдана и Хуан Белатти. Ранее команды встречались трижды: два раза была...
15 июля 2018
Бельгия — Англия. За 2 часа до матча
14 июля на стадионе «Крестовский» будет разыгран матч за третье место в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Бельгии и Англии. Главным арбитром назначен Алиреза Фагани. Ориентировочные стартовые составы: Бельгия: (3−4-3). Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд — Венсан Компани — Ян...
14 июля 2018
Россия — Хорватия. Кто будет бороться за медали?
В 21:00 мск на стадионе «Фишт» начнется последний матч ¼ финала чемпионата мира — 2018 между национальными сборными России и Хорватии. Стоит отметить, что после групповой стадии исход какого-либо матча невозможно предугадать, все команды максимально хотят победить и бросают на матч все основные...
7 июля 2018
Швеция — Англия. Кто пройдет в полуфинал?
Менее чем через 8 часов на стадионе «Самара Арена» стартует поединок ¼ финала чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Швеции. Казалось бы, на бумаге «сине-желтые» гораздо слабее, что и подтверждают букмекеры, давая 1.9 на победу Англии и 5 — Швеции (в основное время). Однако все не так...
7 июля 2018