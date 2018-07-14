Санкт-Петербург, 14 июля, 2018, 14:54 — ИА Регнум. 14 июля на стадионе «Крестовский» будет разыгран матч за третье место в рамках чемпионата мира — 2018 между национальными сборными Бельгии и Англии. Главным арбитром назначен Алиреза Фагани.

Дарья Драй ИА REGNUM Бельгийский фанат

Ориентировочные стартовые составы:

Бельгия: (3−4-3). Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрелд — Венсан Компани — Ян Вертонген, Насер Шадли — Аксель Витсель — Маруан Феллайни — Томас Менье, Кевин Де Брёйне — Ромелу Лукаку — Эден Азар.

Англия: (3−5-2). Джордан Пикфорд, Джон Стоунс — Кайл Уокер — Харри Магуайр, Джесси Лингард — Джордан Хендерсон — Кевин Триппьер — Деле Алли — Фабиан Делф, Харри Кейн — Рахим Стерлинг.

Матч интересен тем, что эти команды уже встречались на ЧМ-2018 в группе. Но там была такая ситуация, что проигравший попадал в сетку с Испанией и Колумбией, а победивший в сетку с Бразилией, Францией, Аргентиной и Португалией. Поэтому результат того 3-го тура нельзя воспринимать, как статистический показатель. Если судить по истории противостояний этих сборных, то в 4-х матчах дважды побеждали «львы» и дважды была зафиксирована ничья.

Букмекеры считают бельгийцев фаворитами, давая коэффициент 2.3. На победу «львов» же в основное время матча стоит множитель 3.2. Тем, кто занимается ставками, настоятельно рекомендую пропустить этот матч.

Интересный факт: Несколько дней назад всплыла очень интересная информация, которая может повлиять на исход матча. Одна из бельгийских компаний по продаже электроники устроила перед чемпионатом мира акцию: она пообещала возместить стоимость каждого телевизора, если Бельгия завершит мундиаль, забив более 15-ти мячей. Об этой акции не так давно сообщил форвард «Наполи» и сборной Бельгии Дрис Мертенс. Еще стоит отметить, что ранее только Германия забила больше 15-ти голов за турнир — это было в 2014-м году, когда «бундестим» наколотил 18 мячей.

Теперь можно рассмотреть преимущества и схему игры каждой сборной.

За счет чего «красные дьяволы» займут топ-3 команд мира:

В построениях Роберто Мартинеса ключевую роль играет линия нападения, благодаря которой Бельгия забила 14 мячей на этом мундиале. Незаменимыми игроками основы являются вингер «Челси» Эден Азар и таранный форвард «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, наколотившие на пару 6 мячей, то есть 43% от всех голов «красных дьяволов». Третьим немаловажным фактором успеха является один из лучших полузащитников мира Кевин Де Брёйне, имеющий в своем арсенале шикарный дальний удар, которым он уже поразил ворота Бразилии, самонаводящиеся диагональные и разрезающие передачи и навесы, а также отличное видение поля. Именно эта троица нападения пока что является самой результативной на турнире (7+4 по системе гол+пас). В центре поля нет никаких сложных построений — два опорных полузащитника в лице Акселя Витселя и Маруана Феллайни. По флангам носятся Томас Менье и Насер Шадли, принесшие Бельгии победу в матче с японцами в 1/8 финала. На центре защиты не стоит заострять внимание, так как она не является супернадежной (6 пропущенных в 6-ти сыгранных матчах).

Займут ли «львы» третье место?

Команда Гарета Саутгейта является второй самой сбалансированной на этом чемпионате после Франции, у которой на каждую позицию есть как минимум два очень сильных игрока мирового уровня. У «львов» же в запасе находятся молодые Маркус Рашфорд, Трент Александер-Арнольд, Эрик Дайер и Лофиус-Чик, способные выйти на поле и усилить и ускорить темп игры англичан в конце матча. Лидером коллектива без сомнений является таранный форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, поразивший весь мир своей результативностью (6 голов в 5-ти матчах). Снаряды ему подносят Рахим Стерлинг и Деле Алли. Особое внимание стоит обратить на защитную линию «львов» — это высоченные Харри Магуайр и Джон Стоунс, контролирующие весь «второй этаж» при навесах в штрафную площадь, и скоростной и ловкий Кайл Уокер, дополняющий все недостатки партнеров.