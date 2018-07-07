Самара, 7 июля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Менее чем через 8 часов на стадионе «Самара Арена» стартует поединок ¼ финала чемпионата мира — 2018 между сборными Англии и Швеции. Казалось бы, на бумаге «сине-желтые» гораздо слабее, что и подтверждают букмекеры, давая 1.9 на победу Англии и 5 — Швеции (в основное время). Однако все не так просто, и в этом Вас может убедить статистика личных встреч команд: 2 раза «львы» брали верх, 5 раз играли вничью и трижды «росомаха» оказывалась сильнее.

Швеция

За счет чего Швеция даст бой Англии?

Ключевым игроком в построениях Янне Андерссона является атакующий полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, являющийся лучшим ассистентом турнира с тремя голевыми передачами, а также совершающий приличное количество ключевых и обостряющих передач в совокупности. Также стоит отметить очень сбалансированный центр защиты «сине-желтых». Это мощный и высокий Андреас Гранквист, который может дать бой любому игроку на «втором этаже» и относительно быстрый и коренастый центр-бэк «МЮ» Виктор Линделеф. По флангам располагаются молодые защитники Людвиг Аугустинссон и Эмиль Крафт, не поднимающиеся выше зоны опорной полузащиты. Такая схема в совокупности с Альбином Экдалем выглядит как очень тесный автобус, забитый под завязку.

Впереди над Классоном действуют Маркус Берг и Ола Тойвонен, стягивающие на себя центральных защитников оппонента. Таким образом, Виктор Классон и Эмиль Форсберг полностью свободны в своих действиях при быстрых контратаках.

Еще стоит отметить очень дисциплинированную и сдержанную игру при потере мяча — команда Янна Андерссона не лезет в отбор, рискуя создать свободное пространство.

С помощью каких факторов Англия обыграет Швецию?

«Фактором победы» Англии является таранный форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший 6 голов в трёх матчах этого турнира. Снаряды ему подносят Деле Алли и Рахим Стерлинг. Схема 3−5-2 дает «львам» полный контроль центра поля и преимущество по владению, однако крыльями этого построения выступают не самые скоростные Эшли Янг и Киран Триппьер. Тройка в центре поля выглядит очень сбалансированно: высокий и надежный при подборе мяча Джордан Хендерсон, скоростной и техничный Джесси Лингард, а также талантливый Деле Алли, способный в одиночку провести мяч из центра поля к штрафной соперника и нанести мощный удар или отдать разрезающую передачу партнеру.

Итог:

От команд не стоит ожидать обилие голов — скорее всего будет очень вязкая игра в центре поля с большим количеством фолов. Ни одна, ни другая команда не будет идти вперед сломя голову, также очень вероятно, что 90 минут не хватит для определения победителя. А в дополнительное время шведы за счет своей дисциплины и сдержанности в эмоциях могут добиться минимальной победы.