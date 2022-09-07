Дмитрий Родионов
Последние публикации
Эффекты мастер-планирования в туризме на Дальнем Востоке обсудили на ВЭФ
+++ Зачем Дальнему Востоку мастер-план? Популярность Дальнего Востока как туристического региона постоянно растет, уже сейчас он входит в тройку наиболее востребованных направлений для путешествий внутри страны: в 2021 году турпоток в макрорегион превысил допандемийный уровень и составил 3,46 млн...
7 сентября 2022
«Семерка» обойдется без России
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против возвращения России в G7 и расширения формата в целом. «G7 и G20 — это два чутко координируемых формата. Нам не нужны ни G11, ни G12», — заявил он. Называя цифры 11 и 12, Маас...
28 июля 2020
Как вакцина от коронавируса может решить исход президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции WarpSpeed, цель которой создать вакцину против COVID-19. Причем создать быстро. WarpSpeed — это «скорость преломления» — термин, описывающий работу вымышленного двигателя во многих фанатических сюжетах, в частности в известном сериале StarTrek...
22 мая 2020
Коронавирус разрушает Евросоюз — европейцы воруют друг у друга гуманитарку
Во вторник, 22 марта появилось сообщение о том, что Польша якобы не дала разрешение на пролет российского самолета с гуманитарным грузом для Италии. Польское посольство эту информацию быстро опровергло, подчеркнув, что российская сторона не запрашивала такого разрешения. Но ведь многие поверили...
24 марта 2020
Разграничение на Балканах: предательство нацинтересов или выход из тупика?
Последнее время в мировых СМИ все чаще обсуждается тема возможного начала новой войны на Балканах. Устоявшаяся по итогам прошедших войн реальность так и не дала сторонам конфликта того, на что они рассчитывали, по сути, оставив пространство для новых вспышек насилия. Пожалуй, единственным, кто...
26 сентября 2019